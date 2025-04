La regularización de herencia por PEREZ MATEY & ASOCIADOS

El proceso de regularización de herencia de la persona fallecida es una cuestión legal compleja que puede generar disputas y dificultades si no se tramita y gestiona adecuadamente desde el principio Contar con el asesoramiento de abogados especialistas en herencias, es fundamental para que el reparto se haga de forma eficaz, respetando la última voluntad de causante y con los menos problemas para los herederos y/o legatarios.

En este artículo, PEREZ MATEY & ASOCIADOS, abogados en Majadahonda, explica las razones por las que es recomendable acudir a profesionales en este ámbito y cómo pueden facilitar la gestión de un proceso que, en muchas ocasiones, resulta complicado y emocionalmente duro.

La complejidad del derecho sucesorio

El derecho de sucesiones regula la transmisión de bienes, derechos y obligaciones de una persona tras su fallecimiento a los herederos. Lo primero que hay que saber es que dependiendo de si existe o no testamento, el reparto se hará de una forma o de otra.

Cuando el causante falleció habiendo otorgado testamento, hay que proceder al reparto según se hizo constar en el testamento, siempre y cuando, claro está, se haya respetado las disposiciones legales en relación a los herederos forzosos.

En caso contrario, es decir, si el causante falleció sin haber otorgado testamento se estaría ante lo que se denomina, sucesión intestada, donde la ley establece cómo se reparten los bienes entre los herederos legítimos.

El papel clave de un abogado especializado en herencias

La intervención de un abogado especialista en herencias resulta esencial en cualquier asunto relativo a derecho sucesorio, siendo una pieza clave ya no solo para ofrecer el asesoramiento adecuado, sino también para desbloquear situaciones o impedir conflictos entre los herederos, gracias a su intermediación.

Entre sus principales funciones se encuentran:

Asesoramiento sobre testamentos y planificación sucesoria : Redactar un testamento de forma clara y conforme a la ley es una de las maneras más eficaces de evitar problemas futuros. Un abogado puede ayudar a determinar la mejor manera de distribuir los bienes y minimizar conflictos entre herederos ofreciéndole todas las alternativas existentes y las diversas formas de establecer el reparto.

: Redactar un testamento de forma clara y conforme a la ley es una de las maneras más eficaces de evitar problemas futuros. Un abogado puede ayudar a determinar la mejor manera de distribuir los bienes y ofreciéndole todas las alternativas existentes y las diversas formas de establecer el reparto. Tramitación de la herencia : Desde la recopilación de toda documentación necesaria (certificado de defunción, de últimas voluntades, seguro etc) hasta la completa formalización de la escritura de aceptación y adjudicación de herencia , con la inscripción registral de bienes a nombre de los herederos, tramitación del reparto de activos con las entidades bancarias donde el causante tuviese fondo, negociación con acreedores de la herencia, y así como cualquier asunto que exista en cada caso en concreto, sean cuales sean las circunstancias de cada caso un abogado facilita todos los trámites necesarios para que la regularización de la herencia sea lo más rápida y eficaz posible.

: Desde la recopilación de toda documentación necesaria (certificado de defunción, de últimas voluntades, seguro etc) hasta la completa formalización de la escritura de , con la inscripción registral de bienes a nombre de los herederos, tramitación del reparto de activos con las entidades bancarias donde el causante tuviese fondo, negociación con acreedores de la herencia, y así como cualquier asunto que exista en cada caso en concreto, sean cuales sean las circunstancias de cada caso un abogado facilita todos los trámites necesarios para que la regularización de la herencia sea lo más rápida y eficaz posible. Gestión de impuestos sucesorios y plusvalías : el abogado especialista en herencias también se encargará de proceder a la liquidación del impuesto de sucesiones, dentro del plazo legal otorgado al efecto que son seis meses (pudiendo pedirse una prórroga cuando sea necesario) así como la liquidación de la plusvalía mortis causa que hay que liquidar de cada bien inmueble heredado.

: el abogado especialista en herencias también se encargará de proceder a la liquidación del impuesto de sucesiones, dentro del al efecto que son seis meses (pudiendo pedirse una prórroga cuando sea necesario) así como la liquidación de la plusvalía mortis causa que hay que liquidar de cada bien inmueble heredado. Mediación y resolución de conflictos : En muchos casos, la distribución de una herencia genera disputas entre los herederos. Un abogado experto puede actuar como mediador para alcanzar acuerdos sin necesidad de recurrir a procesos judiciales.

: En muchos casos, la distribución de una herencia genera disputas entre los herederos. Un puede actuar como mediador para alcanzar acuerdos sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Representación legal en litigios sucesorios: Cuando los conflictos no pueden resolverse mediante negociación, es fundamental contar con representación legal para defender los derechos de cada parte ante los tribunales, ante cualquier procedimiento de división judicial de herencia. Prevención y gestión de conflictos entre herederos

Una de las cuestiones más complejas dentro de la regularización de una herencia resulta los conflictos que pueden surgir entre los herederos. No hay que olvidar que en esta materia interviene un factor emocional que puede bloquear una situación.

Cuando entre los herederos no existe buena relación, y la situación se torna insostenible, lo más beneficioso y práctico para todos es que cada heredero contrate a su propio abogado para que sean los profesionales los que hablen y negocien entre ellos a fin de poder alcanzar un acuerdo.

La falta de claridad en un testamento, las discrepancias en los bienes o deudas que conforman la masa hereditaria o el valor que hay que da a cada bien pueden dar lugar a los desacuerdos entre herederos, por ello lo mejor será siempre contar con buenos profesionales que sepan intermediar de forma constructiva a la par que velan por tus derechos e intereses.

"La intervención del abogado como mediador puede facilitar el diálogo entre las partes, evitando enfrentamientos innecesarios".

Aceptación y renuncia de la herencia

En algunos casos, los herederos pueden optar por aceptar o renunciar a una herencia.

La aceptación puede ser pura y simple, lo que implica asumir tanto los bienes como las deudas del fallecido, o a beneficio de inventario, limitando la responsabilidad del heredero únicamente a los bienes heredados.

Un abogado proporciona información clave sobre las consecuencias de cada opción y asesora sobre la mejor decisión en función de la situación patrimonial del fallecido y del heredero.

Testamentos impugnados y herederos legítimos

Existen circunstancias en las que los herederos pueden considerar que un testamento no es válido, ya sea por vicios en su redacción, por la influencia indebida de terceros o por la falta de capacidad del testador en el momento de su firma.

Un abogado especializado en herencias puede evaluar la legalidad del documento y, en caso necesario, impugnarlo ante los tribunales.

Asimismo, su labor es crucial para garantizar que los herederos legítimos reciban la parte de la herencia que les corresponde por ley.

Beneficios de contar con un abogado especialista en herencias

La gestión de una herencia puede resultar compleja y requerir amplios conocimientos legales y fiscales. Contar con un abogado especializado ofrece múltiples ventajas, entre ellas:

Ahorro de tiempo y reducción de estrés : Un abogado se encarga de todo el procedimiento legal, evitando que los herederos tengan que enfrentarse a gestiones complicadas en momentos emocionalmente difíciles.

: Un abogado se encarga de todo el procedimiento legal, evitando que los herederos tengan que enfrentarse a gestiones complicadas en momentos emocionalmente difíciles. Protección de los derechos de los herederos : Se garantiza que cada heredero reciba lo que le corresponde y que no se vulneren sus derechos.

: Se garantiza que cada heredero reciba lo que le corresponde y que no se vulneren sus derechos. Resolución eficiente de conflictos: La mediación y negociación permiten evitar litigios prolongados y costosos. El proceso de herencia conlleva múltiples aspectos legales y fiscales que pueden generar incertidumbre y conflictos.

"Contar con el apoyo de abogados especialistas en herencias facilita la planificación, gestión y distribución de los bienes, asegurando que se cumplan las disposiciones legales y se protejan los intereses de los herederos".

En un ámbito donde los errores pueden tener consecuencias significativas, el asesoramiento profesional es la mejor garantía para una tramitación justa y eficiente.