GameSquare se asocia estratégicamente con la española GGTech Entertainment para llevar eventos de esports y gaming a EEUU

Ambas compañías fusionarán la propiedad intelectual única de sus proyectos, la experiencia operativa para la celñebración de GAMERGY en Dallas en 2026 y la expanxión de UNIVERSITY Esports en Estados Unidos GameSquare Holdings, Inc. (NASDAQ:GAME), una empresa estadounidense especializada en gaming y la creación de contenidos de entretenimiento para las nuevas generaciones, ha formado una alianza estratégica con GGTech Entertainment, compañía de origen español que trabaja en el entorno de los esports y los videojuegos a través de la generación de experiencias inmersivas e interactivas y el diseño de soluciones tecnológicas para marcas y publishers.

Dicha asociación fusiona a dos potencias del sector gaming que cuentan con una amplia experiencia global y una base de clientes de primer orden, además de las mejores capacidades y tecnologías líderes dentro de la industria del entretenimiento digital. Según los términos del acuerdo, GGTech compartirá con GameSquare la licencia de GAMERGY en Estados Unidos, un evento internacional que ya ha celebrado más de 20 ediciones en nueve ciudades y tres continentes desde su primera edición en Madrid en 2016.

"Estamos encantados de unir fuerzas con GGTech", indicó Justin Kenna, CEO de GameSquare. "Esta asociación se alinea con nuestra estrategia a largo plazo de potenciar la actividad de nuestro negocio. Al asociarnos con marcas de primer nivel, comunidades de jugadores y grandes festivales de todo EEUU, nos hemos posicionado como el principal proveedor de experiencias innovadoras y culturalmente relevantes para las nuevas audiencias. Estamos muy contentos de mostrar las capacidades de GameSquare para llevar los proyectos de GGTech a los EEUU".

GAMERGY, uno de los mayores eventos de gaming y entretenimiento del mundo, llegará a Dallas, Texas, en marzo de 2026. En los últimos años, la ciudad estadounidense se ha consolidado como el mayor escenario para los esports en Norteamérica y es la sede de organizaciones líderes, como GameSquare y el club FaZe Esports.

"Nos hemos asociado con una de las principales organizaciones de esports de todo el mundo para producir GAMERGY, que ha atraído a casi 200.000 asistentes entre 2024 y el primer trimestre de 2025. Cuando quisimos expandir nuestros proyectos a Estados Unidos, GameSquare fue la elección más interesante por su probada experiencia en la producción de eventos, además de por sus soluciones tecnológicas y capacidades de marketing. Esta alianza estratégica es beneficiosa para ambas compañías, ya que combinamos fuerzas para elevar el poder de los esports y la cultura del gaming. Estamos encantados de trabajar con GameSquare para llevar GAMERGY a Dallas en marzo de 2026", declaró José Parrilla, CEO global de GGTech Entertainment.

Además de GAMERGY, la alianza con GameSquare también tendrá repercusión en el ecosistema universitario de EEUU. UNIVERSITY Esports, un proyecto de GGTech que cuenta con la participación de más de 2.000 universidades de todo el mundo, 9.000 equipos y 100.000 jugadores, ofrecerá a los estudiantes experiencias adaptadas a las demandas de los mercados de gaming globales.

La creciente división de eventos y experiencias de GameSquare es un pilar fundamental de la visión estratégica de la empresa. Esta oferta se especializa en la creación de eventos inmersivos, con la colaboración de talentos y marcas que conectan con el público a través de una narración convincente, la participación digital y activaciones inolvidables en la vida real (IRL). La compañía está aprovechando su impulso, sus profundas relaciones con la industria y sus capacidades creativas para ofrecer momentos destacados a fans y consumidores de gaming y entretenimiento.

GameSquare y GGTech se beneficiarán también de asociaciones con publishers líderes de videojuegos como Riot Games, Epic Games, Activision, Electronic Arts (EA) y Capcom. Además, entre los socios de ambas compañías se encuentra una combinación de marcas como la NFL, Amazon, Nvidia, Microsoft, Samsung, Intel, Lenovo, Paramount, La Liga, Dairy Max, Jack in the Box, Red Bull, Heineken, Rockstar Energy Drink, Logitech, Domino's y McDonalds.