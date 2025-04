WhatsApp en los tribunales; lo que se necesita saber para no arruinar la prueba clave

Cada vez son más los procedimientos judiciales que se sostienen sobre una conversación de WhatsApp. Lo que comenzó como una app de mensajería ha terminado siendo el escenario digital de conflictos legales de todo tipo: amenazas, maltrato, acoso, incumplimientos de contrato o manipulaciones emocionales. La empresa GlobátiKa Peritos Informáticos, especializada en peritaciones digitales y recuperación de datos, lo confirma: la mayoría de las pruebas que los ciudadanos aportan a sus abogados vienen directamente de un chat de WhatsApp. Pero ¿están bien conservadas? ¿Son válidas legalmente? ¿Se pueden recuperar si han sido borradas?

El CEO de GlobátiKa, Ángel González, lo tiene claro: “lo digital es volátil y no perdona errores”. En esta entrevista, se desgranan las claves que toda persona debería conocer antes de tocar su móvil si cree que contiene una prueba legal relevante.

Entrevista a Ángel González, CEO de GlobátiKa Peritos Informáticos

¿Por qué WhatsApp se ha convertido en la “caja negra” de los conflictos legales?

Porque todo pasa por ahí. Conversaciones íntimas, laborales, amenazas, acuerdos, incumplimientos... La gente lo guarda todo en WhatsApp, o al menos cree que lo guarda. Luego vienen los problemas: lo borran en un momento de rabia, la pareja controladora obliga a eliminarlo, cambian de móvil sin respaldo… y cuando se dan cuenta, ya es tarde.

¿Qué errores comete la gente al intentar recuperar esos mensajes por su cuenta?

El más común: desinstalar WhatsApp y volver a instalarlo, como aconsejan muchas webs. Ese gesto tan inocente sobrescribe las bases de datos, eliminando cualquier posibilidad de recuperación. Otro fallo grave es conectar a internet un teléfono antiguo tras cambiar de móvil. Al sincronizarse, los datos borrados se pierden para siempre.

¿Y si se sospecha que alguien puede borrar un mensaje comprometedor desde el otro lado del chat?

Aquí hay un truco que parece de película pero es real: poner el móvil en modo avión de inmediato. Si el dispositivo no está conectado a internet, el contenido sigue ahí aunque la otra persona lo borre. Solo desaparece cuando el teléfono vuelve a tener conexión. Este detalle puede ser decisivo en una causa judicial.

¿Es cierto que se puede recuperar lo borrado directamente del teléfono, sin copias en la nube?

Sí, siempre que el dispositivo no haya sido manipulado o formateado, y se utilice una máquina forense adecuada. Desde GlobátiKa utilizamos herramientas certificadas y procesos rigurosos para extraer conversaciones directamente del terminal, lo que aporta un valor probatorio mucho mayor que una simple captura de pantalla.

¿Ángel qué papel juegan los peritos informáticos en estos casos?

Un papel fundamental. Solo un perito informático acreditado puede extraer, analizar y presentar la información digital de forma válida ante un juez. Además, acompañamos a abogados y particulares en todo el proceso, explicando el alcance de las pruebas, verificando su integridad y elaborando informes periciales con plena validez jurídica. Más información sobre este proceso puede consultarse en nuestra web de Globátika Peritos Informáticos.

¿Hay novedades recientes en WhatsApp que faciliten el trabajo de peritaje?

Sí, y muy interesantes. La propia aplicación ha incorporado una función de transcripción automática de mensajes de voz, que muestra el contenido en texto justo debajo del audio. Esto facilita mucho la exportación y posterior certificación del contenido, sobre todo en chats con gran volumen de mensajes de voz.

¿Qué debería hacer cualquier persona que cree tener una conversación clave en su WhatsApp?

Primero: no tocar nada. Ni reinstalar la app, ni cambiar de móvil, ni dejar que el teléfono se conecte a internet si ya ha cambiado de dispositivo. Segundo: consultar con un especialista. Lo digital no se improvisa. En GlobátiKa evaluamos cada caso y proponemos la estrategia adecuada para preservar o recuperar pruebas digitales. Muchos no lo saben, pero incluso conversaciones borradas pueden recuperarse si se siguen los pasos correctos.

En la era digital, la información vale oro, pero conservarla es un arte. Y cuando esa información se encuentra en WhatsApp, ese arte requiere conocimiento técnico, prudencia y, sobre todo, rapidez. Los peritos informáticos, como los de GlobátiKa, se han convertido en aliados indispensables para evitar que una prueba se esfume con un clic. La próxima vez que alguien diga “lo tengo todo en el móvil”, más vale que sea cierto... y que lo haya guardado bien.