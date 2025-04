La Liga EA Sports. Qué les queda al Barça, Madrid y Atleti: el clásico será el 11-M

Tal y como queda detallado en la foto que acompaño, es el titular del artículo de los redactores de As.com Juanma Leiva y Javier Martín el 13 de abril de 2025. Soy aficionado a los deportes, así es que suelo echar un vistazo a las noticias deportivas. Cuando vi el titular que da nombre a este escrito, mi pensamiento se trasladó a los atentados del 11 de marzo de 2004, conocidos con el numerónimo 11-M, como supongo le sucedería a cualquier víctima de dichos atentados y no sólo a víctimas, sino también a otras personas que de una u otra manera tienen viva en la memoria esta fecha, este numerónimo 11-M.

Rápidamente intuí que este 11-M del artículo de los redactores de As.com no se refería al 11 de marzo de 2004, sino al 11 de mayo del 2025, fecha del partido de Liga entre el Barcelona y el Real Madrid.

Tengo claro que en ningún momento los redactores de As.com se refirieron al 11-M para desfigurar el auténtico significado que en la sociedad española tiene el numerónimo 11-M, ni que tengan falta de respeto y empatía por su significado. Puede incluso que su recuerdo del 11-M, no lo tengan tan presente como lo tengo yo o las demás víctimas de dichos atentados. Lo entiendo como un recurso de abreviación hecho en un momento determinado.

Quizás a alguien le pueda parecer poco importante esta reflexión que hago. Yo no lo creo así. Es más, creo que las víctimas y las instituciones en sus tareas de educación y concienciación para prevenir la radicalización violenta y el terrorismo deben de tener en cuenta que, en aras a la construcción y conservación de la Memoria Histórica, el numerónimo 11-M sólo sea utilizado para recordar ahora y en el futuro los atentados terroristas yihadistas cometidos el 11 de marzo de 2004 en cuatro trenes de cercanías de Madrid, para recordar a las víctimas mortales, a las heridas y a cuantas personas quedaron afectadas de una u otra manera.

Al hilo de este escrito me ha parecido conveniente recordar mi artículo de fecha 30de noviembre de 2014 también en este mismo blog, titulado FANATISMO YIHADISTA vs FANATISMO FUTBOLÍSTICO, que incluye la referencia al trabajo que Daniel Paz Manjón (asesinado el 11-M) y Miguel Rivera Rodríguez hicieron en el Curso 2003/04 de I.N.E.F.-U.P.M., y quelleva por título “SOCIOLOGÍA DEL DEPORTE, VIOLENCIA Y DEPORTE”. Trabajo incluido en mi libro 11-M Palabras para Daniel y Cartas al director, que se puede descargar de forma gratuita en internet.