La digitalización transforma la formación en arquitectura

La digitalización ya no es una promesa de futuro, sino una realidad que está transformando profundamente el mundo de la edificación. Tecnologías como el BIM, la inteligencia artificial aplicada al diseño o los nuevos sistemas de construcción sostenible están cambiando la manera en la que se proyectan, se construyen y se gestionan los espacios. En este contexto en constante evolución, formarse y actualizarse ya no es una opción, sino una necesidad para quienes quieren seguir siendo parte activa del cambio.

Desde hace años, Editeca se ha consolidado como una de las plataformas de referencia en formación online para profesionales de la arquitectura y la ingeniería. Este mes de abril, ha dado un paso más con una serie de iniciativas pensadas para acercar la capacitación digital a más personas, con contenidos actuales, prácticos y diseñados para responder a las demandas reales del sector. Su campaña especial de primavera ha sido una oportunidad para que estudiantes y profesionales en activo puedan acceder a formación de calidad en un momento clave del año.

Y para cerrar este ciclo de acciones con fuerza, Editeca participará en REBUILD 2025, el gran encuentro sobre innovación en edificación que tendrá lugar en Madrid del 23 al 25 de abril. Allí compartirán su visión sobre el presente y el futuro del aprendizaje digital en el sector AEC, presentando sus novedades formativas y conectando con empresas, instituciones y profesionales que, como ellos, creen en la transformación como motor de crecimiento.

“El cambio no lo hacen las tecnologías, lo hacen las personas”, explican desde su equipo. “Y por eso seguimos apostando por una formación que sea accesible, actualizada y con los pies en la realidad profesional”.

En un mercado donde cada vez se valoran más los perfiles con conocimientos en BIM, sostenibilidad e inteligencia artificial, el mensaje es claro: el futuro será de quienes estén preparados para construirlo. Y Editeca quiere seguir acompañando a quienes decidan dar ese paso.