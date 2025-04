Seguros a medida y atención continua, el enfoque profesional de DME Corredor de Seguros

En un sector donde la confianza, la cercanía y el conocimiento técnico son esenciales, los corredores de seguros desempeñan un papel clave como asesores independientes entre el cliente y las compañías aseguradoras. Damián Martínez Espí, titular de DME Corredor de Seguros, representa esta figura con una trayectoria consolidada y un enfoque basado en el acompañamiento personalizado, tanto para particulares como para empresas. Con base en Albaida (Valencia), su correduría ofrece soluciones aseguradoras adaptadas a cada necesidad, desde seguros de salud y vida hasta coberturas para vehículos, hogar y negocios.

En la siguiente entrevista, este experto presenta su visión sobre el mundo de los servicios y ofrece información más detallada sobre sus servicios.

¿Cómo ha evolucionado la figura del corredor de seguros en los últimos años y qué papel desempeña hoy frente a las aseguradoras directas?

El corredor de seguros, es la figura idónea para defender los intereses de los asegurados, tienen formación, independencia, no está influenciado por ninguna aseguradora, ofrece las soluciones que mejor se adapten a las necesidades de los clientes. La concentración de los corredores y corredurías, es cada vez mayor, porque el tamaño, importa para que las aseguradoras se impliquen más en la Correduría, Las asociaciones de Corredores, concentran un número de corredores que unidos, tienen más fuerza de negociación frente a las aseguradoras, y así conseguir mejores condiciones, incluso seguros en exclusiva

En un momento de tanta oferta digital y comparadores online, ¿por qué sigue siendo importante contar con un corredor de seguros?

Los corredores disponen de comparadores, pero estos no sirven sin el asesoramiento del corredor, ya que cada aseguradora, tiene unas coberturas unos límites, que hay que conocer y unos condicionados que hay que valorar, así como la gestión de cada aseguradora. La digitalización también ha llegado a la mediación, se dispone de recursos como el Wallet, para que los asegurados tengan los datos básicos de sus pólizas en sus teléfonos móviles.

¿Qué criterios utilizáis en DME Corredor de Seguros para seleccionar las mejores pólizas para vuestros clientes?

Las coberturas sus límites importan, las exclusiones en cada ramo, se le da una puntuación, así como al buen hacer de cada aseguradora, en el riesgo concreto que hay que asegurar, su gestión frente a los siniestros en cada ramo se puntúa, Lógicamente cuanto más coberturas el precio es mayor, pero hay que asesorar al asegurado, del riesgo que se enfrenta al elegir una opción que creemos demasiado básica para el riesgo, al final es el cliente el que decide, una opción más o menos completa y con límites más o menos altos, aconsejamos que estos límites sean lo más altos posible sobre todo en la garantía de responsabilidad Civil, el corredor da ejemplos de siniestros ocurridos que un límite inapropiado, intenta que el asegurado, consiga una protección aseguradora de alto nivel, porque el riesgo no avisa.

En vuestro trabajo diario, ¿cuáles son los errores más frecuentes que comenten los clientes al contratar un seguro sin asesoramiento?

Muchos clientes vienen a nuestros despachos, depúes de quedar defraudados, con su actual seguro, y es que no saben ni lo que han contratado, son clientes que han buscado solo precio, y lo que han conseguido es un seguro que no cubre ni siquiera lo más elemental para ese riesgo. Buscar solo precio, es un grave error, hay que buscar seguridad al mejor precio posible que no es lo mismo.

iUno de vuestros valores es el acompañamiento durante toda la vida del seguro. ¿Cómo se traduce esto en la práctica para el asegurado?

El asegurado sabe que tiene a su corredor, cuando más lo necesita, en el momento del siniestro, para que se lo gestione, lo tramite y contacte con el interlocutor de la aseguradora, el corredor le ayuda también solucionar sus inquietudes de protección patrimonial, y personal, el corredor está al tanto de las nuevas coberturas que entran en el mercado, y actualiza los contratos con el consentimiento del asegurado y su aprobación.

¿Qué diferencia a un seguro contratado con un corredor como DME frente a uno gestionado directamente con una compañía?

Los seguros contratados directamente con la compañía, lógicamente son con menor cobertura, ya que los clientes lo que buscan son precio, más limites en coberturas, y las aseguradoras diseñan seguros muy básicos que pueden ser una pesadilla para el asegurado, como la asistencia en vehículos; sin cobertura en caminos, o carreteras locales.

¿Qué tipo de seguros han visto un mayor crecimiento en los últimos años en vuestra cartera de clientes?

La asistencia Sanitaria es uno de los ramos que más ha crecido, el ciber riesgo, es uno de los tipos de seguro que está arrancando y que está más en alza.

¿Cómo se adapta DME a las necesidades aseguradoras de las pymes y negocios locales, que a menudo requieren coberturas muy específicas?

Disponemos de una amplia oferta aseguradora para los negocios, contamos con aseguradoras de primer nivel, Allianz, Generali, Axa, Reale, Mapfre, Occident, Helvetia, Santa Lucia etc., y además tenemos soluciones en exclusiva que nos proporciona nuestro Partner, Un segruo exclusivo para PYME, con cobertura a Todoriesgo y con coberturas diferenciales como; cobertura de riesgos extraordinarios, sin tener en cuenta los registros oficiales, Si la empresa tiene adquisiciones, le cubrimos sin necesidad de declarar hasta fin de año, En existencias cubrimos un margen de seguridad del 20%, También se garantizan las cimentaciones, los objetos de arte y decoración, los bienes en curso de reconversión, reformas construcción y montaje, la autocombustión, la protección de la marca. Además, a través de otro producto exclusivo, ofrecemos la peritación, la reclamación a la aseguradora por incumplimiento, la reclamación de los daños, materiales y personales, y le damos asesoramiento jurídico telefónico propio del producto asegurador

¿Qué importancia tienen la transparencia y la confianza en una relación a largo plazo entre cliente y corredor?

Es primordial, esa relación en la correduría, así es como debe ser, de confianza y transparencia, por los datos que tenemos, los asegurados renuevan la confianza en un porcentaje superior al 96%, y ser transparente es lo que exigimos a nuestros asegurados.

Por último, ¿qué recomendación básica darías a alguien que va a contratar su primer seguro o quiere revisar los que ya tiene?

Que elija el canal corredor, que es el que más confianza genera a los asegurados, por ser el canal más profesional e independiente que exija primera seguridad antes que precio, que solicite varias opciones y se deje recomendar, que pregunte, que soluciona la protección que aconseja y como se puede mejorar aún más, lo que no cubre es muy interesante que lo pregunte, así si le llama la atención alguna exclusión, que pueda preguntar si hay alguna aseguradora que la cubra si la aseguradora la cree esencial para sus intereses de protección.

La calidad de gestión de la aseguradora en los riesgos a cubrir, también importa, cuanto más pregunte mejor

La visión de Damián Martínez Espí refuerza la relevancia del asesoramiento cercano y profesional en un sector cada vez más automatizado. En un entorno donde las condiciones, las coberturas y las necesidades personales varían constantemente, contar con un corredor de seguros que actúe como intermediario experto se convierte en una garantía de protección y tranquilidad. Desde DME Corredor de Seguros, esta labor se traduce en confianza, atención continua y soluciones adaptadas a cada etapa de la vida o del negocio.