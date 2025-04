Las residencias de animales, la mejor opción para el bienestar de las mascotas cuando sus dueños viajan 

Cada vez más familias optan por dejar a sus perros o gatos en residencias especializadas durante sus vacaciones, una alternativa segura, cómoda y adaptada a las necesidades de cada animal. Las vacaciones son un momento para desconectar, descansar y disfrutar. Pero para las personas que conviven con animales, también pueden convertirse en una fuente de estrés si no se cuenta con un lugar seguro donde dejar a sus mascotas. ¿Qué hacer con el perro o el gato durante un viaje? ¿Llevarlo, dejarlo con un familiar o confiar en una residencia?

En los últimos años, las residencias de animales se han consolidado como la opción más fiable y responsable para quienes quieren disfrutar de sus vacaciones sabiendo que sus compañeros de cuatro patas están en buenas manos. Lejos de la imagen fría o impersonal que algunos aún asocian a estos centros, las residencias actuales ofrecen atención profesional, espacios adaptados, supervisión constante y, sobre todo, cariño y bienestar.

Un entorno seguro y estimulante para cada mascota Las mejores residencias de animales están diseñadas para que los perros y gatos se sientan como en casa. Cuentan con instalaciones amplias, zonas verdes para pasear, espacios separados por tamaños o temperamentos, y equipos de cuidadores profesionales que atienden las necesidades físicas y emocionales de cada animal.

“La clave está en adaptar el cuidado a cada mascota, respetando su carácter y sus rutinas”, explica Luis Sousa, desde su residencia Granja La Luna. “Algunos perros disfrutan socializando en grupo, otros necesitan más tranquilidad. Algunos gatos se adaptan muy bien, y otros requieren zonas aisladas donde puedan sentirse seguros.”

Además, muchas residencias ofrecen servicios personalizados como alimentación a medida, medicación si es necesaria, baños, juegos y ejercicios supervisados. Todo pensado para que los animales estén no solo bien cuidados, sino también entretenidos y felices.

Una solución para evitar el abandono El aumento del uso de residencias también ha contribuido a reducir los casos de abandono en épocas vacacionales. “Todavía hoy, muchas personas no planifican qué hacer con su mascota en verano y eso genera situaciones de emergencia. Por eso es tan importante visibilizar que hay alternativas viables y accesibles”, señalan desde el sector.

Reservar con antelación, visitar el centro antes de la estancia y proporcionar toda la información sobre la mascota (alimentación, comportamiento, alergias) son claves para garantizar una buena experiencia tanto para el animal como para sus cuidadores.

Vacaciones para todos Cada vez más dueños de mascotas entienden que confiar en una residencia profesional no es un acto de abandono, sino todo lo contrario: es una forma de asegurar el bienestar del animal durante su ausencia. Así, toda la familia —incluyendo la peluda— puede disfrutar de las vacaciones sin ansiedad ni sobresaltos.

En definitiva, las residencias de animales no solo son una solución práctica, sino una muestra de responsabilidad y cariño hacia quienes forman parte de nuestra vida todo el año. Porque cuidar bien también es saber delegar cuando hace falta.