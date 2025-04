La tecnología de Capenergy aporta una alternativa terapéutica eficaz para mujeres que padecen vaginismo

El vaginismo es una disfunción que afecta a un número significativo de mujeres y que, pese a su prevalencia, continúa siendo una condición infradiagnosticada. Se manifiesta a través de contracciones involuntarias de la musculatura vaginal, que dificultan o imposibilitan la penetración, generando dolor físico y afectación emocional. Frente a este trastorno, la medicina actual incorpora nuevas soluciones que priorizan la eficacia clínica, el respeto al cuerpo y el acompañamiento profesional.

En este contexto, Capenergy, empresa española especializada en dispositivos de radiofrecuencia médica, ha desarrollado una línea de tratamiento no invasiva destinada a abordar el vaginismo desde una perspectiva terapéutica y regenerativa. Su tecnología, avalada por estudios clínicos y en uso en centros médicos de referencia, constituye una alternativa segura y eficaz para mujeres que buscan una solución al vaginismo sin procedimientos quirúrgicos ni farmacológicos.

Radiofrecuencia aplicada a la salud ginecológica El tratamiento propuesto por Capenergy se basa en la aplicación controlada de radiofrecuencia capacitiva y resistiva, una técnica que favorece la oxigenación, vascularización y recuperación funcional de los tejidos del suelo pélvico. En el caso del vaginismo, la terapia actúa sobre la musculatura implicada, mejorando la respuesta neuromuscular y reduciendo la tensión involuntaria.

La tecnología utilizada permite una aplicación precisa y confortable, mediante equipos diseñados específicamente para la anatomía femenina. El procedimiento se realiza en consulta médica, sin necesidad de ingreso, y puede combinarse con ejercicios de rehabilitación funcional y terapia psicológica, en función de las necesidades de cada paciente.

Este enfoque multidisciplinar permite abordar el vaginismo de forma integral, atendiendo tanto a su dimensión física como emocional. En particular, la radiofrecuencia médica actúa como un elemento facilitador del proceso de recuperación, aliviando el dolor, reduciendo la ansiedad anticipatoria y mejorando la calidad de vida sexual y relacional.

Un avance clínico con respaldo científico Capenergy colabora con profesionales sanitarios especializados en ginecología, uroginecología y fisioterapia del suelo pélvico, ofreciendo dispositivos certificados y formación específica para garantizar una aplicación clínica segura y eficaz. La empresa mantiene un compromiso activo con la investigación y la divulgación en salud ginecológica, promoviendo soluciones tecnológicas que respeten el cuerpo femenino y sus necesidades reales.

La incorporación de la radiofrecuencia como solución al vaginismo representa un avance significativo en el abordaje terapéutico de esta disfunción, permitiendo a muchas mujeres acceder a un tratamiento personalizado, no invasivo y basado en criterios médicos. Capenergy consolida así su papel como referente en el desarrollo de tecnologías aplicadas al bienestar íntimo y la medicina regenerativa.