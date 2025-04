Ortodoncia en adolescentes; cinco mitos comunes que conviene desterrar según Clínicas Prieto&Serrano

La ortodoncia en adolescentes es un tratamiento ampliamente recomendado por los expertos. En esta etapa del desarrollo, los cambios óseos y dentales permiten una corrección más eficiente de la alineación dental y de los problemas de mordida. Sin embargo, persisten algunos mitos que pueden influir negativamente en la decisión de muchas familias a la hora de iniciar un tratamiento.

Desde Clínicas Prieto&Serrano, con sedes en el centro de Madrid y Las Tablas y un equipo experto en ortodoncia infantil y juvenil, se han identificado los cinco mitos más comunes que aún generan dudas sobre este tipo de tratamiento y se ofrece una visión contrastada con la realidad clínica actual.

La ortodoncia siempre es dolorosa Aunque es habitual experimentar cierta sensibilidad en los primeros días tras la colocación de brackets o alineadores, los tratamientos actuales están diseñados para minimizar las molestias. El uso de materiales más flexibles, como los arcos de aleación con memoria de forma, y el desarrollo de técnicas más avanzadas han reducido notablemente la incomodidad asociada a la ortodoncia.

Además, elementos como la cera ortodóncica, los analgésicos suaves o los enjuagues con agua templada y sal ayudan a aliviar las molestias iniciales de forma sencilla y efectiva. La percepción de dolor continuo o intenso, en este contexto, es un mito ampliamente superado.

Los tratamientos duran muchos años La duración media de un tratamiento de ortodoncia en adolescentes se sitúa actualmente entre los 18 y los 24 meses, según la complejidad del caso. Este tiempo se ha reducido notablemente respecto a décadas anteriores gracias a la digitalización del diagnóstico, la planificación en 3D y el uso de aparatos más eficientes.

No obstante, la colaboración del paciente sigue siendo fundamental. Mantener una buena higiene, cumplir con el uso adecuado de los aparatos y asistir a las revisiones periódicas contribuye a que el tratamiento avance sin interrupciones.

La ortodoncia limita el estilo de vida Otro mito frecuente es que los aparatos ortodóncicos interfieren con la rutina diaria de los adolescentes. La práctica deportiva, el aprendizaje de instrumentos musicales y la vida social pueden mantenerse sin mayores inconvenientes con pequeñas adaptaciones.

En deportes de contacto, por ejemplo, el uso de protectores bucales especiales permite entrenar con seguridad. En el caso de los instrumentos de viento, una breve adaptación suele ser suficiente para continuar con la actividad musical habitual. En cuanto a la alimentación, basta con evitar alimentos muy duros o pegajosos y adaptar la textura de algunos productos para seguir una dieta variada y equilibrada.

Los brackets metálicos son la única opción La ortodoncia actual ofrece múltiples alternativas al bracket tradicional. Entre ellas, destacan los brackets estéticos (de cerámica o zafiro), los brackets linguales (colocados en la cara interna de los dientes) y los alineadores transparentes removibles, cada vez más demandados entre adolescentes por su comodidad y discreción.

La elección del sistema más adecuado depende de factores como la edad, la anatomía dental, el tipo de maloclusión y, en algunos casos, las preferencias estéticas del paciente. Según los ortodoncistas de Prieto&Serrano, el diagnóstico personalizado es clave para garantizar un tratamiento eficaz y adaptado a cada perfil

La ortodoncia es solo estética Si bien mejorar la apariencia de la sonrisa es uno de los objetivos del tratamiento, la ortodoncia va mucho más allá de lo puramente estético. Su finalidad principal es funcional: corrige problemas de mordida, mejora la higiene oral al facilitar la limpieza interdental y previene patologías bucodentales como la caries, la enfermedad periodontal o el desgaste prematuro de los dientes.

Además, una buena salud bucodental puede tener un impacto directo en el bienestar general. Estudios recientes relacionan los problemas dentales no tratados con enfermedades sistémicas como la diabetes o las afecciones cardiovasculares.

Ortodoncia moderna, salud a largo plazo La ortodoncia en adolescentes se ha consolidado como una herramienta eficaz no solo para mejorar la sonrisa, sino también para garantizar una función masticatoria correcta, facilitar la higiene y prevenir complicaciones a largo plazo. A pesar de los avances, muchos mitos siguen condicionando la decisión de iniciar el tratamiento.

Desde Clínicas Prieto&Serrano, centro de referencia en ortodoncia y odontopediatría, se insiste en la importancia de la información fiable y del diagnóstico profesional como base para tomar decisiones informadas. El acompañamiento de un equipo altamente especializado, el uso de tecnologías avanzadas y un enfoque centrado en el paciente permiten que los tratamientos sean hoy más cómodos, discretos y eficaces que nunca. Quienes estén interesados en mejorar la sonrisa de sus hijos, pueden reservar cita a través de su página web.