Larimar se posiciona como la joya del Caribe

En un entorno global donde la sostenibilidad, la innovación y la integración de experiencias definen el éxito de los desarrollos urbanísticos, surge en Punta Cana un proyecto que encarna esta visión con fuerza: Larimar City & Resort. Con una propuesta arquitectónica disruptiva y un enfoque integral que combina tecnología, diseño y bienestar, este complejo se posiciona como uno de los desarrollos urbanísticos más ambiciosos del Caribe.

Pero su evolución no se detiene en el urbanismo. Larimar City ha dado un paso estratégico al integrarse en el universo ecuestre, reforzando así su conexión con la naturaleza y con un estilo de vida de alto nivel. Esta nueva dimensión del proyecto incluye una alianza con Chacco Marketing, agencia especializada en comunicación ecuestre, que aportará su expertise para proyectar la marca Larimar en este exclusivo ámbito.

Una ciudad inteligente firmada por CLERHP Diseñado y desarrollado por la empresa española CLERHP, Larimar City & Resort propone una ciudad inteligente que se alza sobre las alturas de Punta Cana, ofreciendo un paseo escénico de más de tres kilómetros, playas artificiales, residencias de lujo y espacios de ocio con vistas únicas al mar. El proyecto se fundamenta en tres pilares: eficiencia energética, uso responsable de los recursos y creación de comunidades integradas.

Esta visión de vanguardia ha convertido a Larimar City en un modelo de referencia en el Caribe, obteniendo reconocimientos internacionales y despertando un creciente interés por parte de inversores y compradores que buscan no solo una propiedad, sino un nuevo estilo de vida.

Del urbanismo visionario al universo ecuestre: una alianza estratégica La incorporación del ámbito ecuestre representa una evolución natural hacia un concepto de vida holístico, donde bienestar, deporte y naturaleza conviven en perfecta armonía. Esta iniciativa, desarrollada junto a Chacco Marketing, afianza el posicionamiento de Larimar City como destino integral de alta gama, capaz de atraer a un público exigente que valora tanto la excelencia en la construcción como el prestigio del mundo hípico.

Larimar City & Resort no es solo un proyecto inmobiliario: es una declaración de intenciones. Un lugar donde la arquitectura, la sostenibilidad y el estilo de vida se entrelazan con nuevas experiencias como el universo ecuestre, creando un ecosistema único en el Caribe.

Si se está buscando una inversión con visión de futuro, o un nuevo lugar donde vivir de forma consciente, sofisticada y conectada con la naturaleza… Larimar City está esperando.

Descubrir más en larimarcity.com y con el equipo de Chacco Marketing.