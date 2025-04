Carmen Torrado Cabanillas publica ´Amar sin perderte´, una guía para fortalecer la autoestima en pareja.

La psicóloga Carmen Torrado Cabanillas presenta su nuevo libro, publicado por Editorial Círculo Rojo, en el que reflexiona sobre cómo mantener la identidad personal dentro de una relación afectiva.

CÍRCULO ROJO.- ¿Es posible amar sin perder la propia esencia? Esta es la pregunta que plantea la psicóloga Carmen Torrado Cabanillas en su obra “Amar sin perderte. Cómo cultivar tu autoestima en la relación de pareja”, publicada por Editorial Círculo Rojo. El libro se presenta como una herramienta de autoconocimiento y crecimiento personal que invita al lector a revisar sus vínculos afectivos desde el prisma del amor propio.

Con una trayectoria profesional vinculada al acompañamiento emocional, Torrado explora a lo largo de casi 250 páginas cómo la autoestima influye en las relaciones sentimentales. “He querido ofrecer algo genuino, basado en la experiencia profesional y también en vivencias personales”, explica la autora. La obra combina narrativa, casos reales y ejercicios prácticos, y está dirigida tanto a personas que atraviesan relaciones difíciles como a quienes buscan relaciones más sanas y equilibradas.

A lo largo de sus capítulos, la autora desmonta ideas tan arraigadas como el sacrificio constante por amor, los celos como señal de afecto o la búsqueda de la “media naranja”. Desde una mirada crítica pero cercana, Carmen Torrado plantea una tesis clara: el amor solo puede ser pleno cuando parte de la aceptación y valoración de uno mismo.

La obra no solo ahonda en los errores comunes de las dinámicas afectivas, sino que también propone alternativas: cómo establecer límites sanos, cómo distinguir entre ego y autoestima, y cómo superar experiencias traumáticas sin anularse en el proceso.

Entre la terapia y la experiencia profesional

Carmen Torrado se apoya en su trabajo como psicóloga para dar forma a esta obra que ha gestado durante varios años. “Mis pacientes, mis propias relaciones y el deseo de entender cómo el amor puede transformarnos fueron mi mayor fuente de inspiración”, comenta. En el texto, aparecen historias como la de Isa, Adrián o Claudia, protagonistas de relatos que reflejan luchas internas comunes y que permiten al lector verse reflejado.

SINOPSIS

En Amar sin perderte. Cómo cultivar tu autoestima en la relación de pareja, la psicóloga Carmen Torrado nos invita a reflexionar sobre la importancia fundamental de la autoestima en el amor. A través de un enfoque práctico y accesible, nos muestra que el bienestar emocional en pareja no comienza con el otro, sino con uno mismo. Desde el autoconocimiento hasta la construcción de límites saludables, este libro ofrece las herramientas necesarias para cultivar una autoestima sólida que favorezca relaciones auténticas y duraderas.

A lo largo de sus capítulos, la autora explora cómo la autoestima impacta en nuestra forma de amar y ser amados. Con ejemplos reales de personas que enfrentaron retos comunes en sus relaciones, el libro permite entender los mecanismos que afectan la percepción de nosotros mismos y nuestra capacidad de amar sin perder nuestra esencia. Además, se abordan temas como la importancia de la comunicación, la compatibilidad emocional, el perdón y la gestión del cambio en pareja, con un enfoque orientado a la autorreflexión y al crecimiento personal.

Amar sin perderte. Cómo cultivar tu autoestima en la relación de pareja no solo es un manual sobre el amor, sino una guía para sanar y fortalecer el vínculo con uno mismo. Carmen Torrado nos recuerda que la clave para una relación saludable y equilibrada reside en ser conscientes de nuestras necesidades, respetar nuestros límites y, sobre todo, aprender a amarnos primero para poder amar plenamente a los demás.

Con ejercicios prácticos, reflexiones al final de cada capítulo y herramientas útiles para enfrentar los desafíos de la vida en pareja, este libro es una invitación a tomar las riendas de nuestra autoestima y transformar nuestras relaciones en espacios de crecimiento mutuo. Ideal para quienes buscan una vida amorosa más plena, consciente y, sobre todo, auténtica.

AUTORA

Carmen Torrado es licenciada en Psicología por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona. Con su formación en ambas disciplinas, ha logrado combinar su interés por la comunicación y la psicología, contribuyendo al desarrollo personal y emocional de muchas personas. Su enfoque se caracteriza por una visión integral de la psicología y por el análisis de cómo las emociones y las relaciones interpersonales influyen en nuestro bienestar y crecimiento personal.

En este momento ejerce como psicóloga en su propia consulta, tanto de forma presencial como virtual (página web: https://www.ctc-psicologa.com).

A lo largo de su carrera, ha trabajado con personas de diferentes edades y contextos, proporcionando herramientas terapéuticas orientadas a mejorar su calidad de vida. Su enfoque, empático y adaptado a las necesidades de cada paciente, le ha hecho ganar reconocimiento en su campo.

La psicóloga tiene presencia en varias plataformas digitales, como Instagram (@autoestima_psicologa_carmen), donde comparte contenido, consejos prácticos, reflexiones y recursos relacionados con la psicología, el bienestar emocional y el desarrollo personal, que ayudan a las personas a gestionar mejor sus emociones y relaciones.