Iván García, el Mindshaker que revoluciona el pensamiento organizacional y humano con un enfoque libre, honesto y radicalmente transformador

En una era hiperconectada y sobreestimulada, donde las certezas cambian al ritmo de un mensaje de WhatsApp, aparece una figura disruptiva que no busca seguidores, sino personas capaces de pensar por sí mismas: Iván García, el agitador de mentes que está redefiniendo el desarrollo personal y organizacional.

Barcelona, abril de 2025 — La saturación de gurús, recetas mágicas y promesas vacías ha dejado un vacío de autenticidad en el mundo del crecimiento personal y profesional. En este contexto, Iván García, conocido como Mindshaker, propone un cambio de paradigma: acompañar a personas y equipos a pensar con criterio propio, a cuestionar lo establecido y a elegir de forma libre aquello que realmente resuena con su verdad.

Con una trayectoria poco convencional —que incluye años como enfermero de urgencias y paliativos, y más de una década como consultor organizacional— Iván ha desarrollado un enfoque profundo y humano que conecta con la realidad cotidiana de quienes acompañan vidas, gestionan empresas o simplemente buscan respuestas fuera del ruido. Como él mismo dice, "he hecho un máster en SerHumanología".

Lejos de discursos motivacionales prefabricados, Iván denuncia el peligro de los libros de autoayuda y de los llamados gurús de la vida perfecta, a quienes acusa de aprovechar la fragilidad emocional de las personas. Su visión es clara: ninguna fórmula externa puede reemplazar el poder de una mente despierta y crítica.

Fruto de su experiencia nace el concepto de PIH – Producto Interior Humano, una metodología que redefine el valor de una empresa desde el potencial de las personas que la integran. A esto se suma su método formativo CIDA, diseñado para transformar la cultura interna de los equipos desde cuatro ejes clave:

C: Creación de Clima

I: Generación de Impacto

D: Dinamismo

A: Aplicabilidad

“No se trata de encontrar tu mejor versión —afirma Iván—, se trata de reconocer todo lo que te ha traído hasta aquí. Cada versión tuya ha tenido un sentido. La clave está en ser consciente de lo que te aporta y lo que te resta. Y actuar desde ahí.”

Más que una moda, Iván es un movimiento. Un recordatorio de que pensar diferente no es una amenaza, sino un acto de libertad. Y que en tiempos de incertidumbre, lo más revolucionario que puedes hacer es ser tú misma persona quien decide qué creer, qué hacer y hacia dónde ir.

Para Descubrir su enfoque, se puede solicitar información aquí: vangarcialopez.es