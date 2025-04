Qromia lanza su línea de formación de pendientes y recrecidos para trabajos de impermeabilización

En su afán de ofrecer a sus clientes una mejora continua en la gestión y el servicio en las obras, Qromia ha puesto en marcha su propia línea de formación de pendientes y recrecidos con personal y maquinaría propia. Incorporando además a su plantilla un equipo con más de 15 años de experiencia en trabajos de formación de pendientes y recrecidos en obra, tanto en exterior como en interior, así como la última tecnología en maquinaria.

Ventajas de contar con el SERVICIO INTEGRAL de impermeabilización de QROMIA:

Un proceso de obra gestionado y supervisado por una única empresa.

Garantía única de control y calidad.

Preparación previa garantizada y adaptada a cada tipo diferente de impermeabilización.

Homologación en todos los sistemas de impermeabilización del mercado realizados con personal propio (telas asfálticas, poliurea, PVC, TPO, lámina EVAC, etc., mortero cementoso, EPDM, etc.).

Empresa incorporada en todas las plataformas de control de obra actuales (Nalanda, Obralia, etc.).

Más información adicional en el email info@qromia.com