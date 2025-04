Los inversores estadounidenses apuestan fuerte por Europa: entradas récord en ETF europeos en 2025

Los analistas de Freedom24 señalan que Europa gana terreno frente a EE.UU., principalmente en defensa, infraestructuras y renovables Los analistas de Freedom24, la plataforma de inversión del grupo europeo Freedom Holding Corp., revelan un giro histórico en los flujos de capital: los inversores estadounidenses están apostando con fuerza por Europa. Solo en el primer trimestre de 2025 han invertido 10.600 millones de dólares en fondos cotizados europeos, una cifra siete veces mayor que en el mismo periodo de 2024, impulsados por la volatilidad de los mercados estadounidenses y el renacimiento fiscal y regulador de Europa. Desde enero, las acciones europeas han superado a las estadounidenses en más de un 10%, lo que ha llevado a reevaluar dónde se encuentran las mejores oportunidades Los analistas de Freedom24 examinan los ETF europeos que recibirán las mayores entradas en 2025, según los datos disponibles y las tendencias a mediados de abril de 2025.

Entradas históricas de 10.600 millones de dólares

Los ETFs europeos registraron entradas históricas de 10.600 millones de dólares en el primer trimestre de 2025, lo que supone un giro radical respecto a las netas de 6.400 millones acumuladas desde febrero de 2022. Esta recuperación llega en un momento en que los mercados estadounidenses están bajo presión por nuevas amenazas arancelarias, un factor que genera un marcado contraste con la evolución del índice Morningstar US Market. Mientras que este último ha experimentado una significativa caída acumulada cercana al 8-9% hasta mediados de abril de 2025, reflejando el impacto de dichas presiones, el índice Morningstar Europe ha mostrado una trayectoria diferente, con una evolución mucho más contenida durante el mismo periodo, tras un inicio de año con un crecimiento notable.

Este cambio también se refleja en el comportamiento de los inversores europeos, que en febrero retiraron 510 millones de dólares de ETFs de acciones estadounidenses. Esto contrasta con el fuerte apetito global que hubo apenas unos meses antes, cuando en noviembre de 2023 se registraron entradas por 22.800 millones en este tipo de productos, según etf.com. En resumen, las operaciones tipo MEGA (Make Europe Great Again) están reemplazando rápidamente a las MAGA.

Defensa: una estrella que sigue subiendo

La defensa sigue siendo la joya de la corona, impulsada por el rearme europeo de 800.000 millones de euros (866.000 millones de dólares) y la expansión fiscal de Alemania. El fondo Select STOXX Europe Aerospace & Defence ETF (EUAD), lanzado en octubre de 2024, ya ha recaudado 476 millones de dólares hasta abril de 2025, prueba de su atractivo. Los valores europeos de defensa han subido un 33% este año, y las valoraciones -como las 44 veces los beneficios futuros de Rheinmetall- han eclipsado a sus homólogos estadounidenses e incluso a marcas de lujo como Ferrari. Aun así, la cautela está justificada: aunque las previsiones de crecimiento de los beneficios (por ejemplo, un 32% anual para Rheinmetall hasta 2028) son tentadoras, el 78% del gasto en armamento de la UE desde 2022 se ha realizado fuera del bloque, principalmente en EE.UU.. EUAD, sin embargo, son los favoritos para esta tendencia a largo plazo, junto con actores de la cadena de suministro como Eutelsat (ETL.PA), que ha subido un 260% este mes por la especulación relacionada con Ucrania.

¿Qué impulsa el auge de los ETF europeos?

Los ETF europeos con mayores entradas en 2025 destacan por su bajo coste, diversificación y atractivo macroeconómico, liderando el flujo de inversión productos como el iShares MSCI Germany (EWG), iShares MSCI Europe (IEV), Vanguard FTSE Europe (VGK) e iShares Core MSCI Europe UCITS (IMEU).

Según los analistas de Freedom24, el renovado atractivo de los ETF europeos responde a varios factores estructurales. En primer lugar, Europa está avanzando más rápido que Estados Unidos en la reducción de la burocracia, lo que genera oportunidades en múltiples sectores. El fondo de infraestructuras de 500.000 millones de euros de Alemania, con impacto previsto del 1,4 % anual en el PIB, es un ejemplo clave. Esto ha beneficiado directamente al iShares MSCI Germany ETF (EWG), que ha duplicado sus activos tras recibir 1.000 millones de dólares.

También destaca la expansión del mercado de bonos. El aumento de la deuda alemana y el programa SAFE de la UE, valorado en 150.000 millones de euros, están ampliando la oferta de activos con calificación AAA, impulsando productos como el First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM).

El sector bancario europeo ha subido un 26 % en 2025, su mejor trimestre desde 2020, y mercados como España e Italia ganan protagonismo por su menor exposición a tensiones comerciales y sus valoraciones atractivas. En renta fija, los ETF de bonos captaron 9.300 millones de dólares en febrero, con fondos como el iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (IEAC) liderando en entradas.

Por último, la transición energética se afianza como motor clave. Con la energía solar alcanzando el 11% del mix eléctrico europeo, empresas como Iberdrola y Enel —revalorizadas entre un 7 % y un 16 % este año— refuerzan el interés por los ETF centrados en renovables.

De las salidas a las oportunidades: el nuevo paradigma europeo

Desde 2022, cuando Europa registró salidas netas de 6.400 millones de dólares en ETF, el panorama ha cambiado radicalmente. La fuerte inversión climática de Alemania y el impulso de la UE a las renovables han devuelto el atractivo al continente. Empresas de logística y comunicaciones como Scania (Traton) o Atlas Copco también están bien posicionadas ante el crecimiento en defensa e infraestructuras.

Para los analistas de Freedom24, el salto de 10.600 millones de dólares hacia ETF europeos en el primer trimestre no es coyuntural, sino una señal del "Momento MEGA" de Europa. Fondos como el Select STOXX Europe Aerospace & Defence ETF (EUAD), el iShares MSCI Germany ETF (EWG) o el First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) lideran el cambio. Al mismo tiempo, sectores como banca o renovables y regiones como el sur de Europa consolidan su atractivo. A pesar de la fortaleza de ambos lados del Atlántico, los ETF europeos están creciendo a mayor velocidad. Según EY, los activos bajo gestión en Europa alcanzaron los 2,3 billones de dólares a finales de 2024 y podrían llegar a los 4,5 billones en 2030, impulsados por la introducción de la negociación minorista y el crecimiento del ahorro individual.

Así Europa se consolida como una región infravalorada pero con un alto potencial. Su agenda fiscal, regulación favorable y liderazgo en sectores clave la convierten en una apuesta cada vez más presente en las carteras globales. En el largo plazo, el capital inteligente lo tiene claro: Europa vuelve a estar en el centro del mapa.

Descargo de responsabilidad: Cualquier inversión conlleva riesgo de pérdida de capital. Rentabilidades pasadas no indican resultados futuros, y no hay garantía de que ninguna estrategia de inversión alcance sus objetivos. Es esencial llevar a cabo una investigación exhaustiva y considerar la posibilidad de solicitar asesoramiento a un profesional financiero cualificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.