AlumierMD, cosmética de prescripción dermatológica con enfoque clínico, presencia internacional y compromiso científico

La investigación clínica y la formulación científica están redefiniendo el cuidado de la piel dentro del ámbito médico. En este contexto, la cosmética de prescripción dermatológica ha adquirido un papel esencial, proporcionando soluciones adaptadas a cada condición cutánea desde un enfoque terapéutico y controlado.

AlumierMD destaca como exponente de esta evolución, combinando prescripción médica con desarrollos científicos de vanguardia. Su propuesta se apoya en una formulación trifecta que integra eficacia clínica, principios de Clean Science y diseño cosmético funcional.

Esta visión global del tratamiento cutáneo ha impulsado su implementación en miles de clínicas especializadas, contribuyendo al desarrollo de una dermatología responsable, estructurada y basada en la evidencia. AlumierMD es ya parte del catálogo habitual en consultas de Europa, EE.UU. y Canadá.

Formulación científica y estructura médica Fundada en 2016 por una comunidad internacional de científicos especializados en salud dérmica, AlumierMD se presenta como una propuesta de skincare médico desarrollada con ingredientes de grado clínico y ajustada a protocolos rigurosos de prescripción. Desde sus inicios, ha orientado su filosofía hacia la responsabilidad social, promoviendo el abordaje de la piel como un órgano vital y no como una cuestión exclusivamente estética.

La base de su propuesta reside en la combinación de tres ejes: ingredientes médicos en dosis precisas, formulaciones limpias libres de más de 1.300 sustancias restringidas por organismos sanitarios internacionales, y una textura cosmética que favorece la continuidad del tratamiento en casa. La gama de productos se estructura en siete tipologías, clasificadas según la afección tratada: envejecimiento (AG), imperfecciones (BL), manchas (DI) y piel sensible con rojez (RE). Incluye limpiadores, exfoliantes, esenciales con retinol y vitamina C, sérums específicos, hidratantes, fotoprotectores físicos y productos para contorno de ojos, cuello y escote.

Además, su sistema de distribución está diseñado para proteger al paciente mediante una tecnología anti-desvío que evita la comercialización no autorizada fuera del canal médico. Esta estrategia se complementa con programas de formación continua dirigidos a profesionales sanitarios, reforzando así su vínculo con la comunidad dermatológica.

Comunidad científica y personalización terapéutica La marca cuenta con el aval de un equipo multidisciplinar de científicos responsables de cada fase del desarrollo, desde la elección de activos hasta los ensayos clínicos. Entre sus colaboradores figuran perfiles como la Dra. Mindy Goldstein, experta en daño celular por radiación UV, y el Dr. Karl Lintner, bioquímico con trayectoria en investigación sobre péptidos. Esta estructura refuerza el rigor técnico de cada producto y permite la constante evolución del catálogo.

El enfoque integral 360º de AlumierMD combina tratamientos clínicos personalizados con un sistema de mantenimiento domiciliario que amplía y refuerza los resultados obtenidos en consulta. Actualmente, dispone de más de 29 protocolos ajustables según tipo de piel, condición y necesidades individuales.

La gama se encuentra ya presente en clínicas como Clínica Planas, IDERMA, Clínica Dermatológica de Felipe, IOSMESDE o bajo la dirección de médicos como el Dr. Morales Raya y la Dra. Carmen Galera, consolidando su implantación en el entorno clínico nacional.