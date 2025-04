Eviden blinda frente a ciberataques la futura línea C de Tisséo en Toulouse

Eviden, la empresa del Grupo Atos líder en digital, cloud, big data y seguridad, anuncia hoy que ha sido seleccionada por Tisséo, la autoridad de transporte público del área metropolitana de Toulouse, para suministrar y mantener el sistema de comunicación por radio tierra-tren de la futura línea C del metro y garantizar la ciberseguridad de toda la línea. Este contrato se ha obtenido en el marco del consorcio Axione-Eviden, representado por Axione Eviden, a través de su actividad Mission-Critical Systems (MCS), desplegará LTE 4G1 y sistemas de radiocomunicación WiFi en los trenes y ampliará la cobertura de radio INPT2 de las líneas de metro A y B a la línea C. La red INPT, utilizada exclusivamente por los servicios de emergencia y seguridad civil, garantiza una comunicación rápida y eficaz en caso de emergencia. El contrato incluye la interfaz de radiocomunicación con otros subsistemas de Tisséo.

Eviden gestiona la ciberseguridad de las comunicaciones por radio en la línea C, definiendo las especificaciones para proteger los enlaces de radio tierra-tren. Colabora con Axione para proteger la infraestructura terrestre e integra las funcionalidades cibernéticas en el hardware y el software de los sistemas a bordo.

Las soluciones de Eviden ayudan a Tisséo en la operación, el mantenimiento y la protección de los usuarios de la línea C.

Con más de 20 años de experiencia y en I+D, Eviden ofrece ahora soluciones avanzadas de comunicación MCx3 para garantizar transmisiones de radio estandarizadas, seguras y fiables entre trenes, centros de control y personal ferroviario.

La línea C de Tisséo es la primera de Francia en estar equipada con funciones MCx para comunicaciones de voz en vehículos de mantenimiento de infraestructuras (VMI). También es una de las primeras líneas de Francia en contar con un sistema de radiocomunicación 4G LTE PMR4, junto con un sistema de infraestructura de operación y mantenimiento que garantiza una transmisión eficiente de datos entre tierra y tren a lo largo de toda la vía. Además, se ha desplegado una red WiFi UHD (Ultra High Speed) dedicada en las zonas de cocheras de la línea C para transmitir los datos de videoprotección a bordo.

Gilles Caron, Director de la Unidad de Negocio de Transporte MCS/Francia de Eviden, del Grupo Atos, ha declarado: "El reconocimiento por parte de Tisséo de nuestra experiencia en comunicaciones por radio a bordo y ciberseguridad es una prueba del compromiso de nuestro equipo por ofrecer soluciones innovadoras que mejoren la fiabilidad y la seguridad del transporte público urbano para los usuarios".

La línea automática de metro C forma parte del proyecto Toulouse Aerospace Express (TAE), que incluye la ampliación de la línea B y la transformación de la línea de tranvía T2 en un servicio de lanzadera al aeropuerto. Con una longitud de 27 kilómetros y 21 estaciones, la línea C conecta Colomiers y Labège, mejorando el acceso a los centros económicos, la estación de Matabiau y el aeropuerto de Toulouse Blagnac, al tiempo que mejora las conexiones con la red de transporte público existente.