Best House; compromiso con la excelencia formativa en el sector inmobiliario

La formación inicial y continuada garantiza la preparación de todos los franquiciados, con acceso a estudios de postgrado en colaboración con la Universidad Europea de Andorra.

Best House, una de las principales redes de franquicias inmobiliarias en España, apuesta por una formación completa y de calidad para todos sus franquiciados, asegurando que cuentan con los conocimientos y herramientas necesarias para desarrollar su actividad con éxito en todo el territorio nacional, incluida Cataluña. Gracias a su programa formativo, que abarca desde los aspectos operativos y comerciales hasta la legislación vigente, los franquiciados reciben una preparación que les permite obtener el número de AICAT en Cataluña, requisito indispensable para operar en esta comunidad autónoma.

Un programa formativo completo y adaptado a las necesidades del sector La formación de Best House combina una sólida base teórica con un enfoque práctico, estructurándose de la siguiente manera:

Fase teórica online: Impartida a distancia, cubre en profundidad todas las áreas clave de la actividad inmobiliaria: operativa, captación, prospección, negociación, cierre de ventas, aspectos legales y financieros, entre otros.

Fase práctica presencial: Una vez superada la parte teórica, los franquiciados acuden a la sede de Best House para poner en práctica los conocimientos adquiridos, con sesiones de captación, visitas, negociación y cierre de operaciones.

La duración total de la formación varía entre 250 y 400 horas, dependiendo del modelo de acceso a la franquicia.

Certificación oficial y acceso a la acreditación AICAT Al finalizar la formación inicial, los franquiciados obtienen una certificación emitida por la Unión de Profesionales Inmobiliarios, que acredita su capacitación para operar en el sector. En Cataluña, esta formación es válida para la obtención del número de AICAT, siempre que se cumplan los demás requisitos administrativos, como la contratación de un seguro de caución y un seguro de responsabilidad civil, ambos facilitados por Best House.

Formación continua y acceso a estudios de postgrado Best House no solo garantiza una preparación inicial de calidad, sino que también ofrece a sus franquiciados acceso a formación continuada para mantenerse actualizados en un sector en constante evolución. Además, gracias a un acuerdo con la Universidad Europea de Andorra, los franquiciados pueden acceder a estudios de postgrado en materia inmobiliaria y financiera, ampliando sus conocimientos y aumentando su competitividad en el mercado.

Un equipo docente con experiencia contrastada El equipo de formadores de Best House está compuesto por expertos en cada una de las áreas impartidas, acumulando más de 1.000.000 de horas de experiencia en el sector inmobiliario. Este enfoque permite garantizar una enseñanza de alto nivel, combinando teoría y práctica con metodologías actualizadas y aplicadas a la realidad del mercado.

Declaración oficial:

"Nuestro compromiso con la formación no se limita a un curso inicial, sino que ofrecemos un programa de aprendizaje continuo que permite a nuestros franquiciados desarrollar su potencial al máximo y crecer profesionalmente dentro del sector. Con Best House, no solo acceden a una franquicia, sino a un sistema de formación de alto nivel con posibilidades de especialización universitaria", afirma D. Rafael Fernández, el CEO de Best House.

Con esta apuesta formativa, Best House reafirma su liderazgo en el sector, ofreciendo a sus franquiciados las mejores herramientas para el éxito y la profesionalización del negocio inmobiliario.