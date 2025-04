General Atomics Aeronautical Systems anuncia inversiones tecnológicas procedentes de Blue Magic Netherlands

La compañía estadounidense apuesta por dos firmas neerlandesas emergentes tras su participación en el evento Blue Magic Netherlands, en colaboración con el Ministerio de Defensa de Países Bajos General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) ha anunciado su decisión de invertir en dos empresas destacadas durante la edición inaugural del evento Blue Magic Netherlands (BMN), celebrado el pasado noviembre: Emergent Swarm Solutions y Saluqi Motors.

"Las tecnologías presentadas por Emergent y Saluqi realmente nos llamaron la atención, y estamos orgullosos de poder colaborar con ellas", afirmó Brad Lunn, director general de GA-ASI.

"Espero que otras compañías que participaron en Blue Magic Netherlands también den que hablar próximamente, y confiamos en anunciar nuevas colaboraciones en un futuro cercano", añadió.

Durante la conferencia de inversión e innovación celebrada en los Países Bajos, GA-ASI y sus socios evaluaron propuestas de empresas neerlandesas centradas en tecnologías clave. El evento fue organizado de forma conjunta por GA-ASI, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Asuntos Económicos de Países Bajos, junto con Brainport Development (Eindhoven) y la Agencia de Desarrollo de Brabante (BOM). Las áreas prioritarias fueron Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático, Autonomía, Materiales Avanzados, Sensores, Fabricación Avanzada y Espacio. Cerca de 50 empresas solicitaron participar, de las cuales 16 fueron seleccionadas para presentar sus capacidades.

Tras un análisis detallado de sus propuestas tecnológicas y comerciales, GA-ASI optó por invertir en Emergent Swarm Solutions y Saluqi Motors.

Emergent Swarm Solutions desarrolla software innovador para vuelo autónomo y capacidades de enjambre descentralizadas e inteligentes para distintos tipos de vehículos no tripulados. GA-ASI se asociará con Emergent para desarrollar funciones críticas de autonomía aplicables a su cartera actual y futura de aeronaves.

"Es un placer asociarnos con General Atomics para desarrollar e implementar nuestras capacidades de autonomía y enjambre en aeronaves no tripuladas de nueva generación", señaló Lennart Bult, cofundador y director general de Emergent Swarm Solutions.

"Colaborar con el equipo de GA ha sido una experiencia fantástica, y esperamos ofrecer capacidades avanzadas gracias a esta alianza", añadió.

Por su parte, Saluqi Motors fabrica motores de alta densidad con electrónica integrada, lo que permite aumentar significativamente la potencia y el par motor en tamaños reducidos, ideales para plataformas aéreas. GA-ASI colaborará con Saluqi para validar sus productos actuales bajo las exigentes condiciones ambientales del sector aeroespacial, así como para desarrollar nuevas soluciones específicas.

"Es un gran honor haber sido seleccionados por GA-ASI entre tantas empresas innovadoras", declaró Matthijs de Haan, director ejecutivo de Saluqi Motors.

"Nuestros motores ultracompactos y de alto rendimiento están diseñados para responder a los exigentes requisitos del sector aeroespacial. Esta colaboración nos permitirá validar aún más nuestra tecnología y desarrollar nuevas soluciones para los sectores de defensa y aeroespacial", finalizó.

GA-ASI, líder mundial en sistemas de aeronaves no tripuladas y soluciones asociadas, celebró su primer evento Blue Magic en 2019 en Bélgica, con posteriores ediciones en 2020, 2021 y 2023. La compañía está entregando actualmente ocho aeronaves MQ-9A a la Real Fuerza Aérea de los Países Bajos (RNLAF).

"GA-ASI reafirma su compromiso con el Gobierno y la industria neerlandeses para impulsar la innovación tecnológica en el país. Esperamos organizar nuevas ediciones de Blue Magic Netherlands en un futuro próximo", concluyó Lunn.

Sobre GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. es el principal fabricante mundial de sistemas aéreos no tripulados (UAS). Con más de 8 millones de horas de vuelo, la línea de UAS Predator® ha volado durante más de 30 años e incluye el MQ-9A Reaper®, el MQ-1C Gray Eagle® 25M, el MQ-20 Avenger® y el MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®. La empresa se dedica a ofrecer soluciones multimisión de larga duración que proporcionan un conocimiento persistente de la situación y un ataque rápido.

