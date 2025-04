Priorizar la estabilidad financiera en verano; la reunificación de deudas una solución clave

Frente al aumento del gasto estival, especialistas aconsejan evitar nuevos préstamos y centrar los esfuerzos en reducir el endeudamiento

Con la llegada del verano, el consumo se incrementa impulsado por las vacaciones, el ocio y las campañas comerciales que fomentan el gasto. Sin embargo, en un contexto económico marcado por la inflación y el sobreendeudamiento de muchos hogares, diversas entidades advierten sobre los riesgos de financiar el verano a crédito. En este escenario, la reunificación de deudas se presenta como una de las herramientas más eficaces para recuperar el equilibrio financiero.

El endeudamiento excesivo afecta cada vez a más personas y familias. Microcréditos, préstamos personales, tarjetas de crédito y otras formas de financiación rápida han generado en muchos casos una acumulación de pagos difícil de gestionar. Según datos recopilados por Repagalia, una de las empresas especializadas en soluciones de deuda, el perfil del usuario que solicita este servicio suele arrastrar entre tres y cinco préstamos, lo que dificulta mantener el control de las finanzas personales.

Una solución que gana terreno La reunificación de deudas permite agrupar todos los pagos en una única cuota mensual, más baja y ajustada a las posibilidades reales del solicitante. Esto se traduce en una disminución de la presión económica y, en muchos casos, en un ahorro significativo. “En más del 70% los casos, logramos acuerdos con entidades financieras que suponen una reducción de hasta el 50% importe pendiente”, destacan desde Repagalia.

El servicio incluye además la negociación directa con bancos, financieras y otras entidades acreedoras, lo que simplifica el proceso y ofrece mayor tranquilidad a quienes buscan una salida viable a su situación.

Evitar decisiones impulsivas en verano El periodo estival suele estar asociado al disfrute y al descanso. No obstante, financiar las vacaciones mediante nuevos créditos o aplazar los pagos puede suponer un empeoramiento de la situación financiera a medio y largo plazo. Expertos en planificación económica coinciden en que el verano puede aprovecharse para reorganizar las finanzas y tomar decisiones responsables que contribuyan a una mayor estabilidad.

Frente al consumo impulsivo, numerosas voces recomiendan priorizar el bienestar emocional y mental que proporciona vivir sin cargas financieras. Actividades de bajo coste, ocio local y una planificación consciente del gasto pueden permitir disfrutar del verano sin recurrir al endeudamiento.

Sin costes iniciales y con asesoramiento personalizado El servicio ofrecido por Repagalia no requiere ningún pago por adelantado. Cada caso se estudia de forma individualizada, con el objetivo de encontrar una solución adaptada a las necesidades reales de la persona, sin recurrir a nuevos préstamos ni productos financieros que agraven la situación.

En lugar de seguir acumulando cuotas, el verano puede convertirse en el punto de inflexión para muchas personas. Poner orden en las finanzas no solo mejora la calidad de vida, sino que también permite afrontar el futuro con mayor seguridad y confianza.