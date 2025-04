´Veinte años cooperando por el mundo´; el testimonio que sacude conciencias.

CÍRCULO ROJO - La cooperación internacional tiene muchas caras, pero pocas veces conocemos la historia desde dentro. "Veinte años cooperando por el mundo. ¿Valió la pena?" de Reyes Pesqueira Puyol es un testimonio crudo, humano y revelador sobre la realidad de la ayuda humanitaria en algunos de los contextos más complejos del planeta. Publicado por Editorial Círculo Rojo, este libro ofrece una mirada honesta y sin filtros sobre el impacto, los dilemas éticos y las contradicciones de la solidaridad global.

Reyes Pesqueira Puyol, enfermera cooperante con dos décadas de experiencia en organizaciones internacionales, nos invita a un viaje que atraviesa diez países de Latinoamérica, Asia y África. Su relato no solo documenta la realidad de comunidades vulnerables, sino que también interpela al lector con preguntas abiertas sobre el papel de la ayuda y sus efectos a largo plazo. La autora ya había demostrado su capacidad narrativa con su primera publicación en 2019, pero esta segunda obra profundiza en la dimensión personal y profesional de su labor.

La gran fortaleza del libro radica en su mezcla de análisis y emotividad. No es solo una crónica de intervenciones humanitarias, sino una reflexión sobre la resiliencia, la injusticia y la lucha cotidiana de quienes trabajan en terreno. "Mi principal motivación fue dar voz a aquellos que enfrentan el silencio y la exclusión", explica la autora. "A través de este libro, espero que los lectores puedan entender no solo las dificultades de la cooperación, sino también su poder transformador".

Dirigido a quienes tienen interés en los derechos humanos, la salud global y la cooperación internacional, "Veinte años cooperando por el mundo. ¿Valió la pena?* se presenta como un libro imprescindible para comprender los retos actuales de la solidaridad global. Su publicación con Editorial Círculo Rojo garantiza una edición cuidada y accesible para todos aquellos que buscan una lectura que combine compromiso social y calidad literaria.

El libro ya está disponible en librerías y plataformas digitales. Una obra que interpela y conmueve, y que sin duda merecerá un espacio en las estanterías de quienes buscan historias reales que desafíen la indiferencia.

SINOPSIS

Este libro describe la breve historia de una cooperante internacional durante veinte años dedicados a la ayuda humanitaria con algunas ONG internacionales. Narrado en primera persona por la protagonista, una joven llamada Victoria decide, después de varios intentos, salir de su zona de confort, renunciando a su puesto como trabajadora social en un barrio marginal de su ciudad natal y a una vida estable en Barcelona, para perseguir su sueño de convertirse en cooperante internacional tras terminar su carrera de Enfermería.

La autora invita al lector a acompañarle en sus aventuras y desventuras en diferentes países, distribuidos en diez capítulos. En cada capítulo encontrará una introducción al contexto y coyuntura del país mencionado para poder ubicar al lector en la realidad en la que acontecieron los eventos descritos, así como las anécdotas, los dilemas personales y las lecciones aprendidas. Finaliza la estructura del capítulo con un espacio para la reflexión del propio lector a través de una entrevista, en la cual la autora formula preguntas abiertas, así como un espacio para que el lector pueda tomar su tiempo y dedicación para responderlas a su propio beneficio en la intimidad o bien compartirlas con la propia autora para intercambiar opiniones y experiencias.

El objetivo final de este libro es dar voz a los personajes que representan a todas aquellas personas anónimas que luchan a diario con coraje frente a la opresión y la extrema pobreza, sobreviviendo con resiliencia, dando a conocer la realidad de otros países para sensibilizar finalmente al lector sobre sus problemas y desafíos diarios, y que se convierta, según su disponibilidad y capacidad

AUTORA

Reyes Pesqueira Puyol, nacida en Barcelona el 18 de febrero 1972, cuya formación académica es diplomada en ENFERMERÍA (desde 1998) y TRABAJO SOCIAL (desde 1994). Finalizó en junio del 2005 un máster de MEDICINA TROPICAL Y SALUD INTERNACIONAL. Con respecto a su experiencia profesional, desde 1997 hasta la actualidad, se dedica a la cooperación internacional y por ello ha trabajado en diferentes países de América latina (Guatemala, Ecuador, Colombia y México), África (Angola, Sudán, Zambia, Guinea Ecuatorial Nigeria y Mozambique) y Asia (India, Myanmar y Yemen), como asesora técnica o coordinadora médica de proyectos de salud con diversas organizaciones no gubernamentales internacionales, tales como Médicos Sin Fronteras, FUDEN, Enfermeras para el Mundo, Acción Contra el Hambre y SETEM.

