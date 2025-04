SpecialGuestX impulsa la magia tecnológica detrás de "Love", el nuevo videoclip de OK Go

La agencia de creatividad española lidera la integración de 29 robots y 60 espejos en una coreografía visual sin precedentes La banda estadounidense OK Go, reconocida mundialmente por sus innovadores videoclips, ha presentado "Love", una pieza visual que redefine los límites entre arte y tecnología. Detrás de esta hazaña se encuentra SpecialGuestX (SGx), la agencia de innovación española responsable de la integración precisa de 29 brazos robóticos y 60 espejos que crean un espectáculo caleidoscópico capturado en una sola toma continua.

SGx es la división de innovación tecnológica de la galardonada agencia creativa SpecialGuest, con sede en Nueva York y presencia internacional. Su trabajo se sitúa en la intersección entre ingeniería, arte y narrativas experimentales. Con un enfoque que mezcla tecnología y sensibilidad estética, la agencia ha colaborado con marcas como Google, Meta, IBM, Carvana, Spotify, Snapchat, entre otras.

El desafío técnico y creativo de "Love" fue extraordinario, requiriendo más de seis meses de trabajo. El equipo de SpecialGuestX tuvo que crear un sistema de programación robótica único, desarrollado específicamente para este proyecto. Como señala la revista de innovación empresarial Fast Company, cada uno de los 29 robots industriales, cedidos por Universal Robots, necesitaba ser programado con precisión milimétrica para mover los espejos en perfecta sincronización con la música y los movimientos de la banda.

El videoclip, co-dirigido por Damian Kulash, Aaron Duffy y Miguel Espada, fue rodado en una antigua estación de tren en Budapest, requiriendo 39 tomas para lograr la sincronización perfecta. El equipo creativo, que incluyó a directores y programadores de SpecialGuestX, trabajó en estrecha colaboración con la banda para conseguir esta fusión perfecta entre tecnología y arte. Andrew Geller orquestó como productor ejecutivo de 1stAveMachine en este ambicioso proyecto.

Damian Kulash, vocalista de OK Go, explicó a Fast Company: "La idea era crear algo que pareciera mágico y que fuera físicamente imposible de hacer sin la tecnología, pero manteniendo un elemento humano y artístico".

La colaboración involucró a un equipo multidisciplinar que incluyó a la agencia creativa SpecialGuest, la productora 1stAveMachine, y socios tecnológicos como Universal Robots, Ray-Ban Meta. De hecho, los miembros de OK Go utilizaron gafas Ray-Ban Meta para capturar imágenes detrás de escena, ofreciendo una perspectiva única del proceso creativo.

El aspecto más destacable del proyecto fue el nivel de innovación técnica. El equipo desarrolló soluciones personalizadas para sincronizar los movimientos robóticos con la música, creando una coreografía perfectamente orquestada entre humanos y máquinas. Esta combinación de precisión tecnológica y visión artística representa la esencia del trabajo de SpecialGuestX, demostrando cómo la tecnología puede amplificar la expresión creativa.

"Love" forma parte del nuevo álbum de OK Go, And the Adjacent Possible, disponible desde el 11 de abril de 2025, y continúa la tradición de la banda de crear experiencias visuales memorables que trascienden el concepto tradicional de videoclip musical.

Se puede descubrir el video "Love" de OK Go:

OK Go - Love (Official Video)

Para descubrir el Detrás de Cámaras a través de Ray-Ban Meta: OK Go - Love (official BTS shot on Ray-Ban Meta glasses)

Para conocer más acerca de SpecialGuestX:

https://www.specialguestx.com/