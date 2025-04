Juan Gorgojo conquista el 1er puesto en la categoría Scalp del WMC On Tour (BROWISTA Spain)

El talento español vuelve a brillar con fuerza en el panorama mundial de la estética capilar. El artista especializado en micropigmentación capilar, Juan Gorgojo, ha sido galardonado con el 1st Place en la categoría Scalp durante el certamen WMC On Tour – BROWISTA Spain, una de las paradas más importantes del circuito global de la World Microblading Conference.

Este reconocimiento, fruto de años de trabajo, formación y pasión, posiciona a Gorgojo como uno de los referentes europeos en la técnica de micropigmentación para alopecia y densidad capilar. Su dominio técnico, unido a una visión estética precisa, ha captado la atención de jueces y colegas en un evento que reunió a los mejores artistas del sector.

Gracias a esta victoria, Juan Gorgojo asegura su lugar en la gran final del WMC que se celebrará en Rotterdam, donde representará con orgullo a España frente a los profesionales más destacados del mundo. Un paso más en una trayectoria marcada por la excelencia y la innovación.

Desde su estudio Karbon Black Capilar, Juan ha logrado crear una propuesta única que une precisión, empatía y resultados realistas. Su enfoque personalizado y su compromiso con la mejora continua lo han convertido en un referente formativo y técnico. Quienes deseen conocer más sobre su trabajo, pueden seguirlo en Instagram: @karbonblackcapilar, donde comparte casos reales, formaciones y momentos clave de su carrera.

“Este premio simboliza años de constancia, aprendizaje y amor por lo que hago. Me siento muy honrado de llevar el nombre de España a un escenario tan importante y agradecido por cada cliente que ha confiado en mí”, expresó Juan Gorgojo tras recibir su trofeo.

El evento WMC On Tour no solo celebra el talento técnico, sino también la evolución del arte en la micropigmentación, abarcando categorías como brows, lips, eyeliner y, por supuesto, scalp. En esta edición, celebrada en España, el nivel de competencia fue altísimo, lo que hace aún más valioso el triunfo de Gorgojo.

Con este logro, Juan Gorgojo consolida su lugar entre los grandes del sector, llevando la micropigmentación capilar española a lo más alto.