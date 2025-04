Bandai Namco Shop abre en San Bernardo 116 como nuevo referente del coleccionismo de figuras de anime

El universo del coleccionismo vinculado al anime ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años, consolidando un mercado donde la demanda de productos oficiales y de alta calidad es cada vez mayor. Las grandes licencias japonesas han generado un ecosistema en el que las figuras de personajes emblemáticos se han convertido en piezas muy valoradas por coleccionistas y aficionados de todas las edades.

En este contexto, Bandai refuerza su presencia en el mercado español con la apertura de Bandai Namco Shop en Madrid, un nuevo espacio dedicado a la distribución oficial de productos coleccionables pertenecientes a sus marcas, Banpresto, MegaHouse, Gashapon, Ichibansho, entre otras. Este establecimiento supone un hito dentro de la estrategia comercial de la marca, que cuenta con una amplia trayectoria en el desarrollo de figuras basadas en franquicias establecidas como Dragon Ball, One Piece, Naruto o My Hero Academia, e incluso en novedades como Frieren o The Apothecary Diaries. La nueva tienda de figuras de anime coleccionables aspira a convertirse en un punto de referencia para el público aficionado a la cultura japonesa y al universo del anime.

Un espacio físico para vivir la experiencia del coleccionismo Ubicada en San Bernardo 116, en el centro de Madrid, Bandai Namco Shop nace con la intención de ofrecer una experiencia directa e inmersiva al visitante. Lejos de limitarse a un punto de venta, el nuevo establecimiento ofrece un entorno en el que los aficionados pueden explorar de forma cercana una selección de figuras cuidadosamente expuestas, con rotación frecuente de novedades y productos exclusivos.

Este nuevo canal físico refuerza la conexión entre la marca y su comunidad, permitiendo un acceso más directo al producto y generando nuevas oportunidades para interactuar con coleccionistas experimentados y nuevos entusiastas del sector. El diseño del espacio está pensado para potenciar el valor estético de cada pieza y facilitar la exploración por universos narrativos.

Coleccionismo, cultura japonesa y proyección internacional La apertura de este nuevo punto de venta refuerza el compromiso de Bandai con el coleccionismo especializado en el ámbito del anime, apoyado en su web oficial. Banpresto.es La tienda de figuras de anime coleccionables se presenta como un nuevo paso estratégico en el crecimiento de la marca dentro del mercado europeo, ofreciendo una plataforma sólida para ampliar su comunidad y fomentar la cultura del coleccionismo vinculado al entretenimiento japonés.