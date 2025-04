Validación extrema de seguridad: El Geely Galaxy E5 y la Batería de Celdas Cortas Shendun obtienen nuevamente reconocimiento global

El Galaxy E5 no solo alcanzó la calificación de "Doble Cinco Estrellas" en los rigurosos ensayos de Euro NCAP y ANCAP A principios de abril, Geely Galaxy consiguió dos certificaciones de seguridad de reconocido prestigio internacional en Europa. En primer lugar, el Geely Galaxy E5 obtuvo la calificación de "Doble Cinco Estrellas" en los ensayos de seguridad de Euro NCAP y ANCAP. En segundo lugar, en el laboratorio TECCON de Austria, una instalación acreditada por Euro NCAP, el Geely Galaxy E5 superó con éxito una exigente prueba de impacto frontal contra poste central a 50 km/h, excediendo en un 104 % los estándares de energía de colisión establecidos por la industria.

Expertos del sector calificaron al Geely Galaxy E5 como el SUV eléctrico puro de clase A más seguro, mientras que el Sistema de Seguridad de Baterías Shendun, pilar fundamental de su "cortafuegos" de seguridad, fue sometido a rigurosas pruebas que validaron su fiabilidad inquebrantable.

Normas de Ensayo al Más Alto Nivel Mundial. El Geely Galaxy E5 Supera la Prueba de Impacto Frontal contra Poste Central a 50 km/h

La prueba de impacto frontal contra poste central simula un escenario de colisión en el que un vehículo choca contra objetos cilíndricos verticales, como postes de servicios públicos, árboles al borde de la carretera o estructuras de señalización en autopistas. Debido a la pequeña zona de solapamiento entre el poste y la carrocería del vehículo, este tipo de colisión suele provocar una grave deformación de la estructura del compartimento delantero y una importante intrusión en el habitáculo. Además, el compartimento delantero relativamente vacío de los vehículos de nueva energía incrementa el riesgo de problemas de seguridad, como cortocircuitos o incluso incendios, cuando los sistemas de alta y baja tensión se ven sometidos a impactos de este tipo.

En China no existe actualmente una norma nacional obligatoria para las pruebas de impacto frontal contra poste central, y la industria generalmente sigue un estándar de ensayo de 35 km/h. No obstante, el Geely Galaxy E5 ha asumido con valentía el reto de enfrentarse al estándar más exigente a nivel mundial, superando una prueba a 50 km/h, lo que supone un incremento del 104 % en la energía de impacto respecto al estándar de 35 km/h.

Los resultados finales del ensayo demostraron que, tras el impacto frontal contra poste central a 50 km/h, el Geely Galaxy E5 cumplió satisfactoriamente con todos los requisitos establecidos en diferentes ámbitos, incluyendo el rendimiento funcional, la integridad estructural, la seguridad de las fuentes de energía nueva y la protección de los ocupantes, logrando así un éxito completo en la prueba.

Entre los aspectos destacados, las luces de emergencia se activaron automáticamente, el sistema E-CALL inició automáticamente una llamada de rescate, las manillas de las puertas se desbloquearon y sobresalieron, todas las puertas pudieron abrirse sin necesidad de herramientas, y el suministro de alta tensión fue desconectado, proporcionando un sólido respaldo para las labores de rescate post-accidente. Asimismo, la estructura del habitáculo se mantuvo intacta y el paquete de baterías no presentó signos de fuga, humo ni incendio, ofreciendo a los ocupantes valiosas oportunidades de escape.

Además, los airbags se desplegaron de forma adecuada, los puntos de contacto entre los airbags y las cabezas de los maniquíes fueron correctos, los cinturones de seguridad se tensaron correctamente, y los valores de lesión de todas las partes de los dos maniquíes cumplieron con los requisitos para obtener la puntuación máxima en los escenarios de colisión contra barrera rígida de Euro NCAP.

Cabe destacar que anteriormente modelos como el Zeekr 007 y el Zeekr 7X también superaron con éxito la prueba de impacto frontal contra poste central a 50 km/h. Como SUV eléctrico puro de clase A, el excepcional desempeño en seguridad del Geely Galaxy E5 refleja una vez más el firme compromiso de Geely con la "igualdad en materia de seguridad": en un contexto de diversidad en configuraciones de vehículos entre distintas marcas, la necesidad de estándares de seguridad uniformes permanece inalterable, garantizando que la seguridad sea un derecho accesible para todos por igual.

Certificación de Seguridad "Doble Cinco Estrellas Global". El Sistema de Seguridad de Baterías Shendun Protege la Seguridad de los Vehículos Eléctricos

Tras su éxito en la prueba de impacto frontal contra poste central a 50 km/h, el Geely Galaxy E5 ha reforzado aún más su credibilidad en materia de seguridad al obtener la prestigiosa certificación de seguridad "Doble Cinco Estrellas Global". Este logro extraordinario lo distingue como el único SUV eléctrico puro de clase A de una marca china en alcanzar simultáneamente las calificaciones de "Cinco Estrellas" tanto de Euro NCAP como de ANCAP, reafirmando su reconocido desempeño en seguridad avalado por instituciones de referencia a nivel mundial.

Como vehículo de vocación global, el Geely Galaxy E5 está equipado con la Batería de Celdas Cortas Shendun, desarrollada y fabricada íntegramente por Geely. Desde las primeras etapas de su investigación y desarrollo, ha sido concebido pensando en el mercado internacional, realizando de forma simultánea el diseño y las pruebas para vehículos con volante a la izquierda y a la derecha, con el objetivo de cumplir plenamente con los requisitos normativos de 89 países distribuidos en los siete continentes.

El "excepcional" rendimiento en seguridad del Geely Galaxy E5 se apoya en el Sistema de Seguridad de Baterías Shendun, pilar fundamental de su éxito. Este sistema innovador, exclusivo de Geely Galaxy, representa una arquitectura de seguridad integral "sin puntos ciegos", que combina de manera óptima la tecnología de baterías con el diseño estructural, las medidas de seguridad a nivel de vehículo, los sistemas de control inteligente y la monitorización basada en la nube. Gracias a una sofisticada integración de software y hardware, el Sistema de Seguridad de Baterías Shendun proporciona una protección de seguridad de baterías de alto nivel, abordando eficazmente los desafíos en materia de seguridad de las baterías desde una perspectiva sistémica.

Desde su lanzamiento en 2023, Geely Galaxy ha llevado a cabo una serie de pruebas públicas del "Sistema de Seguridad de Baterías Shendun" a nivel de celdas, de paquetes de baterías y de vehículos completos, utilizando modelos como el Galaxy E5, Galaxy L6, Galaxy L7 y Galaxy E8. Ya sea en pruebas de perforación simultánea de ocho agujas a las celdas de batería o en colisiones en cadena de alta velocidad entre tres vehículos y pruebas de colisión "cruzada infernal" en vehículos completos, Geely Galaxy ha superado de forma sobresaliente cada uno de estos ensayos de ultra exigencia, con rendimientos muy por encima de los estándares del sector, ofreciendo así a los consumidores de los distintos segmentos de vehículos de nueva energía una experiencia de "igualdad en seguridad" de alto nivel y altas prestaciones.

Comprometido con la Estrategia de Desarrollo "La Seguridad Primero", Geely Construye un Sistema de Desarrollo de Seguridad Líder en la Industria

A lo largo de casi tres décadas de fabricación de vehículos, Geely ha mantenido de manera constante su estrategia de desarrollo "La Seguridad Primero", convirtiéndose en el primer fabricante de automóviles chino en priorizar la "seguridad y salud" como principio fundamental. Hasta la fecha, más de 30 modelos de Geely, incluidos el Boyue L, Xingyue L y Galaxy L7, han obtenido calificaciones de seguridad sobresalientes otorgadas por instituciones autorizadas tanto de China como internacionales.

En la última década, Geely ha invertido más de 200.000 millones de RMB en investigación y desarrollo, con un enfoque firme en la seguridad, consolidando progresivamente un sistema de desarrollo de seguridad líder en la industria. Con presencia global, Geely ha establecido centros de ingeniería e I+D en distintos países y regiones, ha creado laboratorios de seguridad tanto de manera independiente como en colaboración con las principales empresas especializadas en seguridad, y ha desplegado bases de pruebas en todo el mundo. Estos esfuerzos garantizan que cada producto cumpla de manera consistente con los altos estándares de seguridad a nivel mundial.

El Centro Global de Ensayos de Seguridad de Geely, que ha recibido una inversión de más de 2.000 millones de RMB, se encuentra en su fase final de construcción y está destinado a convertirse en el centro de ensayos de seguridad automotriz más completo y avanzado del mundo. Su diseño contempla su apertura a toda la industria, con el objetivo de compartir los avances de Geely en materia de tecnología de seguridad.

Geely es el primer fabricante de automóviles asiático en incorporarse al IATF (International Automotive Task Force) y el primero en la industria en completar la construcción de un sistema de gestión de seguridad para vehículos de nueva energía. Según el ranking público de patentes de tecnología de seguridad del Centro de Tecnología e Investigación Automotriz de China, Geely ocupa la primera posición entre los fabricantes chinos, con un total de 1.562 patentes registradas.

Además, Geely utiliza la investigación de accidentes de tráfico como un componente crítico en su labor de desarrollo de seguridad, habiendo establecido un equipo técnico profesional y un sistema de investigación enfocado en la investigación de accidentes, evaluación de riesgos y otros campos relacionados. Hasta la fecha, Geely ha participado en la investigación de más de 21.000 accidentes de tráfico. A través del análisis exhaustivo de las nuevas características de los accidentes que involucran vehículos inteligentes de nueva energía, Geely continúa perfeccionando su base de datos de información sobre accidentes de tráfico.

Pionero en Automóviles Impulsados por IA. Geely Garantiza Viajes Seguros para sus Usuarios con IA de Dominio Completo

En la era de los vehículos eléctricos inteligentes, Geely ha tomado la delantera a nivel mundial al completar un despliegue de inteligencia artificial (IA) de dominio completo. Actualmente, Geely ha aplicado la IA en todas las áreas de los vehículos inteligentes, incluyendo arquitectura, tren motriz, chasis y habitáculo, además de integrar la IA en cada etapa del ciclo de vida del producto, desde la investigación y el desarrollo hasta la producción y el servicio postventa, consolidándose como el pionero en la fabricación de automóviles impulsados por IA. Respaldado por la capacidad de cómputo integral de 23,5 EFLOPS del Centro de Datos Inteligente Xingrui 2.0 de Geely, la compañía protege cada viaje seguro de sus usuarios mediante IA de dominio completo.

En el ámbito de la energía inteligente, el sistema Thunderbolt EM-i de superhibridación de Geely no solo alcanza una eficiencia energética extrema a nivel de 2 litros, sino que también ha desarrollado de forma innovadora una patente de hibridación redundante de tres motores, donde el motor de combustión interna y los motores P1/P3 actúan como respaldo entre sí, garantizando un funcionamiento seguro incluso en caso de fallo de uno de los componentes. El algoritmo de redundancia en cinco niveles de la Batería de Celdas Cortas Shendun elimina riesgos como la subtensión, la pérdida de velocidad y las limitaciones del vehículo eléctrico. Junto con la tecnología Xingrui AI Cloud Power, permite la percepción en tiempo real de las condiciones de la carretera y una distribución inteligente de la potencia, reduciendo en un 50 % el deslizamiento del vehículo y mejorando en un 15 % la estabilidad de tracción sobre superficies mojadas, logrando una verdadera sinergia entre eficiencia y seguridad.

En el ámbito del chasis inteligente, el Chasis Digital IA desarrollado de forma independiente por Geely logra un control vectorial preciso del par en las ruedas delanteras y traseras mediante algoritmos de IA, garantizando una dinámica vehicular estable y controlada incluso durante maniobras de derrape. Este sistema revolucionario ha logrado la primera demostración mundial de derrape autónomo de un vehículo, con una velocidad de reacción de tan solo 4 milisegundos, 25 veces más rápida que la capacidad humana. Esto permite el "control automático del vehículo y la mitigación de riesgos" en condiciones extremas, ofreciendo a los usuarios una garantía de seguridad basada en la "prevención proactiva de riesgos y el mantenimiento constante del control".

En el ámbito del habitáculo inteligente, el sistema Flyme Auto de Geely ofrece una conectividad fluida entre "vehículo, teléfono móvil y nube". Además, adopta una solución de seguridad de la información de defensa en capas y de extremo a extremo, asegurando la transmisión segura de datos de red y protegiendo la privacidad del usuario.

En conducción inteligente, el Sistema de Conducción Inteligente Qianli Haohan, desarrollado por Geely, integra de manera perfecta la seguridad y la inteligencia. Desde modelos de alta gama hasta modelos de entrada, el sistema Qianli Haohan democratiza el acceso a la tecnología, haciendo posible la "igualdad en la conducción inteligente". Desde un sistema de frenado automático de emergencia (AEB) con respuesta en milisegundos hasta la monitorización global vía satélite, garantiza la igualdad en materia de seguridad para cada usuario.

Como líder en seguridad automotriz, Geely tiene previsto publicar este año un libro blanco centrado en los estándares de seguridad de dominio completo para vehículos inteligentes. Esta iniciativa tiene como objetivo redefinir los criterios de seguridad en los vehículos inteligentes, compartir abiertamente los últimos avances tecnológicos en seguridad y asegurar la máxima protección en cada viaje de sus usuarios.