La división de empresas ofrece la cobertura más completa del mercado para proteger negocios frente a siniestros graves y riesgos emergentes

Las empresas se enfrentan a riesgos, que de no tener cobertura, o no estar correctamente protegidas, puede que tenga que cerrar en caso de un siniestro.

De hecho, el 70% las empresas cierran después de un siniestro grave.

Que las empresas dispongan del mejor seguro posible para daños y responsabilidad civil, es vital, y disponen de la solución definitiva para ello.

El socio para empresas, diseña con las aseguradoras una protección empresarial a todo riesgo, en la que se cubre la problemática de siniestros que eran rechazados por las aseguradoras y que tras acuerdos las cubrimos

Como ejemplo; Se cubre viento pedrisco y nieve sin tener en cuenta los registros oficiales. Si la empresa tiene nuevas adquisiciones, se les cubre sin tener que declarar hasta final de año. En existencias cubrimos un margen de seguridad del 20%. Se garantizan las existencias al aire libre. Las cimentaciones quedan cubiertas, así como los objetos de arte y decoración, Se cubre en póliza los bienes de reconversión, reformas construcción y montaje, Se protege la marca.

Y se cubre la pérdida de beneficios por imposibilidad de acceso a la industria por un siniestro de riesgos colindantes, por falta de suministro de proveedores, por falta de suministro eléctrico, del gas y del agua.

Hay que tener en cuenta que este tipo de seguro para empresa está cubriendo garantías completas de multirriesgo añadiendo el todo riesgo accidental.

Se añade además el seguro exclusivo jurídico, en los que ofrecen peritación de daños materiales, reclamación a las aseguradoras por incumplimiento de contrato, reclamación amistosa o judicial al tercer responsable de los daños materiales y personales. Y asesoramiento jurídico.

Es muy importante contar con la experiencia y la profesionalidad de una gran correduría con la que colaboramos, y que da soluciones de protección para la empresa

La división de empresas, está a su lado cuando más nos necesite, antes para asesorar la mejor opción y después para atender en el siniestro.

Las empresas se enfrentan a muchos más riesgos que trataremos más en profundidad, como impagos, Necesidad de avales, Ciberataques, Contaminación. Y hay que recordarles que muchos convenios de los trabajadores, obligan a las empresas a disponer del seguro obligatorio para los trabajadores.

Han conseguido en Ciberataques posiblemente el mejor seguro actual del mercado, creado por muestra división de empresas, un riesgo muy en alza y que hay que cubrir si o si, El especialista en Crédito y caución, también da la mejor solución posible del mercado asegurador, para asegurar las ventas, o por si necesitan un aval; por ejemplo para cubrir el pago de impuestos,

Se ve que las empresas necesitan de protecciones vitales para su continuidad, deben revisar sus condiciones, sus capitales asegurados deben estar actualizados, y es aconsejable que dispongan de medidas de protección lo más altas posibles, el riesgo no avisa