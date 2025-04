'La neurobiología del alma' abre la sala escénica Ànima en Mallorca

La sala Ànima lleva el nombre del género escénico de entrenamiento emocional para todos los públicos, apoyado y representado por instituciones de Iberoamérica en su investigación, talleres y representaciones.

¿Qué pasaría si ciencia y alma se encontraran? Esa es la pregunta que abren estas primeras jornadas sobre la neurobiología del alma que inauguran además la Sala que lleva por nombre el género teatral Ànima, apoyado en Iberoamérica por instituciones de primer nivel como el Festival de Manizales, la Universidad de Buenos Aires o el Directors Lab Med del Teatre Lliure de Barcelona, Ministerio de cultura de Uruguay, ESAD Sevilla, Departamento Cultura Consell de Mallorca, Gobierno Balear, Fundación Santiago Off de Chile…

Jeroni Obrador reconocido creador internacional y especialista en teatroterapia, abre así una sala de artes escénicas en Pere Garau, el barrio más poblado y multiétnico de las islas baleares, para unir la investigación sobre la emoción del centro internacional de residencias escénicas Sa Talaia de Santanyí y sus creadores, con profesionales de las disciplinas de la salud, en la ciudad de Palma de Mallorca. El centro Sa Talaia realiza una media de 30 residencias anuales de rango internacional, desde hace 12 años, tres de las cuales son conveniadas con el Teatre Principal de Palma y cinco apoyadas por el Ayuntamiento de Santanyí, mediante su concejalía de cultura. La sala Ànima permitirá además de exhibir los trabajos escénicos de los grupos, ser un punto de conexión con las demás disciplinas y los conceptos neurocientíficos de emoción, sentimiento, estado de ànimo y el propio del centro: la sensación corporal. Y es precisamente ahí en la conexión mente cuerpo del sentir donde arte y ciencia se encuentran, o más bien dicho donde alma y ciencia se encuentran.

La abertura se dedica así a las primeras Jornadas Intelsoul sobre “ La neurobiología del alma”. En la que profesionales escénicos, odontólogos, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas y educadores darán conferencias sobre qué implica la emoción en sus disciplinas y cómo gestionarlas desde un punto de vista científico. También habrá una muestra escénica de Ànima, el sábado a las 20.00 h. un espectáculo de entrenamiento emocional para todos los públicos, formado por personas de diferentes pueblos de la isla en los que se ha impartido el taller y representado dicho espectáculo. Considerado un nuevo género teatral a nivel internacional por el impulso de instituciones iberoamericanas de Chile, Colombia, Argentina, México, Uruguay, España e Islas Baleares… e impartido como seminario de aprendizaje emocional en los institutos y escuelas por el Govern Balear mediante “Viu la cultura”; Ànima se sitúa en un vacío escénico en el que aún no habían llegado a sistematizarse los conceptos básicos del sentir, ya que la misma neurobiología no los había empezado a descifrar hasta finales del s. XX y sobretodo principios del S. XXI.

Profesionales de primer nivel como la psicóloga gallega Natalia Seijo, el mismo Jeroni Obrador en la aplicación actoral de la neurobiología, Núria Núñez de BCN en nutrición, el odontólogo y profesor universitario Santos I. Suau, el fisioterapeuta Tomeu Gacias, la pedagoga de “Proyecto hombre” Ángela González, Liminal Lab de Chile en educación, o los yoquis y actores Marc de Pablo y Fredi Millán son los responsables de llevar a cabo las jornadas.

En palabras de Obrador: “la sala Ànima de Pere Garau, es el punto de conexión necesario entre el teatro y las disciplinas del bienestar y la salud, que va a permitir a cualquier usuario y/o espectadores aprender a manejar sus emociones tanto para crear personajes de ficción como para descubrir el propio carácter, ya que las herramientas son las mismas para ambos. Empoderarse de nuestro sentir físico y mental es el objetivo de este espacio. Para mí se ha hecho indispensable generar esta sala, ya que la demanda de nuestra investigación del centro de residencias de Sa Talaia, ha traspasado las fronteras de los países iberoamericanos y necesitamos crear una red seria de profesionales al respecto.”

Será en Palma de Mallorca, los días 2, 3 y 4 de mayo de 2025.

Jornadas Intelsoul Palma Estas jornadas se convierte en un laboratorio vivencial donde el cuerpo es la clave para gestionar emociones, sanar y alcanzar un mayor bienestar. A través de una innovadora fusión de técnicas actorales con principios neurocientíficos y psicológicos, los participantes emprenderán un viaje profundo de autoconocimiento y bienestar, tanto en la teoría mediante 7 conferencias, como en la práctica mediante 3 talleres.

Durante tres días, los asistentes explorarán herramientas prácticas para fortalecer su salud física, mental y emocional. Mediante disciplinas teatrales, introspección guiada y abordajes terapéuticos, las jornadas profundizarán en áreas clave como nutrición, trauma, neurobiología de las emociones, yoga, fisioterapia, odontología, rehabilitación y neuroaprendizaje y creatividad.

Tras la pandemia, el mundo ha comprendido la urgencia de un aprendizaje que cuide la salud emocional. IntelSoul responde a esta necesidad con un enfoque innovador, integrando ciencia y arte para ofrecer recursos efectivos en ámbitos educativos, terapéuticos y artísticos, eminentemente desde la escena.

"He sido testigo de cómo mi investigación actoral puede ser una poderosa herramienta para el crecimiento personal y profesional. Mi objetivo sigue siendo el mismo: inspirar a personas de todo el mundo a alcanzar su máximo potencial y profundizar en el lenguaje emocional del cuerpo tanto para crear personajes de ficción, como para descubrir el propio carácter. Las herramientas para ambos quehaceres son las mismas, por eso el teatro tiene tanto que aportar a las demás disciplinas y viceversa”, afirma Jeroni Obrador.

Un equipo docente de lujo Las jornadas contarán con ponencias y talleres de los siguientes profesionales especialistas:

CONFERENCIA “LAS EMOCIONES COMO DEFENSA” IMPARTIDO POR NATALIA SEIJO, Trainer EMDR, especialista en trauma complejo, apego, disociación, trastornos alimentarios y psicosomática médica, certificada en diversos enfoques somáticos y sistémicos. Autora del libro: El cuerpo tiene memoria.

CONFERENCIA INAUGURAL “IDENTIDAD EMOCIONAL CORPORAL” Y TALLER “ENTRENAMIENTO EMOCIONAL CORPORAL” IMPARTIDO POR JERONI OBRADOR, especialista en teatroterapia, dramaturgo y director de teatro, creador del entrenamiento emocional actoral y el género teatral Ànima. Dirige la plataforma Intelsoul, que promueve la mirada de las diferentes disciplinas mediante la neurobiología de la emoción y los sentimientos.

TALLER “YOGA, ASANAS Y PRANAYAMAS PARA TODOS LOS CUERPOS”. Impartido por FREDI MILLÁN, Profesor de yoga especializado en la serie de Rishikesh con adaptaciones anatómicas y titulado en osteopatía integral. Y en formación contínua de filosofía Advaita Vedanta y meditación Vipassana.

CONFERENCIA “FISIOTERAPIA DE LA EMOCIÓN”. IMPARTIDO POR TOMEU GACIAS, Fisioterapeuta y osteópata, con experiencia en neurología. Especializado en técnicas de inducción miofascial, disfunciones viscerales, craneales y de la esfera témporo-mandibular, como fuente de recursos para ayudar a las personas a restablecer el equilibrio y bienestar.

TALLER “ YOGA Y NEUROCIENCIA” IMPARTIDO POR MARC DE PABLO PIGEM , Profesor certificado de Yoga Iyengar con 20 años de práctica, además de actor, bailarín y coreógrafo. Dirige Ommygod Yoga Studio, donde colabora con otros profesionales de la salud y el bienestar desarrollando un enfoque integral y consciente hacia el crecimiento personal.

CONFERENCIA “SANAR DESDE LA BOCA”. ODONTOLOGÍA BIOLÓGICA. IMPARTIDO POR SANTOS I. SUAU, Licenciado en odontología. Máster en terapia neural y odontología neurofocal por la UB. Máster en odontología biológica y rehabilitación masticatoria-respiratoria. Máster en implantes y máster estética dental por la universidad de Göteborg.

CONFERENCIA “NEUROAPREDIZAJE Y CREATIVIDAD” IMPARTIDO POR LIMINAL LAB, plataforma creativa dirigida por Jose Araya Veliz y Karen Carreño Rivera. Ambos artistas escénicos y docentes con basta trayectoria en proyectos desarrollados en gran parte de Latinoamérica como en Europa. Enfocados en desarrollar proyectos interdisciplinarios en todo el mundo que vinculen las artes, ciencias, memoria y educación al servicio del desarrollo humano y sus comunidades.

CONFERENCIA “NUTRICIÓN” IMPARTIDO POR NÚRIA NÚÑEZ, Especialista en Psiconeuroinmunoendocrinología (PNIE), nutrición integrativa y osteopatía. Acompaña procesos de salud con un enfoque holístico, abordando el equilibrio hormonal, la movilidad y la nutrición funcional. Fundadora de Nuriasaludintegral, donde integra terapias avanzadas para el bienestar.

CONFERENCIA “DROGAS Y EMOCIONES: UN VIAJE A TRAVÉS DE LA MENTE Y EL CUERPO” IMPARTIDO POR ÁNGELA GONZÁLEZ, Licenciada en Pedagogía, Graduada en Magisterio y Experta Universitaria en Trastornos de la Personalidad, con 20 años de experiencia en Tratamiento de adicciones en Projecte Home Balears.

Representación teatral Muestra Ànima. Esta representación mostrará un espectáculo Ànima montado por talleres impartidos alrededor de la isla. Ànima se considera un género teatral de entrenamiento emocional creado por Jeroni Obrador.

Las jornadas cómo viaje de autoconocimiento La neurociencia del alma es una invitación a descubrir el teatro y sobretodo la técnica actoral corporal como motor de transformación, a explorar el alma a través del sentir del cuerpo, a través de conceptos reales como emoción, sentimiento, sensación corporal o estado de ánimo y a sumergirse en una experiencia que deja huella a través de las disciplinas de la salud que trabajan sobre la ciencia de la emoción.