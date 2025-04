Óscar Larach reafirma su compromiso con la educación hondureña a través de la Fundación Mhotivo

Desde 1998, la fundación ha brindado oportunidades educativas a niños de escasos recursos mediante el patrocinio empresarial.

Con una visión clara de transformación social a través de la educación, el empresario hondureño Óscar Larach consolida su compromiso con el bienestar de las nuevas generaciones mediante su alianza con la Fundación Mhotivo. Esta iniciativa, puesta en marcha en 2013, nació con el objetivo de garantizar acceso educativo de calidad a niños en situación de vulnerabilidad económica, a través del respaldo directo de empresarios y donantes privados. Oscar Larach lanzo un programa llamado Cases for Causes para dar apoyo a la fundación.

La Fundación Mhotivo opera bajo un modelo de patrocinio empresarial en el que cada contribuyente asume voluntariamente los gastos escolares de uno o varios menores, desde los primeros años hasta completar el grado 12. Esta modalidad permite establecer un vínculo duradero entre el benefactor y el proceso educativo del estudiante, favoreciendo el seguimiento continuo y el fortalecimiento del tejido social desde el ámbito privado.

Durante sus primeras etapas, el programa, cases for causes fue gestionado internamente, canalizando recursos y donaciones en especie como útiles escolares, escritorios, computadoras y otros insumos necesarios para crear un ambiente propicio para el aprendizaje. Sin embargo, más allá del apoyo material, la fundación ha puesto especial énfasis en la formación integral de los menores, promoviendo valores, disciplina y excelencia académica.

Actualmente, Óscar Larach através de sus programas internos en sus empresas financia completamente la educación de siete niños hondureños, quienes cuentan con cobertura total de matrícula, materiales, alimentación y otros gastos asociados hasta culminar su ciclo escolar. Este respaldo no solo garantiza su permanencia en el sistema educativo, sino que también les brinda estabilidad, oportunidades de desarrollo y una proyección distinta hacia el futuro.

La continuidad del proyecto ha sido discreta en los últimos años, pero Larach ha confirmado su intención de relanzar la iniciativa próximamente, con un enfoque más moderno, eficiente y adaptado a los desafíos actuales del entorno educativo. Esta nueva etapa contempla el uso de herramientas tecnológicas, alianzas estratégicas y mecanismos de medición de impacto, con el propósito de escalar los resultados y ampliar el alcance a más comunidades del país.

"Creemos que la educación es la base para construir una sociedad más equitativa y con mayores oportunidades. Nuestro objetivo es crear un modelo sostenible que no solo transforme la vida de los niños beneficiados, sino que también inspire a más empresarios a involucrarse activamente en este tipo de proyectos", señaló Larach durante una reciente declaración pública.

El modelo promovido por la Fundación Mhotivo representa una apuesta por la corresponsabilidad entre sector privado y sociedad civil, en un contexto donde la desigualdad en el acceso a la educación sigue siendo uno de los principales retos estructurales en Honduras. A través de esta propuesta, se plantea una alternativa concreta y efectiva para romper ciclos de pobreza mediante la inversión social.

Más allá de los números, el proyecto encarna una filosofía de vida que busca generar cambios positivos a partir de principios fundamentales. "Si llenas tus pensamientos de esperanza, tu corazón de gratitudes y actúas con nobleza, el mundo va a reflejar esa energía de regreso a ti. Escoge por ver y hacer el bien, y lo verás a tu alrededor", reflexiona Óscar Larach, dejando claro que su compromiso con la educación es también una expresión de su visión ética y humanista.