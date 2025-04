Repara tu Deuda Abogados cancela 77.600 € en Rubí (Barcelona) con la Ley de Segunda Oportunidad

El hombre cayó en un estado de sobreendeudamiento del que sólo ha podido salir a través de este mecanismo Un vecino de Rubí (Barcelona, Cataluña) ha logrado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) por parte de un juez. En esta ocasión, el hombre ha quedado liberado de una deuda de 77.600 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “el señor cayó en un estado de sobreendeudamiento del que no ha logrado salir sin acogerse al mecanismo de segunda oportunidad. Al verse beneficiado de esta legislación, sale de los listados de morosidad como ASNEF, no sufrirá más embargos de su nómina ni las llamadas de los bancos y entidades financieras. Si en un futuro lo desean, puedan acudir de nuevo a préstamos y registrar posibles bienes a su nombre”.

La Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada por el Parlamento de España en el año 2015. Hace más de 100 años que entró en vigor en Estados Unidos, y a ella se han acogido todo tipo de personas que han caído en estado de insolvencia y no pueden asumir las deudas que han contraído. Particulares y autónomos procuran acogerse a esta legislación para cancelar las deudas que han contraído a las que, desgraciadamente, no pueden hacer frente.

Una de las claves para triunfar en un proceso de estas características es ponerse en manos de un despacho de abogados con gran experiencia de casos de éxito. En este sentido, hay que señalar que Repara tu Deuda Abogados ha logrado superar la cifra de 320 millones de euros exonerados a personas procedentes de las diferentes comunidades autónomas de España.

Bertín Osborne es la imagen oficial de Repara tu Deuda Abogados. Colabora con el despacho de abogados para que esta legislación llegue al mayor número de personas. “Estamos ante una herramienta -declaran los abogados- que permite a personas en estado de sobreendeudamiento empezar una nueva vida desde cero. Por tanto, contar con figuras conocidas por la mayoría nos ayuda en el objetivo de que no quede ninguna arruinada sin saber de este mecanismo”.

El despacho está especializado también en derecho bancario. Por este motivo, ofrece analizar los contratos firmados por las personas con bancos y entidades financieras. En esta línea, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.