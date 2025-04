Brunchit aterriza en el exclusivo barrio de Salamanca con un nuevo restaurante en María de Molina

Madrid, abril de 2025 – Tras poco más de un mes desde su apertura en la Plaza Mayor, BRUNCHIT, la marca española líder en brunch y café de especialidad, amplía su presencia en Madrid con la inauguración de Brunchit María de Molina.

Este nuevo establecimiento, ubicado en María de Molina, 44, se sitúa en el prestigioso barrio de Salamanca, una de las zonas más emblemáticas de la capital. Su estratégica localización frente al Instituto de Empresa y rodeado de numerosos centros de negocios lo convierte en un punto de encuentro ideal tanto para profesionales como para amantes del brunch.

Además, se encuentra a 15 minutos a pie del Parque del Retiro y cuenta con excelentes conexiones de transporte público, con las estaciones de metro Núñez de Balboa (líneas 5 y 9) y Avenida de América (líneas 4, 6, 7 y 9) a poca distancia.

Brunchit María de Molina se une al exitoso plan de expansión de Brunchit en Madrid. El nuevo local se convierte en el quinto restaurante de la marca en la ciudad, donde se suma a los ya exitosos establecimientos de Malasaña, Chueca, Las Letras y Plaza Mayor.

La marca prevé cerrar 2025 con 21 restaurantes abiertos.

Un espacio único y un brunch sin igual Con una inversión inicial de alrededor de los 500.000 euros, el nuevo restaurante Brunchit María de Molina cuenta con un total de 120 metros cuadrados, ofreciendo un ambiente cálido, moderno y acogedor, ideal para disfrutar de una experiencia gastronómica única.

La decoración del nuevo local mantiene la esencia cálida y abierta característica de BRUNCHIT, incorporando elementos distintivos que realzan su singularidad. Destaca una elegante barra curva que, además de optimizar el flujo dentro del espacio, aporta una estética fluida y moderna al ambiente. Los asientos han sido diseñados específicamente para armonizar con la arquitectura del local, asegurando comodidad y coherencia estilística. Un elemento central en el diseño es la abundante vegetación natural, con un imponente árbol que se erige como protagonista en el interior, creando una atmósfera fresca y acogedora.

Asimismo, la barra de café de especialidad se integra perfectamente en el espacio, garantizando un servicio impecable y acercando la cultura del buen café al barrio. Se estima que el barrio de Salamanca recibe un 40? los turistas que visitan Madrid, lo que lo convierte en un punto caliente para los negocios de restauración de alta gama.

“Llevábamos tiempo queriendo abrir en el barrio de Salamanca y este restaurante es otro sueño cumplido. Nos encanta la energía de la zona, su elegancia y el ambiente cosmopolita que lo convierte en el lugar perfecto para ofrecer nuestro brunch”, explica Lydia Nieto, fundadora de BRUNCHIT.

Gastronomía de calidad: el brunch elevado Siguiendo la esencia de la marca, el menú del nuevo Brunchit María de Molina ofrece una selección de platos elaborados con los mejores ingredientes. Café ecológico y de especialidad, pan de masa madre, hotcakes dulces y salados, bowls exóticos, açaí, tostadas de aguacate y huevos benedictinos en diferentes versiones forman parte de su propuesta, junto con una variada selección de smoothies y cócteles.

Además, el menú incluye opciones veganas y vegetarianas, reforzando su compromiso con una cocina inclusiva y adaptada a todos los gustos.

Expansión y crecimiento: Madrid como epicentro de la marca Con la apertura de Brunchit María de Molina, la marca suma un total de cinco restaurantes en Madrid, consolidándose como la referencia del brunch en la capital. La compañía no solo sigue ampliando su presencia en España, sino que también está enfocada en su expansión internacional, con nuevas aperturas en Portugal y Gibraltar.

"Este es un momento muy especial para BRUNCHIT. No solo celebramos nuestro 10º aniversario y una nueva apertura en Madrid, sino que seguimos apostando por un modelo de negocio basado en la calidad, la innovación y la experiencia del cliente. Estamos comprometidos con llevar el brunch a un nivel superior", destaca Lydia Nieto.

Brunchit María de Molina abre sus puertas todos los días de 9 a 16 horas, sin necesidad de reserva, para ofrecer a los amantes del brunch una nueva experiencia gastronómica en el centro de Madrid.

Con esta nueva apertura, BRUNCHIT continúa con su imparable expansión, acercando su propuesta única a más madrileños y turistas, y consolidándose como líder en el sector de brunch y specialty coffee.

Restaurantes BRUNCHIT:

Brunchit Plaza Mayor. Calle Gerona, 4. 28012 Madrid.

Brunchit Las Letras. Plaza de Matute, 5. 28012. Madrid.

Brunchit Malasaña. Noviciado, 12. 28015 Madrid.

Brunchit Chueca. Augusto Figueroa, 33. 28004 Madrid.

Brunchit María de Molina. María de Molina, 44. Madrid.

Brunchit Eixample. Calle d'Aragó, 352. 08009 Barcelona.

Brunchit Ibiza. Passeig de s'Alamera, 16. 07840 Santa Eulalia.

Brunchit Palma. Carrer Capellers, 2. 07002 Palma de Mallorca.

Brunchit Alicante. Av. de la Condomina, 40, Local 21. 03540 Alicante.

Brunchit Carretería. Carretería, 46. 29008 Málaga.

Brunchit Alcazabilla. Alcazabilla, 15. 29015 Málaga.

Brunchit Mercado. Alhóndiga, 2. 29005 Málaga.

Brunchit Museo. San Agustín, 7. Málaga.

Brunchit Soho. C/ Trinidad Grund, 6, Distrito Centro, 29001 Málaga (coming soon)

Brunchit Marbella. Francisco Nte., 5. 29602 Marbella.

Brunchit Sevilla. C. Santas Patronas, 1, 1, Local, Casco Antiguo, 41001 Sevilla.

Brunchit Plaza San Francisco. Pl. de S. Francisco, 9, Casco Antiguo, 41004 Sevilla (coming soon)

Brunchit Oporto. Tv. do Bonjardim 20, 4000-249 Porto, Portugal.

Brunchit Do Infante. Rua do Infante D. Henrique 43, 4050-295 Porto, Portugal (coming soon)

Brunchit Gibraltar. 2, 3 Casemates Square, Gibraltar GX11 1AA (coming soon)

Más información: Cris Alonso