Aprender batería con enfoque profesional; la propuesta formativa de Alfred Berengena

El aprendizaje musical ha evolucionado de forma notable en los últimos años, abriendo nuevas posibilidades formativas para quienes desean iniciarse o perfeccionarse en un instrumento. Entre ellos, la batería se ha consolidado como una vía accesible y enriquecedora, no solo como actividad artística, sino también como opción profesional real.

En este contexto, las clases de batería online han ganado protagonismo frente a los modelos tradicionales, permitiendo que estudiantes de todo el mundo accedan a formación de calidad sin necesidad de desplazarse. Paralelamente, los cursos de batería organizados por niveles y estilos permiten avanzar de forma personalizada y estructurada.

Uno de los referentes más destacados en este campo es Alfred Berengena, baterista profesional, productor musical y docente con más de dos décadas de trayectoria. A lo largo de su carrera ha girado internacionalmente, ha trabajado con decenas de bandas y ha desarrollado métodos reconocidos como Essential Double Bass Drumming, Advanced Double Bass Drumming y Expresión.

Además, es fundador de la escuela online DrummerAPP, desde donde impulsa una enseñanza técnica, flexible y adaptada a los desafíos de la música actual. Su propuesta combina clases presenciales en Girona y un completo entorno formativo virtual orientado tanto a principiantes como a músicos profesionales.

En esta entrevista, Alfred ofrece su visión sobre lo que implica vivir de la música actualmente, las herramientas disponibles para quienes desean aprender batería y los factores que pueden marcar la diferencia en un entorno cada vez más competitivo.

¿Qué elementos considera fundamentales para que una persona pueda vivir de la música en el entorno actual?

Sin duda alguna, estar lo más preparado posible para todo lo que te pueda venir. Normalmente, los músicos profesionales tenemos que dar soluciones rápidas en cualquier contexto.

Si estás en un estudio de grabación y el productor te sugiere un arreglo, es fundamental que sepas resolverlo con rapidez y solvencia. Para ello, no solo se tiene que trabajar la técnica que es fundamental e importantísimo, sino que también es fundamental tener un amplio abanico de estilos, saber leer con fluidez, tener buena disposición y capacidad para resolver todo lo que se te ponga por delante y hay que estar preparado para ello.

¿Qué ventajas ofrecen las clases de batería online respecto a las clases presenciales tradicionales?

Poder estudiar online tiene la ventaja de eliminar fronteras, distancias o desplazamientos y los resultados que se obtienen son exactamente los mismos que en clases presenciales. En mi caso supuso hacer una gran inversión de dinero, inicialmente, cuando empecé en el año 2012 comprando un montón de cámaras, micrófonos, switch de video, iluminación, etc. No quería ofrecer clases online a través de un teléfono móvil o tablet con mala calidad de sonido e imagen.

Si se hace una buena inversión, se tiene la infraestructura adecuada, se puede enseñar a tocar la batería online de la misma forma que lo haría con un alumno en mi estudio. En mi caso las clases online las doy en multi cámara con 6 cámaras que captan todos los ángulos, toda mi batería microfoneada en Your Sound Recording Studio, igual como si tuviese que grabar unas pistas para una grabación de baterías online.

El alumno no pierde detalle y puedo enseñarle todo en primer plano con calidad de imagen y sonido top. Contar con esta infraestructura me ha permitido en un día dar clases empezando por Galicia y terminar el día habiendo dado clases a alumnos de Madrid, New York, Islas Canaria, Stuttgart y Reino Unido en el mismo día.

¿Qué perfil de alumno se encuentra habitualmente entre quienes acceden a los cursos de batería en DrummerAPP?

Hay de todo y para todos los gustos. Una de las cosas que tiene DrummerAPP es que a día de hoy tenemos tantísimo contenido y muy variado entre sí y que el abanico de oferta es muy amplio. Tenemos seis niveles muy bien diferenciados y estructurados y en cada uno de esos niveles una amplia variedad de cursos con estilos muy variados.

Los ocho profesores que estamos actualmente en la escuela somos de perfiles muy variados y esto enriquece mucho nuestra oferta.

Si alguien quiere aprender a tocar la batería desde 0 está el nivel 0, donde se encuentran todos aquellos cursos para alumnos que nunca se sentaron en una batería ni agarraron unas baquetas. Algunos de los cursos no requieren ni siquiera tener una batería, ya que se puede empezar con unas baquetas y un pad de prácticas e, incluso, reemplazar el pad de prácticas por un cojín. En la actualidad, el nivel 0 es el que concentra mayor cantidad de alumnos y no hay semana que no recibamos emails de agradecimiento por parte de nuestro alumnado. La gran mayoría nos agradecen el cómo se puede enseñar algo que aparentemente es tan complejo de una manera tan directa, clara y efectiva.

Conforme van subiendo los niveles, cada vez el cupo de alumnos va reduciendo y es que llegar al nivel 6 que es el Superavanzado requiere mucha práctica y un alto nivel técnico.

¿Cómo ha cambiado el enfoque pedagógico en la enseñanza de batería en los últimos años?

Como todo ha evolucionado a velocidad vertiginosa, en algunos aspectos para bien y en otros para mal. Hoy en día, tenemos toneladas de información en la red, el dilema está más en saber filtrar y desglosar esa información. El hecho de que todo el mundo pueda "informar" no es a nivel periodístico lo mejor o lo más contrastado. Con la pedagogía pasa exactamente lo mismo, cualquiera puede enseñar en un videotutorial gratuito y esto puede ser contraproducente, ya que muchas veces lo que es gratis acaba saliendo muy caro.

En DrummerAPP hicimos una apuesta por ofrecer educación de calidad al mejor precio posible. Todos los profesores tenemos titulación y la gran mayoría ejercemos como profesores, ya sea a nivel privado o en escuelas de gran reconocimiento como: Berklee Valencia, en el caso de Yoel Paez; Taller de Músics de Barcelona, en el caso de Ramón Ángel Rey y Toni Pages; Conservatorio de Perpignan, en el caso de Andre Mallau, quien fue mi profesor y fue con él y en Perpignan donde yo obtuve mi medalla de oro en grado superior de jazz y música moderna con la especialización de batería.

Juan de la Oliva estudió en Berklee College of musics de Boston, EE. UU, además de recibir clases particulares allí con maestros de la historia de la batería como Alan Dawson, Bob Moses, Gary Chaffee, Joe Hunt o Ed Urbibe. Chus Gancedo estudió en el LCCM de Londres, graduándose con la máxima distinción. Wiktoria Bialic obtuvo el Máster en la Universidad de Música de Rzeszów (Polonia) en el departamento de Jazz y Música Moderna. Esto ofrece garantías claras de que el sistema pedagógico y los contenidos que uno se puede encontrar en DrummerAPP son elaborados por profesores con una amplia trayectoria claramente contrastada.

Resumiendo, te diría que el sistema pedagógico sigue siendo parecido, pero las posibilidades de enseñar se han modernizado y avanzado muchísimo, con lo cual combinar ambas cosas es garantía de aprendizaje divertido, directo y con resultados claros.

¿Qué papel desempeña la disciplina y la organización en quienes buscan profesionalizarse como bateristas?

Si hablamos de como organizarte la agenda, evidentemente aquí tendrás que ser estrictamente organizado, llegar siempre puntual y con todos "los deberes" previamente hechos en casa. Si ofreces estabilidad y seguridad a todos aquellos que están tocando contigo, no llegas tarde, no fallas ni un solo concierto pese a las adversidades que salgan, tienes mucho ganado.

Si hablamos de como organizarte en el estudio, aquí ya entran diferentes factores. En función de que estés estudiando, necesitaras más o menos disciplina.

Si estás desarrollando técnica pura y dura para aprender a tocar doble bombo o algún aspecto para ser un batería de metal u otro estilo técnico, te ayudará mucho el ser constante perseverante y disciplinado, ya que tus resultados dependerán de tu focalización en el estudio y de la constancia y repetición de aquello que estés desarrollando.

Sin embargo, en otros estilos como el jazz o el flamenco no entraran tan en juego la técnica y la disciplina, sino otros aspectos más "artísticos" como la sensibilidad, la interpretación, la improvisación y quizás eso no se base tanto en el desarrollo y perfeccionamiento de uno o varios patrones, sino de la capacidad de desenvolverse en la improvisación.

En los diferentes cursos de DrummerAPP se aprecian mucho estas diferencias y hacemos mucho hincapié en que el proceso de edición de las lecciones y lo que se explica en ellas esté más enfocado a una lección más disciplinada si se trata de algo técnico o a una lección más conceptual si se trata de algo más artístico.

Pese a estas diferencias, siempre tiene que haber un cruce entre ellas. A mis alumnos en todos estos años siempre les recomiendo que no se queden con el patron que han desarrollado con la partitura, sino que al terminar el estudio improvisen, lo desarrollen y jueguen con él. Si se tratase de algo más conceptual, diría hacer todo lo contrario, una vez improvisando tocando jazz que le den importancia a mejorar su sonido y tecnica para, por ejemplo, mejorar su sonido en el Ride.

Al final, creo que estudies lo que estudies siempre tendrás que mejorar todos los frentes, pero, según el estilo, priorizar algunos aspectos ante otros. A mis mejores alumnos de metal les cuesta improvisar, sin embargo, a mis mejores alumnos improvisando les cuesta concentrarse para desarrollar tecnica y velocidad. Como profesor es fundamental exprimir al maximo las cualidades de cada alumno sin olvidar de hacer hincapié en las carencias y sin que al alumno le "suponga un reto inalcanzable", sino todo lo contrario, diversión y progreso evolutivo.

¿Qué consejo daría a alguien que desea empezar a tocar la batería desde cero y tiene dudas sobre cómo iniciarse?

Le diría que pierda el miedo a tirarse a la piscina, que disfrute del proceso de aprendizaje porque es maravilloso y súper emocionante el hacer una introspección con un@ mism@ y descubrir que los límites se los pone un@ mism@. Le diría que no tenga prisa por aprender, sino pasión por disfrutar del camino. Quizás esto último sea lo más importante, ya que divertirse estudiando y vivir en primera persona el proceso evolutivo, es quizás la mayor y más grande experiencia que me ha dado la música.

¿Qué aporta DrummerAPP a quienes buscan una formación moderna, completa y accesible en batería?

Un amplio catálogo de contenidos con profesores especializados en cada género. Todo ello, a un precio súper reducido y más aún si se escoge la opcion anual.

Algunos alumnos nos dicen que se necesitarían 2 vidas para realizar todos los cursos. Realmente, no hay que hacerlo todo sino lo que más le interesa a uno. DrummerAPP ofrece el apartado Mis Cursos desde donde se puede llevar el control de todos los cursos que cada alumno tenga activados. De esta forma, toda la información está organizada y cada alumno puede llevar un seguimiento de su progreso.

Además, DrummerAPP tiene una maquinaria e infraestructura que no para. Como ejemplo, te diré que los cursos que se están publicando actualmente se grabaron en 2023 y 2024, con lo cual el ecosistema y la maquinaria no para de generar contenidos que van aumentando el catálogo. Mantenemos el precio a todo nuestro alumnado, por lo que cuanto antes se suscriba un nuevo alumno mejor precio tendrá y, si mantiene su suscripción activa, ese precio se le conservará. Es nuestra manera de agradecer la fidelidad de nuestro alumnado.

DrummerAPP puede utilizarse de varias maneras, tenemos alumnos que tienen su profesor particular, pero utilizan DrummerAPP como complemento a su formacion. Tenemos alumnos que, por su ajetreada vida, la flexibilidad de DrummerAPP les permite estudiar en cualquier momento y en cualquier lugar con cualquier dispositivo. Tenemos alumnos que han empezado a tocar la batería desde 0 en DrummerAPP y que hoy en día ya se suben a un escenario con total seguridad.

Tenemos alumnos muy avanzados que, por no poder desplazarse a estudiar con alguno de los profesores, DrummerAPP les permite hacerlo desde casa. También tenemos alumnos que por su capacidad economica no pueden permitirse un profesor particular y en DrummerAPP pueden tener a 8 profesores, actualmente, por menos de lo que cuesta una clase con un solo profesor particular.

Espero haber dado respuesta a todas vuestras dudas, gracias por el espacio y el interés por la escuela y ojalá os vea dentro de DrummerAPP muy pronto.

Alfred Berengena ha construido una trayectoria profesional sólida que combina interpretación, producción, grabación y enseñanza. Desde su estudio de grabacion Your Sound Recording Studios en Girona y a través de plataformas especializadas como DrummerAPP, ha formado a bateristas de todos los niveles, adaptando su metodología a las exigencias del mundo musical contemporáneo.

Con un enfoque técnico, estructurado y orientado a resultados, ha logrado que un amplio número de estudiantes conviertan su pasión por la música en una carrera. Su experiencia demuestra que, con las herramientas adecuadas, las clases de batería online no solo facilitan el aprendizaje, sino que también pueden ser el punto de partida hacia una profesionalización musical efectiva y duradera.