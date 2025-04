Calculatuindemnizacion.es recuerda a los conductores accidentados durante la Semana Santa su derecho a reclamar una indemnización

La plataforma líder en reclamaciones por accidentes de tráfico gestionó numerosos casos durante la pasada Semana Santa, recordando la importancia de contar con un abogado verdaderamente especializado tras un siniestro Con la llegada de los últimos días festivos de Semana Santa, desde Calculatuindemnizacion.es, plataforma referente en la defensa de víctimas de accidentes de tráfico en España, se lanza un recordatorio esencial: si has sufrido un accidente durante estas vacaciones, tienes derecho a reclamar una indemnización. Muchas víctimas no inician los trámites a tiempo o desconocen el alcance de sus derechos, lo que puede suponer una pérdida significativa tanto en términos económicos como de bienestar personal.

Durante la Semana Santa de 2024, el equipo jurídico y médico de la plataforma tramitó con éxito numerosos siniestros, entre ellos varios de especial relevancia que reflejan el impacto real de estos accidentes en la vida de las personas. A continuación, exponemos tres casos recientes que destacan tanto por la cuantía final de las indemnizaciones obtenidas como por la gravedad de las lesiones sufridas por las víctimas. Con ellos, los conductores pueden comprender mejor cómo funciona una reclamación de daños tras un siniestro y tomen conciencia de la importancia de tramitar su caso con la ayuda de un equipo legal experto, especializado exclusivamente en este tipo de procedimientos.

Impacto por alcance en retención vacacional: más de 6.000 € de indemnización por lesiones cervicales

El primero de los casos tuvo lugar el domingo 31 de marzo de 2024. P.D.V. viajaba como conductor junto a su mujer cuando, al encontrarse detenidos en una retención de tráfico, fueron embestidos por otro vehículo que no guardó la distancia de seguridad. La colisión trasera, especialmente violenta, se produjo mientras su coche permanecía completamente parado. Es importante recordar que este tipo de accidentes son más frecuentes de lo que parece, sobre todo durante los desplazamientos masivos de Semana Santa, cuando las retenciones son habituales en tramos interurbanos. En estas situaciones, no respetar la distancia de seguridad puede tener consecuencias graves: impide frenar a tiempo, multiplica el riesgo de impacto y expone a los ocupantes a lesiones cervicales, dorsales y lumbares derivadas de los latigazos postraumáticos.

En este caso, el vehículo era de renting y contaba con el seguro correspondiente, algo común en trayectos vacacionales o en viajes por trabajo. Aunque disponer de seguro es obligatorio, es un error habitual pensar que con eso basta. Las compañías de seguros no siempre informan con claridad a los asegurados sobre sus derechos tras un accidente, y en muchas ocasiones, las víctimas desconocen que también pueden reclamar cuando conducen un coche de alquiler o renting, y que hacerlo con un equipo especializado puede marcar la diferencia.

Como consecuencia del impacto, tanto P.D.V. como su acompañante fueron trasladados en ambulancia al hospital. Las lesiones diagnosticadas incluyeron cervicalgia y lumbalgia postraumáticas, que derivaron en más de tres meses de impedimento funcional moderado, con baja médica y laboral prolongada. Además, se reconocieron secuelas permanentes de tipo algias postraumáticas. Gracias al acompañamiento de Calculatuindemnizacion.es, no solo se reclamó la indemnización completa por los días de curación, sino que la coordinación médica fue gestionada desde la plataforma, derivando directamente a centros concertados sin que los lesionados tuvieran que preocuparse por la búsqueda o autorización de tratamiento.

La indemnización obtenida ascendió a 6.039,50 euros, reflejando el perjuicio sufrido, la duración del proceso de recuperación y el impacto de las secuelas.

Accidente lateral por ceda el paso incumplido: más de 7.300 € de indemnización para el conductor

El segundo caso tuvo lugar también el domingo 31 de marzo de 2024, cuando A.N.A. circulaba correctamente por una vía urbana y fue impactado lateralmente por otro vehículo que se saltó una señal de ceda el paso. El accidente ocurrió sin que existiera discusión sobre la responsabilidad: el conductor contrario asumió su culpa y se firmó parte amistoso.

A pesar de tratarse de un impacto lateral, las consecuencias físicas no fueron menores. El conductor sufrió lesiones que requirieron 96 días de recuperación con perjuicio particular moderado, y tras completar el proceso de rehabilitación, se le reconoció una secuela médica permanente, como agravación de artrosis previa relacionada con el traumatismo.

A pesar de la lucha por el reconocimiento de las secuelas que condicionarán de forma permanente la vida del lesionado, gracias a la gestión especializada del equipo jurídico de Calculatuindemnizacion.es, se reclamaron todos los conceptos indemnizables con éxito, obteniendo una indemnización final de 7.386,68 euros.

Colisión trasera en trayecto vacacional: baja médica prolongada y casi 8.000 € de indemnización

El tercer caso destacado ocurrió el sábado 30 de marzo de 2024, cuando M.O.E.K. fue embestido por detrás mientras circulaba como conductor. El impacto, registrado en el atestado policial, dejó claro desde el inicio que la culpa era del otro conductor y la víctima requirió asistencia médica inmediata.

Las lesiones derivadas del siniestro incluyeron cervicalgia y lumbalgia, con sintomatología compatible con algias postraumáticas cronificadas. Aunque la aseguradora contraria no se reconoció secuelas significativas con los informes presentados, se acreditó dolor residual leve. La recuperación superó los tres meses y medio, y como en otros casos, la gestión del centro médico fue coordinada directamente por el equipo de Calculatuindemnizacion.es, que derivó al paciente a un centro especializado.

El resultado de la reclamación fue una indemnización íntegra de 7.774,25 euros, tramitada con éxito gracias al trabajo del equipo jurídico y médico de la plataforma.

Por qué es clave contar con un abogado especializado tras un accidente de tráfico

Desde Calculatuindemnizacion.es, con más de 6.000 casos tramitados al año, insisten en la importancia de contar con un equipo legal verdaderamente especializado.

"El abogado que asigna la aseguradora no pertenece a la propia compañía de seguros, y tampoco tiene como única prioridad maximizar la indemnización que corresponde. En cambio, elegir un abogado independiente, especializado exclusivamente en accidentes de tráfico, garantiza una defensa comprometida con la víctima y con su recuperación" comenta Carla Tonín, responsable del equipo jurídico de calculatuindemnizacion.es.

En la mayoría de los casos, este tipo de reclamaciones requiere una coordinación precisa entre el seguimiento médico, la documentación pericial y la estrategia jurídica. Por eso, la compañía recuerda que no se trata solo de reclamar una cantidad, sino de proteger la salud y calidad de vida futura.

Aunque los siniestros ocurran en un contexto festivo y familiar como Semana Santa, la reclamación no debe posponerse. El primer paso, recuerdan, es informarse a tiempo y contar con asesoramiento jurídico de confianza.