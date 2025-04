Uebea refuerza su apuesta tecnológica con soluciones para VERIFACTU y Factura Electrónica

La transformación digital y las nuevas obligaciones fiscales están generando incertidumbre en el sector de la peluquería, estética y bienestar. Las normativas VERI*FACTU y Factura Electrónica han generado dudas y confusión entre los negocios del sector.

Uebea, especializada en tecnología y marketing digital para salones de belleza, explica de manera sencilla este proceso para facilitar esta transición normativa. Es fundamental comprender bien la diferencia entre VERI*FACTU y la Factura Electrónica obligatoria para minimizar riesgos y simplificar los procesos técnicos que exige la nueva legislación.

VERI*FACTU y Factura Electrónica: diferencias y confusión habitual UEBEA, como expertos en soluciones tecnológicas y marketing digital para el sector de la Peluquería y la Belleza, publica un artículo para diferenciar VERI*FACTU y la Factura Electrónica, ante tantos rumores publicados en sitios webs y redes sociales que desorientan a los propietarios de peluquerías, barberías y negocios de belleza y bienestar. VERI*FACTU ya se encuentra en vigor.

Las empresas deberán usar un software de facturación que cumpla con sus requisitos a partir del 1 de enero de 2026 y, los autónomos desde el 1 de julio de 2026; mientras que los desarrolladores y comercializadores de software deberán adaptar sus soluciones antes del 29 de julio de este año.

La Factura Electrónica aún no dispone de su reglamento técnico aprobado. Cuando este se publique los negocios que facturen a otras empresas y autónomos (de más de 8 millones al año), dispondrán del plazo de un año para adaptarse y, los que facturen menos de esa cantidad, un plazo de dos años.

Ambas normativas son independientes, pero en algunos casos compatibles y, algunas empresas del sector, deberán cumplir con las dos.

Solución integral y especializada para el sector belleza Utilizar software no adaptado o documentos de texto, hojas de cálculo o cualquier otro medio digital que no cumpla con los requisitos puede comportar sanciones de hasta 50.000 euros por ejercicio. Ante este escenario, UEBEA ha realizado un profundo análisis de las normativas y, expone en su artículo todos los detalles para que de forma muy entendible, los propietarios de negocios de peluquería y belleza puedan comprender qué normativas les son de aplicación según su actividad, operaciones y otras características, cómo les afectan y prepararse para adoptarlas y cumplirlas.

Toda la información detallada, explicada de forma fácil y con ejemplos reales, ya está disponible en el blog de UEBEA. La empresa ha habilitado un formulario exclusivo para el sector donde los negocios de peluquería y belleza pueden resolver dudas, solicitar asesoramiento gratuito y recibir propuestas de software de facturación adaptado a VERI*FACTU.