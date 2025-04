La Magia de Sant Jordi, el día más especial de Barcelona, en Kimpton Vividora

"Adéntrate en el encanto de Sant Jordi, la celebración más romántica y vibrante de Barcelona, donde el amor, la literatura y la tradición se fusionan en el escenario más pintoresco de la ciudad". Este abril, Kimpton Vividora Hotel revive la magia de Sant Jordi en pleno Barrio Gótico, donde cada rincón cuenta una historia, cada calle se llena de libros y rosas y cada instante está impregnado del alma catalana Una experiencia única para Sant Jordi

Kimpton Vividora ofrece un lugar privilegiado para disfrutar del día más especial de Barcelona. Pasear entre las bulliciosas paradas de libros en Las Ramblas, elegir la rosa perfecta para un ser querido o sumergirse en la magia literaria de la ciudad. Barcelona viste de rosas, inundando las calles con un aire de amor, cultura y tradición.

Un refugio literario

Para este día, Kimpton Vividora organiza presentaciones de libros y un exclusivo taller de escritura en colaboración con Montblanc, donde reconocidos autores compartirán sus últimas obras y los secretos del arte de la escritura. Además, fiel a su compromiso con la solidaridad, uno de los valores que guían sus operaciones, el hotel llevará a cabo una venta benéfica de rosas, destinando los fondos a la Fundació Comtal, contribuyendo así a una causa significativa mientras se celebra esta tradición.

"Saborea Sant Jordi en Fauna"

En Kimpton Vividora, Sant Jordi adquiere una dimensión culinaria con un menú especial inspirado en la esencia de Cataluña. Fauna presenta además un pan y un postre exclusivos, elaborados especialmente para la ocasión. Cada plato, preparado con ingredientes de proximidad, transportará a los huéspedes a través de los sabores y aromas de Barcelona en una experiencia en la que la literatura y la gastronomía se entrelazan.

Una celebración de romance, cultura y tradición

Sant Jordi es mucho más que una festividad: es una auténtica declaración de amor a Barcelona. Kimpton Vividora es el lugar ideal para vivir esta celebración tan especial. Ya sea por los libros, las rosas o la atmósfera, este Sant Jordi dejará recuerdos imborrables.

"Kimpton Vividora ofrece experiencias inmersivas que conectan a los huéspedes con el alma de Barcelona", afirma Jorge Mas-Yebra, Director General de Kimpton Vividora Hotel. "Sant Jordi es la oportunidad perfecta para abrazar el amor por la literatura, el romance y la gastronomía, todo en un solo día".

Para más información y detalles, se puede visitar la web

Descargar imágenes aquí

