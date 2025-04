Weekontrol lanza Week Shake; batidos sustitutivos para una alimentación práctica y equilibrada

Ahora han sido los creadores de contenido quienes han cruzado el charco para disfrutar de los conciertos, además de deslumbrar looks inspiradores o creativos, gracias a la organización, así como el apoyo de la agencia. Let’s Be Influenced, que ha experimentado un notable crecimiento, ahora se ha consolidado como Lets Be Group, ha demostrado una vez más su gran presencia en los eventos internacionales, habiendo estado previamente en aquellos más especializados en la moda, como la Fashion Week de Nueva York, París y Milán, o de carácter cinematográfico, como el Festival de Cannes.