El papel de la familia, clave para crear hábitos saludables en los más pequeños

Inculcar una alimentación sana en los niños es una inversión en su salud presente y futura y, en este caso, las familias ejercen una gran influencia en la formación de hábitos alimenticios saludables, ayudando a prevenir el sobrepeso infantil y sus numerosas complicaciones, según los expertos de Juice Plus La alimentación saludable es un pilar fundamental para el desarrollo físico y mental de los más pequeños de la casa, impactando en su desarrollo cognitivo y en la función inmunológica. Por ello, es importante establecer, desde los primeros años de vida, buenos hábitos alimenticios.

Una alimentación equilibrada rica en frutas, verduras, cereales integrales y proteínas proporciona a los niños la energía que necesitan para su día a día y contribuye a su crecimiento saludable, mientras que una alimentación pobre en nutrientes o rica en alimentos procesados, azúcares y grasas saturadas puede conllevar a deficiencias nutricionales, afectar al rendimiento escolar e incluso, contribuir al desarrollo de problemas de salud. De hecho, el 30% de los menores de entre 2 y 17 años en España tiene exceso de peso, según el estudio ENE-COVID del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición publicado en 2023, así como el 70% de los niños y adolescentes españoles no hace el ejercicio mínimo diario recomendado, según el estudio PASOS de Gasol Foundation publicado en 2022.

Inculcar una alimentación sana en los menores es una inversión en su salud presente y futura. En este sentido, las familias ejercen una gran influencia en la formación de hábitos alimenticios saludables de sus hijos. Así, los expertos de Juice Plus -la gama nutricional que ofrece complementos alimenticios para conseguir una alimentación sana y equilibrada de una manera sencilla- insisten en que establecer un estilo de vida saludable desde una edad temprana, además de educar sobre la importancia de la actividad física y adoptar buenos hábitos de descanso, es esencial para mejorar la salud de los menores. Desde Juice Plus, se centran en cuatro pilares y proporcionan algunos consejos para motivar a los padres a hacer simples, pero importantes, cambios en su estilo de vida:

Nutrición: comer en familia. La hora de comer puede ser un buen momento para reunirse alrededor de la mesa y pasar tiempo en familia, además de ser una oportunidad para que los padres sean ejemplo de alimentación sana y equilibrada para sus hijos, nutriendo el cuerpo y la mente de toda la familia con nutrientes esenciales.

Fitness: estar activos. El deporte es una de las claves para conseguir un estilo de vida saludable, por lo que es esencial que los padres animen a sus hijos a mantenerse activos, así como establecer juntos nuevos objetivos deportivos.

Descanso: establecer una rutina. Es tan importante planificar las comidas, como trabajar para tener una buena higiene de sueño, actuando los padres como ejemplo de ello y siendo conscientes de que los niños necesitan un mayor descanso que los adultos.

Hidratación: evitar los refrescos y las bebidas azucaradas. La hidratación es clave para apoyar la digestión, la función cerebral, la circulación y la salud en general, y por eso, es crucial acompañar las comidas de agua, evitando cualquier otro tipo de bebida, como los refrescos y las bebidas azucaradas, ya que aportan calorías vacías y aumentan el riesgo de sobrepeso. Aunque comer saludable sea un objetivo que está presente en la mayoría de los hogares, a veces es complicado poder cumplir con la planificación de comidas o alcanzar la ingesta mínima de frutas y verduras. Por ello, Juice Plus cuenta con el programa Healthy Starts for Families (HSF), una iniciativa que involucra a todos los miembros de la familia, animándoles a implementar pequeños cambios en su rutina y estilo de vida que les lleve a una alimentación sana y equilibrada.

Dentro de este programa, en el caso de los adultos, las cápsulas Juice Plus+ Essentials ofrecen una variedad de 30 frutas, verduras y bayas diferentes que ayudan a reducir la brecha entre lo que se debe comer y lo que se come cada día. Por otro lado, las gominolas Juice Plus+ Soft se presentan como otra variedad de 20 frutas y verduras diferentes, más atractivas para los más pequeños, contribuyendo a una alimentación infantil nutritiva. Según explica el equipo de expertos en nutrición de Juice Plus, "el programa Healthy Starts for Families ofrece soluciones que fomentan la adopción de hábitos saludables en casa, ayudando a las familias a comprender la importancia de un estilo de vida saludable para la salud a largo plazo. Cuando se trata de encontrar formas diferentes e imaginativas de animar a los más pequeños a adoptar estilos de vida saludables, como probar diferentes tipos, colores y texturas de frutas y verduras, cuanto antes mejor. Aunque no siempre estén dispuestos a probarlas, no cabe duda de que ayuda a animarles a hacerlo y a ampliar su paladar".