CO2 GESTIÓN facilita a las organizaciones la obtención del triple sello del MITERD

La creciente demanda de prácticas empresariales sostenibles ha impulsado a numerosas organizaciones a buscar certificaciones que avalen su compromiso ambiental. Una de las más reconocidas en España es el triple sello del MITERD, otorgado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Este distintivo certifica que una empresa ha calculado, reducido y compensado su huella de carbono, alineándose con los objetivos de sostenibilidad marcados en la Agenda 2030.

CO2 GESTIÓN (Gestión Forestal y del Medio Agrícola S.L.), firma de la empresa matriz GESFORMA, facilita este proceso a las organizaciones mediante la creación de proyectos de absorción de CO₂, como bosques corporativos, que contribuyen a la reforestación empresarial. A través de su metodología, las empresas pueden inscribir sus proyectos en el registro oficial del MITERD y demostrar un compromiso tangible con la reducción de emisiones.

Esta iniciativa no solo refuerza la sostenibilidad corporativa, sino que también responde a la creciente exigencia del mercado y de la sociedad en materia de responsabilidad ambiental.

El papel de CO2 GESTIÓN en la obtención del triple sello del MITERD CO2 GESTIÓN se especializa en la planificación, ejecución y gestión de proyectos de absorción de CO₂, facilitando a las empresas la obtención del triple sello del MITERD. Para lograr esta certificación, una organización debe superar tres fases:

Cálculo de la huella de carbono: Se realiza una evaluación detallada de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la actividad empresarial, siguiendo los estándares oficiales del MITERD.

Compensación de emisiones: A través de la reforestación empresarial, las empresas pueden absorber la cantidad de CO₂ equivalente a sus emisiones, inscribiendo los proyectos en el Registro de Huella de Carbono del MITERD.

Reducción progresiva: Se implementan estrategias para disminuir las emisiones en origen, mejorando la eficiencia energética y adoptando medidas sostenibles en la operativa de la empresa.

CO2 GESTIÓN gestiona estos procesos asegurando que las empresas cumplan con los requisitos exigidos por el MITERD, optimizando la validación y el reconocimiento de sus acciones en materia de sostenibilidad. Además, cuenta con proyectos propios ya inscritos en el registro, lo que permite a las organizaciones compensar su huella mediante bosques certificados.

Proyectos de reforestación empresarial y su impacto ambiental La creación de bosques corporativos es una de las soluciones clave que CO2 GESTIÓN ofrece para la compensación de CO₂ y la obtención del triple sello del MITERD. Estos espacios naturales no solo cumplen una función medioambiental, sino que también generan beneficios adicionales en términos de biodiversidad y desarrollo sostenible.

CO2 GESTIÓN ha llevado a cabo iniciativas en colaboración con diversas empresas, contribuyendo a la plantación de más de tres millones de árboles y a la absorción de más de 600.000 toneladas de CO₂. Además, estos proyectos han favorecido la creación de empleo local y la restauración de ecosistemas degradados en distintas zonas de España.

El impulso de la reforestación empresarial no solo refuerza el compromiso de las organizaciones con el medioambiente, sino que también les permite mejorar su imagen corporativa y adaptarse a las normativas de sostenibilidad vigentes. CO2 GESTIÓN continúa desarrollando iniciativas en esta línea, facilitando a las empresas la adopción de soluciones efectivas para reducir su impacto ambiental y cumplir con los estándares del MITERD.