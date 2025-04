Marta Pallarés, CSO de Zenova, entra como socia en la consultora ENLACE

La experta cuenta con más de 10 años de trayectoria en los sectores de la Asesoría Financiera y el Desarrollo de Negocio. En 2019 se incorpora a Zenova como parte del equipo fundador para dirigir el departamento de Ventas y, desde entonces, la compañía no ha parado de crecer Novedades en el entramado societario de la consultora española ENLACE. En un contexto de crecimiento sectorial, la compañía también sigue aumentando su presencia en el mercado Proptech y Fintech e incorporando nuevas empresas participadas, socios y colaboraciones estratégicas. Como parte de esta expansión, ENLACE cuenta con una nueva socia: Marta Pallarés, Chief Sales Officer (CSO) de Zenova y perteneciente al equipo fundador, anteriormente Qlip.

La experta cuenta con más de 10 años de trayectoria en los sectores de la Asesoría Financiera y el Desarrollo de Negocio. Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid, ha realizado másteres en Marketing, por el Instituto Superior de Investigación Empresarial (ISIE), y en Economía y Estadística, por el City College de Nueva York.

En 2019 se incorpora a Zenova para dirigir el departamento de Ventas y, desde entonces, la compañía no ha parado de crecer, pasando a ser una compañía rentable desde 2023, con más de 300.000 suministros gestionados a través de los diferentes stakeholders de real estate. También es miembro de WIRES (Women In Real Estate Spain) y de Revenue Squared, una de las principales comunidades privadas para profesionales de ventas en España.

Además, Pallarés es especialista en formación de equipos, adquisición de nuevos negocios, planificación del crecimiento empresarial, estrategia de retención y segmentación de clientes, liderazgo en procesos de ventas, y gestión e incremento de ingresos para empresas que usan un sistema SaaS (Software as a Service) y ofrecen servicios tecnológicos.

"Es fantástico sumar fuerzas con ENLACE como socia y contribuir con una visión estratégica desde el ámbito PropTech. La experiencia impulsando soluciones tecnológicas puede aportar valor al ecosistema será fundamental, al mismo tiempo que aprender del gran conocimiento inmobiliario de los socios y del resto de miembros, en aras de transformar el sector desde la colaboración y la innovación", ha indicado Marta Pallarés, nueva socia de ENLACE.

Por su parte, Marc Ollé y Francesc Salas, socios fundadores de la compañía,han recalcado "la importancia de la captación de talento en un entorno de tanta creatividad, innovación y disrupción constantes como es el tecnológico". "En los sectores Proptech y Fintech es tan importante la adaptación de las empresas a la transformación del mercado como el establecer alianzas estratégicas de valor enfocadas al crecimiento del negocio y la mejora de los bienes y servicios que se ofrecen. Y en este sentido, ENLACE tiene la gran suerte de contar con socios de muchísimo nivel que son un referente en la industria", han concluido ambos directivos.