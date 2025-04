Mantenimiento informático y seguridad cloud; el papel clave de Netskope en la protección empresarial

En plena era de la nube, muchas empresas piensan que externalizar sus servicios a plataformas cloud es sinónimo de seguridad automática. Pero nada más lejos de la realidad. El auge del trabajo híbrido y el uso masivo de aplicaciones en la nube ha multiplicado los riesgos, y solo con un buen mantenimiento informático y soluciones de seguridad adaptadas como Netskope se puede mantener a raya a los ciberataques.

¿Qué aporta Netskope y por qué importa? Netskope es una de las plataformas más avanzadas de seguridad cloud, especializada en proteger el acceso a aplicaciones SaaS, servicios web y entornos corporativos desde cualquier dispositivo o red. Su enfoque Zero Trust (confianza cero) garantiza que cada conexión se verifica y monitoriza antes de permitir el acceso, lo que la convierte en una herramienta esencial para cualquier empresa moderna.

Pero por muy potente que sea una solución como Netskope, su eficacia depende en gran parte de un mantenimiento informático sólido y continuo. Sin un equipo que revise las configuraciones, actualice sistemas y supervise el comportamiento de la red, los riesgos se multiplican.

Mantenimiento informático: el engranaje oculto La gestión diaria del entorno tecnológico —lo que comúnmente llamamos mantenimiento informático— incluye acciones como:

Revisión y actualización de sistemas operativos.

Monitorización de accesos y conexiones no autorizadas.

Integración de soluciones como Netskope con el resto de la infraestructura IT.

Prevención y detección de vulnerabilidades en endpoints y servidores.

Estas tareas, aunque poco visibles, son la base para que cualquier plataforma de ciberseguridad funcione como debe. Sin una infraestructura bien cuidada, incluso las herramientas más avanzadas pierden eficacia.

Seguridad empresarial en la nube: el binomio perfecto En GRUPO LINKA trabajamos con soluciones como Netskope para diseñar estrategias completas de seguridad, pero siempre partiendo de una base sólida: el mantenimiento diario. Muchas empresas invierten en productos de alto nivel, pero descuidan el día a día de sus sistemas. Y ahí es donde fallan.

Un ejemplo claro: una empresa que adopta Netskope para proteger sus datos en la nube, pero mantiene abiertas sesiones en equipos desactualizados o permite accesos sin doble factor de autenticación. Resultado: riesgos latentes y vulnerabilidades abiertas.

Conclusión: el futuro de la ciberseguridad pasa por la nube, sí, pero también por el trabajo constante en tierra firme. Sin un buen mantenimiento informático, ninguna solución cloud, por buena que sea —ni siquiera Netskope— puede proteger del todo a una organización.

