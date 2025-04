Influencia de la gravedad reducida y el magnetismo sobre la regeneración celular

En el ámbito de la medicina regenerativa, la exploración de nuevas fronteras científicas ha dado lugar a propuestas innovadoras que integran conocimientos de la biología con principios físicos del universo. Clínica MER, fundada por la Dra. Adriana Gudiño y especializada en terapias avanzadas con células madre, y MER ROOT Lab, compañía biotecnológica centrada en suplementos orgánicos de alta eficacia, colaboran en el desarrollo de investigaciones orientadas a comprender cómo la microgravedad influye en la regeneración celular, tanto en contextos espaciales como terrestres. Estas investigaciones abren una vía disruptiva en el abordaje de enfermedades degenerativas, al mismo tiempo que cuestionan las bases físicas tradicionales de la biología humana.

Especialista en medicina regenerativa con más de 17 años de experiencia clínica, la Dra. Adriana Gudiño lidera una línea de investigación que une medicina, astrofísica y biotecnología aplicada. A continuación, se presentan algunas de sus principales reflexiones en esta entrevista.

¿Desde cuándo y con qué enfoque comenzó su línea de investigación en microgravedad y medicina regenerativa?

Desde hace más de dos años desarrollo una línea de investigación que conecta la medicina regenerativa con la astrofísica, enfocándome en cómo la microgravedad influye en los procesos de regeneración celular y adaptación biológica.

¿Cuál es el objetivo de estos estudios y qué aspectos celulares se han centrado en observar?

Los estudios se centran en observar cómo el entorno de baja gravedad —como el que experimentan los astronautas— puede modificar la morfología, el crecimiento y la diferenciación de células madre humanas, abriendo posibilidades para nuevas rutas de regeneración en medicina espacial y terrestre.

¿Ha incorporado otros entornos o factores naturales a esta investigación?

Además de las condiciones de laboratorio, he explorado zonas geobiológicas de alto impacto electromagnético para comprender cómo los campos energéticos del planeta interactúan con los procesos celulares.

¿Qué hipótesis se está formulando a partir de estas observaciones?

Estas observaciones respaldan una hipótesis en desarrollo: la gravedad podría no ser una fuerza independiente, sino una manifestación del electromagnetismo en sistemas biológicos complejos.

¿Qué implicaciones tiene esta visión integradora en el campo científico y médico?

Esta visión integradora plantea nuevas preguntas sobre la vida, el cuerpo humano y su relación con el cosmos. Propongo un modelo en el que la regeneración celular, los campos electromagnéticos y la estructura misma del universo están profundamente conectados.

¿Cuál es su propósito al plantear este enfoque interdisciplinar?

Mi objetivo es seguir construyendo puentes entre disciplinas, y aportar una mirada innovadora y humana a la ciencia espacial.

La Dra. Adriana Gudiño impulsa un modelo de investigación que no solo redefine la comprensión de la microgravedad en el ámbito biomédico, sino que también cuestiona los fundamentos físicos que tradicionalmente han explicado los procesos biológicos. Su trabajo propone una integración entre ciencia médica y astrofísica, en la que la microgravedad actúa como catalizador de nuevas formas de entender la regeneración celular.

A través de su experiencia clínica y su apuesta por la innovación interdisciplinar, la investigadora consolida una línea de pensamiento capaz de transformar el futuro de la medicina regenerativa, posicionando a Clínica MER y MER ROOT Lab como referentes en esta nueva era de conocimiento biomédico.