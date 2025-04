Madrid se convierte en el epicentro de la seguridad digital con una nueva edición del "Cybersecurity & Data Innovation Summit 2025"

ING, Openbank, Nationale Nederlanden, GLS, CBNK, RISI o ENGIE son algunas de las organizaciones que participarán en #CyberSummit25 el próximo 29 de abril. Las principales áreas sobre las que pivota el congreso son la IA generativa, nuevas regulaciones y tendencias claves para los directivos de TI Madrid acogerá por sexto año consecutivo el mayor evento de ciberseguridad en España. El 29 de abril en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en C. de Almagro, 42, Madrid, se celebrará una nueva edición del Cybersecurity & Data Innovation Summit 2025. El objetivo es identificar las tendencias que marcarán al mundo en materia de ciberseguridad para la prevención, detección y una respuesta mucho más efectiva ante nuevas amenazas, con foros y debates sobre las tendencias clave de la transformación digital en 2025.

El encuentro exclusivo de divulgación tecnológica de referencia para el sector de la ciberseguridad, ofrece oportunidades únicas de networking con líderes de la industria y debates exclusivos sobre las últimas Directivas NIS2, estrategias de resiliencia DORA, innovaciones en ciberseguridad impulsadas por IA, la visión de los CISOs, las tendencias en el sector Financiero, la seguridad de la identidad, técnicas de combate contra ransomware, entre otras, para profundizar en los temas claves para los ejecutivos de TI.

El evento, organizado por Urban Event Marketing Agency, contará con la participación destacada de ponentes como Eduvigis Ortiz, President & Founder Women en 4Cyber Spain; Carlos García Sánchez, Cybersecurity Operations Manager en Openbank.; Jesús González, Director de seguridad de la información y Desarrollo de proyectos corporativos en Mutualidad;

Daniel Damas, Head of IT Security en Nationale Nederlanden; José Carlos Lledó Leal, Gerente de Ciberseguridad en CBNK Banco; Beatriz Carratalá Lleó, Dirección Legal y Ciberriesgos de Securizable; César Santa María, Information Security Manager for Spain and Portugal en GLS; Pablo Rubio, Business Development Manager – Spain Country Leader en Stefanini; Dr. Santiago G. González, Jefe de Servicio e Infraestructuras Criptográficas Avanzadas, Policía Nacional de Madrid; Miguel Abreu, CEO en TU CEO COPILOTO; Alberto Muñoz, Presales en Arexdata; Elena Garcia Diez, CISO en Microsoft; Javier Paniagua Martínez, CIO y Director de Proyectos en RISI; Fabrice Alberti, Head of Human Capital, Digital & Transformation en CNP Iberia; Laura Blanco Rubio, Deputy CISO de ENGIE; Javier Tobal Redondo, CISO de Astara; Fernando Sanz de Galdeano Sanz, CISO de Arcano Partners; Antonio Hernández-Briz, Director de grandes cuentas en Formalize; Rafa López, Security Engineer HEC Check Point for Iberia & Italia; Nacho García Egea, Global CISO de Gigas; Miguel Mur, Coordinador Centro de Operaciones de Seguridad de 4Elitech; Daniel Medianero, Head of Cyber Operations en ING Spain & Portugal; Frankie Carrero, CEO and Co-Founder de AI Hackers; José Salas Álamo, CEO de «IA en tu negocio» y copropietario de Kabinet Soluciones Informáticas; Ángel A. Núñez, Responsable de Microsoft Infrastructure & Security en Hack by Security; entre otros.

El congreso, que se realizará en el auditorio KEYNOTE THEATRE y en la sala WORKSHOPS & AI TALKS, con capacidad total para más de 300 asistentes se impartirán Talleres prácticos, Demos, Casos de uso y de éxito, Paneles de expertos, Debates, entre otros formatos, sobre deepfakes, IA, Biometría, Cloud, Datacenter, Normativa y Ciberresiliencia, Nuerociencia, empleo, entre otros, con el objetivo de proporcionar habilidades prácticas y conocimientos para enfrentar las amenazas emergentes.

Además, contará con una zona expositiva donde las empresas del sector de ciberseguridad presentarán sus productos y/o servicios tecnológicos, ofreciendo una visión completa de las herramientas disponibles en la industria.

El evento, que comenzará a las 9:00 horas hasta las 15.00 horas, estará patrocinado por STEFANINI, AREXDATA, RAIOLA NETWORKS, WEALTH READER, 4ELITECH, FORMALIZE, ARSYS, DOCUWARE y KYMATIO. Contará con el apoyo de instituciones, asociaciones y medios referentes del sector tales como Digital Innovation News, ciberseguridadTIC, TecFuturo, ICPF, World Compliance Association, ATANA, MCPRO, entre otros.

En el marco de este evento se realizará el Debate VIP anual 2025 de Debate y Networking entre CIOs, CTOs y CISOs para compartir las principales tendencias de ciberseguridad y definir la hoja de ruta para los CISOs en 2025.

Para más información consultar la web oficial del evento

Registro gratuito: https://bit.ly/41uYNp6