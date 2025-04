Pocos lo saben, pero la historia de la Catedral de Granada y la Capilla Real comenzó con una decisión profundamente simbólica: la reina Isabel la Católica eligió ser enterrada en Granada, ciudad que simbolizaba el final de la conquista cristiana de la Península Ibérica. No obstante, en aquel entonces, la ciudad no contaba con un espacio digno para albergar su sepultura.

Así fue como nació la Capilla Real de Granada, construida expresamente para cumplir este deseo. En su interior descansan no solo Isabel y Fernando, los Reyes Católicos, sino también Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Años más tarde, se erigió junto a ella la imponente Catedral de Granada, levantada sobre los restos de la antigua mezquita mayor, como símbolo del nuevo orden cristiano que se imponía en el Reino de Granada.

Estos dos monumentos, uno de carácter funerario y otro religioso, están profundamente entrelazados en origen, significado y arte. Quienes los visitan no solo se encuentran con dos joyas del Renacimiento, sino también con un recorrido emocional por la historia que transformó España para siempre.

Además, pocos conocen detalles curiosos, como que el diseño original de la catedral contemplaba una cúpula monumental que jamás se construyó, o que durante siglos muchos granadinos ignoraban que los restos reales yacían bajo sus pies, ocultos a la vista.

Si quieres visitar la Catedral de Granada y la Capilla Real de forma única y reveladora, Nazarí Tours Granada se ha consolidado como una de las empresas más recomendadas para esta experiencia. A través de sus tours guiados oficiales, los visitantes pueden descubrir todos estos secretos y mucho más, con explicaciones rigurosas y amenas, sin colas y con la posibilidad de incluir entradas para la Catedral de Granada y tickets para la Capilla Real.