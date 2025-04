Pescadería Younes Ceuta, tradición familiar en pescados y mariscos con sabor a Ceuta

La riqueza de la dieta mediterránea se apoya en ingredientes frescos, de temporada y con un alto valor nutricional. Entre ellos, los pescados y mariscos ocupan un lugar destacado en numerosas recetas tradicionales, especialmente en enclaves costeros como Ceuta.

En esta ciudad, marcada por su estrecha relación con el mar, estos productos no solo son parte de la oferta gastronómica habitual, sino también un elemento arraigado en la cultura local. En este marco, Pescadería Younes Ceuta, ubicada en el Mercado Central de Abastos, ha desarrollado una actividad comercial centrada en garantizar la calidad y frescura de los productos que ofrece.

Con una selección diaria procedente de las mejores lonjas, su propuesta responde a la demanda creciente de quienes valoran los pescados y mariscos frescos como base de una alimentación saludable y con identidad local.

Productos seleccionados del mar para cada temporada La variedad y el origen del producto son dos factores determinantes en la actividad de Pescadería Younes Ceuta. Cada día, su equipo selecciona más de 40 referencias distintas de pescados y mariscos procedentes de más de 25 lonjas repartidas por el litoral español. Esta cuidada elección permite ofrecer un surtido de especies como lubina, dorada, boquerón, calamar, gamba, atún rojo del Estrecho de Gibraltar y pez espada del Mediterráneo.

Gracias a su ubicación entre dos mares, la pescadería puede acceder a un género que combina lo mejor del Atlántico y del Mediterráneo, garantizando frescura y calidad en cada ejemplar. La actividad se adapta tanto a clientes particulares como a profesionales de la hostelería, que encuentran en este establecimiento un proveedor capaz de satisfacer necesidades específicas. Además, se ofrece un servicio de limpieza y preparación del pescado, facilitando el consumo y mejorando la experiencia de compra.

La preferencia por el producto de temporada es también una constante. Este enfoque permite asegurar una mejor conservación de las propiedades organolépticas y un sabor más auténtico, al tiempo que se promueve una pesca sostenible y responsable.

Servicio adaptado a las nuevas formas de consumo El compromiso con la atención personalizada no ha impedido a Pescadería Younes Ceuta incorporar herramientas digitales que optimizan la relación con sus clientes. A través de WhatsApp, el equipo informa de las novedades diarias y gestiona pedidos que pueden recogerse directamente en el mercado, sin esperas innecesarias. Este canal ha demostrado ser una solución eficaz para quienes disponen de menos tiempo, pero no renuncian a la calidad.

Asimismo, la pescadería mantiene una presencia activa en redes sociales, donde comparte contenido sobre productos disponibles, ofertas y recomendaciones. Esta estrategia ha permitido ampliar su alcance y mantener la conexión con un público que valora tanto la tradición como la comodidad que aporta la tecnología.