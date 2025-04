TCL revoluciona el entretenimiento en casa con la TV TCL C6K; tecnología QD-Mini LED

Madrid, XX Abril de 2025 – La misión de TCL es clara: democratizar la tecnología de vanguardia y hacer que el entretenimiento premium esté al alcance de todos. La TV TCL C6K es un ejemplo perfecto de esta filosofía, gracias a la combinación de tecnología de vanguardia y un precio accesible.

Con la C6K, TCL, patrocinador oficial de la RFEF y el Comité Olímpico Internacional, no solo lanza un televisor, sino que ofrece una experiencia inmersiva y futurista, diseñada para satisfacer las diversas necesidades de entretenimiento. Ya sea para sumergirse en una noche de cine, un partido o en un nuevo videojuego, la C6K ofrece el equilibrio perfecto entre rendimiento, estilo y precio.

Democratizando la tecnología premium en televisores La C6K combina lo último en tecnología QD-Mini LED, garantizando una alta calidad de imagen con un precio mucho más ajustado que otros televisores. Disponible en tamaños que van desde 50 hasta 98 pulgadas, la C6K capaz de ofrecer un sistema de entretenimiento en casa con colores vibrantes, negros más profundos y una luminosidad excepcional.

Además, la tecnología Micro Lens de TCL asegura un control preciso de la retroiluminación, al mismo tiempo que reduce el consumo energético y respeta el medio ambiente. Con hasta 2880 zonas de atenuación local, el televisor ofrece un contraste superior y detalles más nítidos, eliminando los efectos halo no deseados que suelen aparecer en las pantallas LED tradicionales.

TCL también ha puesto especial énfasis en la eficiencia energética con el sistema All-Domain Halo Control, asegurando que las imágenes de alta calidad no vengan acompañadas de un consumo excesivo de energía.

Una tasa de refresco de 144 Hz: el sueño de todo gamer La combinación de una tasa de refresco de 144 Hz y una certificación AMD FreeSync Premium Pro que ofrece la C6K, asegura a cualquier gamer una experiencia de juego suave y un lag de entrada reducido, lo que permite tener una ventaja competitiva en juegos de acción rápida. Más allá, la compatibilidad con VRR (Tasa de Refresco Variable) garantiza una experiencia sin interrupciones en cada fotograma.

Este modelo presenta un diseño ultrafino y sin marcos, lo que le permite integrarse perfectamente tanto si se monta en la pared como si se coloca sobre un soporte. Su estética minimalista maximiza la superficie de la pantalla, aportando un toque moderno y sofisticado a cualquier espacio.

Calidad de imagen y sonido inmersiva Además de su tecnología de pantalla de vanguardia, la C6K también cuenta con Dolby Vision IQ y HDR10+, lo que permite obtener un contraste y unos colores dinámicos que se ajustan automáticamente según las condiciones de luz ambiental, tanto de día como de noche.

Para complementar la experiencia visual increíble, TCL ha colaborado con Onkyo para ofrecer un sistema de sonido premium. La C6K cuenta con soporte incorporado para Dolby Atmos®, lo que proporciona un sonido multidimensional e inmersivo, mejorando la experiencia sin necesidad de altavoces externos.

Pero si aún se quiere ir más allá, se puede combinar la C6K con la S45, la barra de sonido TCL diseñada para llevar el entretenimiento a un nuevo nivel. Con tecnología Dolby Atmos® y un Dual Bass System que ofrece graves profundos y claros, la S45 complementa perfectamente la calidad visual de la C6K, creando un sonido multidimensional e inmersivo. Su AI Sonic-Adaptation ajusta el sonido de manera personalizada según las características de tu habitación, mientras que su diseño elegante y sin fisuras se integra de forma armónica con la C6K.

Descubre más productos en tcl.com/es/es

Sobre TCL

TCL Electronics está especializada en la investigación, el desarrollo y la fabricación de productos electrónicos de consumo, como televisores, teléfonos móviles, dispositivos de audio, electrodomésticos y productos inteligentes para el hogar. Combinando un diseño cuidado y una tecnología innovadora para inspirar grandeza, nuestra gama ofrece características imprescindibles y experiencias significativas. Como una de las mayores marcas de electrónica de consumo del mundo, nuestra cadena de suministro integrada verticalmente y nuestra vanguardista fábrica de pantallas ayudan a TCL a ofrecer innovación para todos. Para más información, visite: tcl.com

TCL es una marca registrada de TCL Corporation. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.