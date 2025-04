Emcesa revalida su certificación IFS y refuerza su liderazgo alimentario

Desde el año 2012 ostenta este certificado que acredita los más altos estándares de calidad y seguridad alimentaria en la elaboración de sus productos cárnicos. Bajo este sello, la empresa asegura la calidad y seguridad de su catálogo de productos cárnicos, embutidos, elaboraciones mixtas y platos preparados, todos ellos envasados de manera segura Emcesa, compañía toledana con casi 40 años de trayectoria en el sector cárnico, ha renovado un año más su certificación IFS Food (International Featured Standards Food), avalando su firme compromiso con la calidad, la seguridad alimentaria y la excelencia en todos sus procesos. Con esta renovación, la empresa acumula ya catorce años consecutivos superando una de las auditorías más rigurosas del sector agroalimentario, exigida por la gran distribución a nivel europeo.

El proceso de auditoría, realizado por una entidad independiente, ha certificado no solo el cumplimiento normativo, sino también la implantación de sistemas de mejora continua, trazabilidad integral y control preventivo en toda la cadena de producción.

Lo que realmente destaca este año es el amplísimo alcance del proceso productivo incluido en la certificación. Bajo el sello IFS Food, Emcesa garantiza la calidad y seguridad de un catálogo diverso que abarca: productos cárnicos refrigerados o congelados, como carne picada, cocida, marinada, empanada o adobada; embutidos tradicionales (como chorizo, longaniza o chistorra), presentados en envases con atmósfera protectora, al vacío o formatos estándar; corte de productos curados envasados al vacío o en atmósfera modificada; elaboraciones mixtas de carne y vegetales, como las brochetas frescas o hamburguesas con boletus; y platos preparados refrigerados o congelados listos para su consumo.

"La renovación del certificado IFS no es un mero trámite, sino una confirmación de que hacemos las cosas bien, con seriedad y vocación de mejora constante. Esta auditoría es exigente y valiosa porque no solo nos evalúa, sino que nos impulsa a seguir innovando y reforzando la confianza de clientes y consumidores", explica Javier Mancebo, director general de Emcesa.

Símbolo de calidad y bienestar animal certificado

Además de esta certificación, Emcesa cuenta con el Sistema de Autocontrol Específico (SAE), esencial para la exportación a países terceros con normativas distintas a la comunitaria. Esta herramienta permite agilizar trámites, adaptar procesos y garantizar el cumplimiento de requisitos técnicos y sanitarios internacionales, reforzando el posicionamiento de Emcesa en mercados exteriores.

En materia de bienestar animal, la compañía mantiene su firme compromiso con una producción ética y responsable. Emcesa cuenta con los sellos IAWS y Welfair™, ambos reconocidos a nivel europeo, que aseguran que los productos provienen de animales criados y sacrificados bajo estándares rigurosos de bienestar, conforme a los protocolos Welfare Quality y AWIN.

Este enfoque integral ha convertido a Emcesa en un actor destacado dentro de la industria agroalimentaria española, combinando tradición e innovación para ofrecer productos seguros, saludables, sostenibles y de alto valor añadido. Con un porfolio que cubre desde carnes rojas y blancas, hasta elaboraciones culinarias listas para el consumo, la compañía continúa adaptándose a las nuevas demandas del mercado, tanto en España como en el extranjero.

La renovación del IFS Food no solo certifica el presente de Emcesa, sino que respalda su visión de futuro: calidad, internacionalización y responsabilidad como pilares estratégicos.