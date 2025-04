La Metodología EP de Universal Arts School alineada con los referentes de la industria como Pixar y Ubisoft

Las industrias creativas están en constante evolución, y con ellas, también cambian las formas de aprender. En áreas como el cine, la animación y el desarrollo de videojuegos, ya no basta con conocer lo básico: hoy se exige una combinación de skills técnicas, manejo fluido de herramientas pro y una comprensión real del workflow que se vive en los grandes estudios. Ante este nuevo panorama, quienes quieren marcar la diferencia han tenido que reinventar su forma de preparar a sus talentos para el futuro, alineándose con lo que realmente pide la industria.

En este sentido, Universal Arts School ha desarrollado la Metodología EP (Entorno de Producción), un modelo formativo que replica los procesos reales de la industria para garantizar una formación en videojuegos y animación alineada con los entornos profesionales de referencia. Inspirada en la operativa de estudios como Pixar y Ubisoft, esta metodología sitúa al estudiante en el centro del proceso creativo, bajo parámetros de trabajo colaborativo, estándares técnicos internacionales y exigencias de producción equivalentes a las de un entorno real.

Aprender produciendo: un entorno de formación integrado en la práctica profesional La metodología EP se estructura en torno a una dinámica de aprendizaje completamente orientada a proyectos. Desde los primeros meses, el alumnado participa en el desarrollo de piezas que simulan encargos profesionales, con planificación, seguimiento, revisiones y entrega final. Esta estructura permite adquirir no solo habilidades técnicas, sino también competencias organizativas, capacidad de trabajo en equipo y adaptación a los tiempos reales de entrega.

Cada programa formativo incorpora asignaturas interconectadas que reproducen la secuencia lógica de producción: desde el concept art inicial hasta el renderizado final, pasando por el modelado, la animación, los efectos visuales, el sonido o la composición. Esta integración asegura una visión global del proceso y prepara a los futuros profesionales para trabajar en proyectos colaborativos con múltiples departamentos. Las herramientas utilizadas en el aula son las mismas que se emplean en estudios líderes, lo que permite una transición fluida al entorno laboral.

Estándares de calidad y conexión con la industria internacional Uno de los aspectos más destacados de la metodología EP es su alineación con los niveles de calidad exigidos por compañías como Pixar, Ubisoft o Blizzard. Esta equivalencia no se limita a la parte técnica, sino que incluye también la forma de presentar los trabajos, el lenguaje visual utilizado, el respeto por las fases de producción y la capacidad de resolución ante imprevistos. Esta aproximación permite que los porfolios generados durante la formación sean inmediatamente válidos para procesos de selección a nivel global.

Esto ha consolidado a Universal Arts School como una de las escuelas con mayor tasa de empleabilidad en sectores como el videojuego y la animación. Su metodología práctica, exigente y conectada con la industria convierte al alumno en un perfil preparado para entrar —y destacar— en los equipos creativos más exigentes del mundo.