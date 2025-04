¿Retinol? Mejor Bakuchiol; la revolución natural en la rutina de skincare esta primavera

El bakuchiol está tomando el lugar del retinol en las rutinas de skincare, ofreciendo beneficios similares sin provocar los efectos adversos más comunes. Este ingrediente de origen vegetal se presenta como una opción ideal para quienes buscan lo mejor de la naturaleza para el cuidado facial.

¿Qué es el bakuchiol y por qué es un aliado en el skincare? El bakuchiol es un compuesto natural extraído de la planta Psoralea corylifolia, utilizada durante siglos en la medicina tradicional india. En la actualidad, ha ganado notoriedad como alternativa vegetal al retinol, conocido por su eficacia contra los signos del envejecimiento, como arrugas y manchas. A diferencia del retinol, el bakuchiol no causa irritación ni sequedad, lo que lo convierte en una excelente opción para pieles sensibles.

Este ingrediente actúa de manera similar al retinol al estimular la producción de colágeno y promover una piel más firme, uniforme y luminosa. Todo ello sin los efectos secundarios que suelen asociarse al uso de derivados de la vitamina A.

Bakuchiol vs. retinol: ¿cuál elegir? Durante años, el retinol ha sido el activo más valorado en productos antiedad. No obstante, su uso puede resultar irritante, sobre todo en pieles sensibles o con condiciones como la rosácea.

Otro aspecto a considerar es su contraindicación durante el embarazo y la lactancia. Aunque el retinol en concentraciones cosméticas es menos potente, sigue existiendo el riesgo de absorción cutánea, lo que ha llevado a muchos profesionales a recomendar evitarlo en estas etapas.

El bakuchiol, en cambio, ofrece una acción más suave y segura. Mejora la textura cutánea, reduce líneas finas y manchas, y es bien tolerado incluso por las pieles más delicadas. Además, es completamente vegano y apto para todo tipo de piel.

Principales beneficios del bakuchiol Estimula la síntesis de colágeno.

Mejora la textura y uniformidad de la piel.

Ayuda a reducir la apariencia de arrugas y líneas de expresión.

Aporta firmeza y luminosidad.

Suavidad garantizada, sin riesgo de irritación.

Incorporación del bakuchiol a la rutina de cuidado facial El bakuchiol se adapta fácilmente a cualquier rutina. Una buena opción es aplicarlo en formato crema después de la limpieza y tonificación. Puede utilizarse tanto en la mañana como en la noche.

Pasos recomendados:

Limpieza: Utilizar un limpiador suave, preferiblemente con ingredientes naturales.

Tónico (opcional): Aplicar un tónico hidratante para equilibrar el pH de la piel.

Tratamiento: Aplicar una crema con bakuchiol sobre rostro y cuello, mediante un suave masaje.

Una fórmula eficaz y natural: la crema All in One con bakuchiol OhMyKoko ha desarrollado la crema All in one, una crema todo-en-uno con bakuchiol, especialmente formulada para revitalizar, suavizar e iluminar la piel sin obstruir los poros ni aumentar el sudor natural. Esta alternativa natural, libre de químicos tóxicos, representa una nueva generación de cosmética consciente y efectiva.

¿El futuro del skincare? Todo apunta a que el bakuchiol se consolidará como uno de los ingredientes clave en cosmética natural. Su eficacia, combinada con una excelente tolerancia, lo posiciona como una solución ideal frente a los signos del envejecimiento sin comprometer la salud de la piel.

OhMyKoko apuesta por fórmulas responsables, eficaces y sin tóxicos. La crema All in One representa esa filosofía: un solo producto, múltiples beneficios y un enfoque respetuoso con la piel y el planeta.