De Barcelona a Boston: MEDSIR celebra 13 años impulsando la investigación oncológica global

Más de 2.600 pacientes, 600 investigadores y superando los 60 ensayos clínicos: El modelo de MEDSIR demuestra que la investigación oncológica independiente puede tener un impacto global sin comprometer la libertad científica. Como afirma Giulia Raimondi, Strategic Research Development Chief: "Somos una red global que impulsa la innovación en oncología, conectando a los principales actores para acelerar la investigación y el desarrollo de nuevas soluciones para los profesionales y sus pacientes" Con motivo de su aniversario, MEDSIR hace balance de una trayectoria que está redefiniendo la investigación oncológica independiente, con la combinación de la excelencia científica, la colaboración internacional y una agilidad operativa que permite acercar soluciones innovadoras a profesionales y pacientes.

Desde su fundación en 2012 por los oncólogos especialistas en cáncer de mama Javier Cortés y Antonio Llombart junto a María Campos, actual CEO, MEDSIR se ha convertido en un referente global en ensayos clínicos liderados por investigadores. Con sedes en Barcelona y Boston, la organización está activa en Europa, América y Asia, y ha jugado un papel clave para garantizar que las ideas más innovadoras se desarrollen estratégicamente y se gestionen de forma eficiente, cumpliendo con los más altos estándares de calidad del sector.

En estos 13 años, MEDSIR ha colaborado con más de 600 investigadores en todo el mundo, apoyando la generación de conceptos de investigación oncológica. Esta creatividad científica colectiva ha dado lugar al desarrollo y la ejecución de 65 ensayos clínicos en más de 200 centros de 14 países.

"En MEDSIR no solo apoyamos la investigación: creamos las condiciones para que la ciencia independiente y valiente prospere", afirma Giulia Raimondi, Strategic Research Development Chief en MEDSIR. "Desde el principio, nuestra misión ha sido agilizar el camino del concepto al ensayo clínico, contando con una red sólida de más de 600 investigadores talentosos centrados en las necesidades reales de los pacientes. Ver a más de 2.600 pacientes de todo el mundo participando en nuestros estudios es la validación más poderosa de esa misión". MEDSIR ha demostrado que su modelo —basado en el rigor científico, la colaboración internacional y la agilidad operativa— puede atraer a grandes socios mientras genera un impacto real.

A lo largo de su trayectoria, MEDSIR ha mantenido un firme compromiso con la excelencia científica. La compañía ha producido 146 aportaciones científicas, incluidas 52 publicaciones revisadas por pares y 94 presentaciones en congresos internacionales. Cabe destacar que el 67% de sus publicaciones aparecen en revistas Q1, lo que refleja el alto impacto y la relevancia de su trabajo, desde The Lancet hasta Nature o Journal of Clinical Oncology, entre otras.

"Nuestra fortaleza radica en nuestra capacidad para conectar ideas brillantes, necesidades clínicas y una ejecución eficiente de los ensayos", añade Raimondi. "Apoyando a los investigadores con una estructura ágil y un alcance global, ayudamos a convertir conceptos prometedores en datos sólidos y tratamientos viables más rápidamente".

Desde su sede en Barcelona, MEDSIR ha expandido su presencia en Estados Unidos con una segunda oficina en Boston y, en 2022, en Brasil, formando una alianza clave con Oncoclínicas & Co—el mayor grupo oncológico de América Latina—para escalar la investigación clínica independiente en varios continentes. Su enfoque híbrido cierra la brecha entre los estudios liderados por investigadores y los estándares de los ensayos impulsados por la industria farmacéutica, ofreciendo una vía única para la innovación en el tratamiento del cáncer.

"MEDSIR no solo es un catalizador para la ciencia; es una plataforma donde las mejores mentes y empresas en oncología se reúnen para repensar lo que es posible", concluye Giulia Raimondi. "Al celebrar estos 13 años, estamos más comprometidos que nunca con superar los límites de la investigación en cáncer".

Con la vista puesta en el futuro, MEDSIR continúa enfocada en expandir su presencia global, invirtiendo en soluciones disruptivas —incluyendo inteligencia artificial y oncología de precisión— y promoviendo investigaciones que aborden necesidades no cubiertas, conectando a los principales actores internacionales y a las grandes compañías farmacéuticas y biotecnológicas. Porque en el corazón de la misión de MEDSIR hay una creencia simple: la innovación en investigación oncológica no debe tener fronteras.

Sobre MEDSIR

Establecida en 2012, MEDSIR se distingue por su estrecha colaboración con socios estratégicos para impulsar la innovación en la investigación oncológica. Con sede en España y Estados Unidos, la compañía se encarga de la gestión integral de los ensayos clínicos, abarcando desde el diseño del estudio hasta su posterior publicación, contando con una extensa red global de expertos y tecnología integrada para agilizar el proceso. La empresa ofrece apoyo para pruebas de concepto y un enfoque estratégico que permite a los socios de investigación a beneficiarse de lo mejor de ambos mundos: la investigación clínica de la industria y los ensayos impulsados por investigadores.

Con el objetivo de promover la investigación independiente a nivel global, MEDSIR ha establecido una estratégica alianza con Oncoclínicas, el grupo oncológico líder en Brasil con un destacado potencial de investigación en América del Sur.

