Estas son las alternativas cosméticas al retinol ahora que se ha prohibido su uso

Algunas expertas en dermocosmética localizan alternativas al retinol en cosméticos de Byoode, Perricone MD, etc. tras las modificaciones de la UE Desde noviembre de 2024, la cosmética vive un punto de inflexión tras la decisión de la Unión Europea de limitar el uso del retinol en productos faciales. Aunque se ha hablado de una prohibición, lo que realmente establece la normativa es una limitación en las concentraciones permitidas. "Aunque mucho se ha hablado de que se trataba de prohibir el uso del retinol, solo se están limitando las concentraciones, de manera que quedan fuera las más elevadas. Además, esta normativa no afecta a otros retinoides, como el retinal o el r-Retinoato, que son más efectivos y potentes", explica Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8.

La regulación vigente establece que las fórmulas cosméticas no pueden contener más de un 0,3% de retinol puro. "Esto afecta únicamente al retinol puro y a derivados de este, pero no a otros retinoides de última generación, como el recién descubierto retinART", detalla Raquel González, cosmetóloga y creadora de Byoode. Además, "las marcas no pueden lanzar desde noviembre de 2024 nuevos productos que superen este porcentaje de retinol, aunque los ya fabricados podrán venderse hasta mayo de 2027", añade Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD.

Alternativas más potentes y mejor toleradas

El retinol es un derivado de la vitamina A, pero no el único. "El retinol es un derivado de la vitamina A, un retinoide, pero no el único y entre ellos también se encuentran otros como el retinal o retinaldehído", indica Mireia Fernández. Estos otros retinoides no están sujetos a la actual restricción europea y presentan, además, mejor tolerancia cutánea.

El retinal, también conocido como retinaldehído, es una de las alternativas más destacadas. "Concretamente, se estima que un producto con retinaldehído puede ser hasta 11 veces más rápido que el retinol tradicional, reduciendo muchos de los efectos secundarios que solían tener los retinoles tradicionales", explica Estefanía Nieto. Otro activo relevante es el r-Retinoato. "También conocido como retinyl retinoate, conjuga en una misma molécula retinol y ácido retinoico con una tecnología única que permite una potencia hasta 8 veces mayor con respecto al retinol. Asimismo, no es fotosensible, por lo que se puede usar mañana y noche", añade.

Uno de los ingredientes emergentes es el retinART. "El retinART es un nuevo bio-retinoide que se extrae a partir de unas algas que tienen origen en el Mediterráneo. No es una alternativa al retinol como ocurre con el bakuchiol. Aquí, hablamos de un retinoide por sí mismo de origen vegetal que en muchos casos es capaz de sintetizar colágeno hasta un 90% más que un retinol puro", destaca Raquel González.

Productos innovadores que cumplen la normativa

Retinal, el favorito

El retinal (o retinaldehído) destaca por su rapidez de acción y su buena tolerancia en pieles sensibles. "El retinal es 11 veces más rápido que el retinol y, además, suele presentar muchos menos efectos secundarios en el período de adaptación o retinización, siendo más tolerable por quienes sufren pieles más sensibles. De hecho, se recomienda a veces en pieles con rosácea para ir engrosándolas", señala Raquel González. Además, "es antibacteriano, por lo que resulta ideal para quienes sufren acné, frenando así este tipo de procesos infecciosos", añade.

Ejemplo de producto: Retin-A Night de Byoode (75 €) combina retinal con retinART, péptidos, factores de crecimiento, vitaminas C y E, ácido hialurónico, niacinamida y superalimentos como okra y espárrago. Disponible en Byoode.com.

R-Retinoate, la revolución para pieles sensibles

R-Retinoate de Medik8 es fruto de más de ocho años de investigación. "Con el r-retinoato no hace falta hacer período de adaptación, ya que no irrita, es apto hasta para las pieles más sensibles, se puede usar por el día porque no es fotosensible y, además, sus efectos son 8 veces más potentes que los que ofrece un retinol tradicional", explica Estefanía Nieto.

PVP: 189 € en Medik8.es

Retinol encapsulado de baja concentración, una opción segura

El retinol no desaparece por completo. Productos que contienen concentraciones inferiores al 0,3% siguen siendo válidos. Un ejemplo es el Growth Factor Firming & Lifting Serum de Perricone MD. "Trabaja con retinol puro encapsulado de tal manera que, al aplicarlo en la piel, se va entregando al tejido poco a poco para evitar irritaciones. Se combina con principios acondicionadores y regeneradores, como los factores de crecimiento o la membrana de cáscara de huevo", indica Mireia Fernández.

PVP: 147 € en Perriconemd.es

Más allá del retinol: Suplementación con vitamina A

Otra vía alternativa es la suplementación oral con vitamina A. "La vitamina A en suplementos dermocosméticos ayuda a la renovación celular y al rejuvenecimiento de los tejidos. No son mejores ni peores que los cosméticos con vitamina A, pero sí más cómodos", indica Sole Urrutia, directora nutricional de Advanced Nutrition Programme.

Ejemplo de producto: Skin Vit A de ANP, combinado con vitamina D.

PVP: 29 € en Purenichelab.com