Abada Club, donde el diseño revoluciona el fitness premium

Abada Club redefine la experiencia fitness con una arquitectura que prioriza la amplitud, la luz natural y la conexión fluida entre espacios, creando un entorno que potencia el bienestar y la motivación en cada entrenamiento. La combinación de madera natural, granito flameado y suelos ecológicos, junto con una iluminación y acústica cuidadosamente diseñadas al detalle, elevan el estándar del fitness premium en España Ubicado en el corazón del barrio de Salamanca, Abada Club rompe los esquemas del fitness premium con un diseño arquitectónico que trasciende lo estético para impactar en la motivación y el bienestar de sus socios. Con 2.300 m² de espacios interconectados, este club eleva la experiencia del entrenamiento con una combinación de luz natural, materiales exclusivos y una distribución fluida que redefine el concepto de lujo contemporáneo en el deporte.

Arquitectura que inspira y potencia el rendimiento

Desde la entrada, la doble altura y una claraboya de 300 m² permiten una entrada de luz natural que refuerza la amplitud y genera un ambiente estimulante. Abada Club elimina las barreras tradicionales de los gimnasios convencionales, integrando espacios con transiciones suaves y elementos arquitectónicos permeables. "Cada rincón está diseñado para generar energía y motivación. Queríamos que la arquitectura se convirtiera en un motor del rendimiento", explica Alfonso Azqueta, arquitecto responsable del proyecto.

El uso de la luz como elemento de diseño no solo mejora la percepción del espacio, sino que también modula la energía del entrenamiento. La iluminación cenital y vertical varía según la hora del día, creando una experiencia dinámica que equilibra intensidad y relajación.

Materiales que definen un nuevo lujo

El club apuesta por una selección de materiales que combinan sofisticación y funcionalidad. La madera natural y el granito flameado en paredes y suelos aportan calidez y solidez, mientras que los revestimientos ecológicos refuerzan el compromiso con la sostenibilidad sin sacrificar el rendimiento deportivo. "El diseño de lujo no es solo estética, es una experiencia integral que equilibra confort, exclusividad y conciencia medioambiental", destaca Azqueta.

Los vestuarios han sido concebidos como extensiones del espacio premium del club. Con una paleta cromática equilibrada, materiales nobles y elementos naturales como árboles secos en las zonas comunes, estos espacios buscan transformar la rutina de entrenamiento en un ritual de bienestar.

Un túnel de acero que conecta experiencias

El recorrido dentro del club se articula a través de un elemento icónico: un túnel de acero que marca la transición entre la sala de fitness y las cuatro boutiques especializadas en HIIT, boxeo, cardio y yoga/barre.

Más que un pasillo, esta estructura se convierte en un símbolo de cambio y preparación mental para la próxima disciplina.

La identidad urbana del estudio de boxeo

En contraste con la sofisticación del resto del club, la sala de boxeo adopta una estética urbana y enérgica. Graffitis originales de Jazzy Dope cubren las paredes, mientras que una iluminación estratégica y la disposición de los sacos y el ring potencian la sensación de intensidad y dinamismo.

Iluminación y sonido: una experiencia multisensorial

El diseño lumínico juega un papel clave en la experiencia de Abada Club. Cuadrículas de LED en techos, combinaciones de luz cálida y fría, y efectos dinámicos ajustables a cada tipo de entrenamiento crean una atmósfera inmersiva. En las boutiques, la sincronización de luz y sonido refuerza la conexión entre el esfuerzo físico y la estimulación sensorial.

Abada Club: un nuevo estándar en el fitness de lujo

Abada Club no es solo un gimnasio, es una revolución en el fitness premium. Con un diseño arquitectónico de vanguardia, materiales de alta gama y un enfoque multisensorial, este espacio eleva la forma en que se vive el entrenamiento. "Nuestro objetivo no era solo diseñar un club, sino crear una experiencia que motive, inspire y transforme", concluye Alfonso Azqueta.

Sobre Abada Club

Abada Club es una nueva marca de fitness en España que combina en un mismo espacio cinco estudios boutique, con un gimnasio vanguardista y tecnológico, zona de recuperación y espacio coworking.

Su primer espacio, Abada Club Hermosilla, es el primero de los más de cinco centros que la marca prevé desarrollar en Madrid en los próximos años. Arquitectura e interiorismo de diseño, materiales de alta calidad, equipamientos de gama superior, equipo técnico deportivo especializado, experiencias sensoriales inmersivas, controles de sostenibilidad ambiental y mucho más. Abada Club es yoga, barre, ciclo, boxeo, bootcamp, zona de cardio ultra premium, equipación y máquinas avanzadas con alta tecnología e inteligencia artificial, primeras firmas en equipos de fuerza, zona de relajación, espacio de recuperación, corner coworking y relacional, arquitectura e interiorismo de diseño y sostenibles, experiencia del socio, un espacio único de fitness de lujo y mucho más.