'Me han hackeado el WhatsApp'; El reportero de Telecinco lanza una alerta urgente tras ser víctima de una estafa digital

El periodista Raúl Valls, reportero del Programa de Ana Rosa en Telecinco, ha sido víctima de un ciberataque que ha comprometido su cuenta de WhatsApp. El incidente ya ha sido denunciado ante la Policía Nacional.

Valls ha utilizado su cuenta oficial de Instagram para explicar en un reel cómo los atacantes lograron acceder a su cuenta mediante un virus. En el vídeo, el periodista no solo relata lo ocurrido, sino que también ofrece instrucciones claras sobre cómo denunciar el caso y cómo recuperar el acceso a la cuenta, alertando a sus seguidores sobre el riesgo de este tipo de ataques y advirtiendo que no se debe hacer ningún Bizum ni interactuar con mensajes sospechosos.

“Me han hackeado el WhatsApp, no hagáis nada, no enviéis ningún Bizum”, ha escrito el propio periodista en un mensaje público, tras detectar que los atacantes intentaban estafar a sus contactos utilizando su identidad.

El caso pone de relieve la importancia de mantener medidas de seguridad digital actualizadas y actuar con rapidez en caso de detectar una suplantación de identidad.

El vídeo explicativo de Raúl Valls se puede consultar a continuación en su perfil de Instagram: @raulvallstv.